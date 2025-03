Estas son las hamburguesas de Canarias que han conquistado el Best Burger Spain

El Best Burger Spain ha dado a conocer el veredicto final y apunta a las mejores hamburguesas de toda España. Aunque ninguno de los tres premios principales ha recaído en un establecimiento de Canarias, lo cierto es que entre los galardones sí que se reconocen al menos cinco recetas de este plato típico de la gastronomía estadounidense.

Para empezar, destaca que una elaboración realizada en Tenerife se coló entre los 15 finalistas que el jurado experto cató a ciegas este martes 11 de marzo, aunque finalmente no entrara entre los galardones.

A ella se suman dos recetas que completarían el podio de mejores hamburguesas de Canarias y otras dos elaboraciones que elevado a una cadena de hamburgueserías del Archipiélago hasta la designación de la mejor del país este 2025.

Las mejores hamburguesas de Canarias

La Icónica

Dedos X Sur (Tenerife)

Se trata de una doble smash goya dry aged, con mermelada de bacón, doble queso cheddar curado, lonchas crujientes de bacón y mayonesa a base de jugo casero de ternera. Según el establecimiento, el corazón de La Icónica es la "mermelada de bacon, desarrollada con un equilibrio preciso de 50% azúcar y 50% grasa, logrando un dulzor sutil y una textura que complementa cada bocado".

Además, Dedos ha mejorado el pan para darle una textura más suave sin perder el tostado y trabaja sobre la carne del propio obrador, lo que le garantiza la máxima frescura y calidad. Con esta descripción, La Icónica se ha erigido como la mejor hamburguesa de Canarias.

Ümami Burger

Mostazza (Tenerife)

El local abierto en Las Caletillas ha ido ganando adeptos gracias a sus sabrosas elaboraciones. Entre las destacadas, la que es la segunda mejor hamburguesa de Canarias según el Best Burger Spain: Ümami Burger.

Está elaborada con pan potato brioche, carne dry aged, escamas de queso parmigiano reggiano, cremosa salsa de pimienta rosa, mermelada de chistorra ahumada al vino tinto, relish de pepinillo y cebolla roja.

La Graciosa

¡Oh!, Que Bueno

Esta burger está compuesta por el delicioso pan brioche potato de Juanito Baker, 100 gramos de angus madurado smash muy jugoso, queso ahumado tradicional, pulled de carrillera ibérica cocinada a baja temperatura, para conseguir una textura inigualable, mayonesa de salsa de la propia reducción de la carrillera ibérica y coronado con un mix de encurtidos (piparra y cebolleta) los cuales nos aportan frescura, textura y su punto de acidez.

Elaborada por un establecimiento ubicado en Las Palmas de Gran Canaria, su sabor y su receta le han hecho merecedora se obtener el reconocimiento como tercera mejor hamburguesa de las Islas.

@allornothingburger

Mejor cadena de hamburguesas del país

All or nothing

El negocio cuenta con establecimientos en Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria y Telde y ha sido elegida como la mejor cadena de hamburguesas de España por dos creaciones: Chicote y Squeezzed.

Chicote

La hamburguesa Chicote fue creada por el jefe de cocina de All Or Nothing La Laguna. Con una mermelada de bacon al estilo oowee diner, queso ahumado, salsa chichote, que aporta esa frescura, acabando con cebollita cruda, hacen una combinación perfecta para potenciar el sabor de la carne Dry Aged.

Squeezzed

Está inspirada en una hamburguesería de un pequeño barrio de Bristol (Reino Unido). En esta propuesta es la primera vez que la cadena usa vegetal en sus locales. Se trata de una escarola cortada fina, macerada con una salsa suave ranchera, doble smash de blen Dry Aged y acompañada de la salsa squezeed, con sabores que contrastan a la perfección, con su tímido toque picante y el salado del cacahuete hacen que esta burger sea dificil de olvidar.