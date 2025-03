Priscila de León «El riesgo es caer en la estrategia de Vox y ponemos ahí una línea roja»

El Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife «alerta del avance del machismo de la mano de la extrema derecha» en el Día de la Mujer el 8 de Marzo, y advierte de que «CC y PP –partidos que forman el gobierno insular– «blanquean a Vox porque acaban de pactar con este partido en Arona y quieren seguir ampliando estos acuerdos a otras instituciones y municipios». La consejera socialista Priscila de León reclama e invita a esas fuerzas políticas a «poner ahí una línea roja, una especie de cordón sanitario ante este tipo de ideologías».

De León recuerda que «el grupo de gobierno nos pasó en el último pleno una moción que hasta la entrada de Vox en el Cabildo (2023) siempre había sido institucional por el 8 de Marzo». Añade que «como es habitual, añadimos un texto con la idea de consensuar uno único al final». Resume: «Lo que pretendíamos con nuestras aportaciones era hacer un pequeño hincapié en todos los derechos que hemos conquistado las mujeres: la ley del divorcio, la despenalización del aborto, la de la violencia de género, la ley orgánica... Parece que no les gustó y no lo querían aceptar». Recalca que «lo más importante es que pretendíamos que el Cabildo se comprometiera en garantizar que no se retrocediera en estos derechos».

Una vez aclarada esa posición que les llevó a cuestionar la moción de CC y PP, aunque al final la apoyaran (aprobada con 28 votos a favor y 2 en contra). De León subraya: «Todas somos conscientes que cuando la ultraderecha entra a los gobiernos, lo primero que hace es desmantelar las áreas de igualdad». Continúa: «Eso significa, por ejemplo, que esas instituciones no se van a acoger al Pacto de Estado, cuya renovación se ha firmado recientemente y las mujeres de esos lugares dejarán de beneficiarse de los recursos para las políticas municipales de unos 44 millones de euros».

La consejera valora que «la propuesta que presentamos en uno de los puntos instaba a rechazar los pactos con partidos que quieren quitarle los derechos a las mujeres. Y el grupo de gobierno no lo aceptó». Indica que «tanto es así que durante el pleno, yo realmente me sentí atacada y no entendía por qué a mí sin que le hicieran ni el más mínimo reproche a Vox».

La enmienda del PSOE al ser considerada a la totalidad «se votó en contra por parte del grupo de gobierno y no salió aprobada». Según De León «esto viene a demostrar que Coalición Canaria y Partido Popular prefieren los pactos con la ultraderecha que brindar los derechos de las mujeres».

Priscila de León relata que «una vez que no sale nuestra enmienda se vota el texto inicial que nos pasa el grupo de gobierno». Explica que «entendemos que la moción inicial era totalmente asumible, incluso hasta por Vox». Recalca que «en ningún momento manifestamos que no la fuéramos a aprobar. Tanto es así que salió con todos los votos, los nuestros y los del grupo de gobierno». Resume. «Los dos únicos consejeros que votaron en contra fueron los de Vox».

Priscila de León hace una reflexión final en sus discurso en la previa del 8M: «Que cada uno haga lo que considere oportuno. Nosotros entendemos que las líneas rojas, los derechos de las mujeres, hay que blindarlos y si creen que es mejor pactar con la ultraderecha allá ellos».