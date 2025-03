El 85% de las mujeres no recibe terapia eficaz durante la menopausia: "En esta etapa se nos invisibiliza y menosprecia"

No hay alimentos prohibidos durante la menopausia. Las grasas no son enemigos, la fruta por la noche no engorda y las soluciones mágicas y rápidas no existen. Estos son algunos de los mitos que la dietista experta en mujer +40 Bárbara Munar quiere desmontar. «Las mujeres vivimos mucho en la cultura de la dieta y tenemos grabado en la piel que debemos comer menos», explica. Sin embargo, resalta que hay que olvidarse de todo lo anterior y aprender a comer de nuevo porque «es una época en la que necesitamos todos los alimentos».

En su consulta, Munar ofrece dos consejos sencillos: el primero, aplicar el sentido común y el segundo, plantearse si esas dudas las tendrían sus abuelos. «Prohibir un alimento solo hace que la obsesión por él crezca», subraya.

En la menopausia hay cambios hormonales que afectan al metabolismo, por lo que se precisa más fruta y verdura, más proteínas e hidratos de carbono de mejor calidad –en su versión integral–. «También necesitamos mucha más cantidad de grasa, vitaminas y minerales que la población general. Estamos perdiendo masa muscular y el metabolismo se ralentiza». En esta línea, subraya que la generación de mujeres que vive en estos momentos la menopausia es la que más ha leído en relación a la alimentación, pero también la que más dudas tiene sobre ella.

El descanso es otros de los hábitos que más se altera durante esta etapa. A los procesos químicos se suma el abuso de pantallas y la alimentación. «Por ello, para evitar despertares repentinos es fundamental que las cenas tengan una carga glucémica baja y que cuenten con proteínas de calidad y una buena ración de verduras», recomienda.