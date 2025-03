Un hospital de Valencia 'pierde' un paciente: "¿Dónde está tu padre, que lo estamos buscando y no lo encontramos?"

"Al principio, pensé que era una llamada de broma o una confusión de paciente, pero no, lamentablemente era una situación real y, desde luego, gravísima". Es la denuncia del hijo mayor de un paciente de 73 años a quien el Hospital Clínico de Valencia creó "perdido" o "fugado" cuando, en realidad, había sido trasladado horas antes al Hospital de Sagunto. Esa es la otra parte de la denuncia: el traslado del paciente, forzoso y sin previo aviso a la familia, a un centro que está a 22 kilómetros de su domicilio habitual y de su núcleo familiar con el argumento de que "en València no había ni una sola plaza de UCI disponible". "¿Es que estamos en una nueva pandemia y no nos lo han dicho o cómo es eso posible?", se pregunta el hijo mayor del septuagenario hospitalizado. De momento, la Conselleria de Sanidad no ha dado respuesta a la razón del traslado ni ha confirmado si realmente había saturación en el resto de hospitales de la ciudad.

Los hechos comenzaron a gestarse el domingo, 2 de marzo, sobre las 19.45 horas, cuando "mi padre de pronto se quedó como en estado vegetal, sin hablar, ni reaccionar a ningún estímulo". Su hermano llamó dos veces al 112 y, finalmente, llegó una ambulancia, cuyo personal lo estabilizó y trasladó al Hospital Clínico, el de referencia de la familia, por ubicación del domicilio. El hijo mayor, Kiko, se quedó toda la noche con él. "Lo dejaron en un box de urgencias, en observación, haciéndole pruebas. No me pusieron ningún problema, al revés".

De urgencias, a la UCI

Sobre las 7.50 horas, la médica de guardia le anunció que "se iba a quedar hospitalizado y que en un rato lo subirían para su ingreso en UCI". Diez minutos después, le dio el relevo su madre "para que yo me pudiera ir a dormir". No duró mucho. "A las 9.00 horas, invitaron, por decirlo de alguna manera, a mi madre a irse con el argumento de que las visitas habían concluido, lo cual no tiene sentido, porque a mí me habían dejado quedarme a su lado toda la noche y mi padre estaba pendiente de ser llevado a la UCI y de hacerle pruebas para informarnos del diagnóstico", diagnóstico que, por cierto, aún no había llegado este martes por la noche, 48 horas después de su ingreso.

"Mi madre, que tiene una discapacidad física del 47%, por movilidad y audición, se tuvo que ir a casa y cuatro horas después, llamaron del Clínico y hablaron con mi hermano pequeño. Alguien que se identificó como el médico de la UCI le dijo que a mi padre lo estaban trasladando a la UCI del hospital de Sagunto porque en València no había plazas en ningún hospital. Cuando pidió explicaciones, la respuesta fue que ya debía a estar a medio camino".

80 kilómetros diarios de 'penalización'

¿Cómo es posible que, a pesar de que es paciente no solo de la Seguridad Social, sino también de Muface, no le dieran ninguna alternativa? Es más, ¿cómo es posible que no haya plazas de UCI en València? ¿Estamos en otra pandemia y Sanidad no informa o qué?", se pregunta Kiko, quien, además, denuncia que haber llevado a su padre "a 22 kilómetros de distancia de su domicilio, nos obliga a hacer 80 kilómetros cada día en dos viajes mientras esté en la UCI, porque solo podemos visitarle dos horas no consecutivas al día -una por la mañana y otra por la tarde y con restricciones en el número de personas. Mi madre ni siquiera puede conducir, así que depende de que mi hermano o yo podamos ir", denuncia el hijo mayor del paciente.

Lo más rocambolesco estaba por llegar. La familia entera se desplazó el lunes al Hospital de Sagunto y visitó al septuagenario en el horario previsto, entre las 19.00 y las 20.00 horas. Al acabar, regresaron a sus domicilios. "A las 23.30 horas, sonó mi teléfono. Era un número largo [que aporta: pertenece al Hospital Clínico]. Una mujer me preguntó si era familiar de mi padre. Es evidente el tremendo susto que me dieron, y más a esas horas y habiéndolo dejado a las ocho, entubado y en estado crítico, en la UCI. Le informé de que era su hijo y entonces me dijo: '¿Dónde está tu padre, que lo estamos buscando y no lo encontramos?'. Pensé de verdad que era una broma, pero al momento entendí que no, que me lo preguntaba totalmente en serio".

La respuesta de Sanidad

"Dado que había dejado a mi padre ahí, en la UCI, a las ocho de la tarde, caí en la cuenta de su error y le pregunté que de qué hospital me llamaba, y me respondió que del Clínico. Obviamente, le expliqué que mi padre había sido trasladado doce horas antes de su hospital al de Sagunto. ¿Cómo es posible que se hubiese ordenado el traslado de un paciente a la 13.00 horas hacia otro hospital fuera de la ciudad de Valencia y que a las 23.30 el hospital de origen esté intentando localizar a ese mismo paciente que ellos mismos habían derivado?", se pregunta indignado. Y reflexiona: "Es que, además, en esa llamada daban a entender algo así como si el paciente se hubiese fugado o hubiese desaparecido y que la cuestión es que no lo encontraban. ¿Cómo puede pasar que se pierda un paciente y que encima llamen a la familia para pedir explicaciones?", se pregunta, incrédulo aún con lo sucedido.

A preguntas de Levante-EMV, respecto a esa 'pérdida', la Conselleria de Sanidad sugiere que acudan "a los cauces habituales del servicio de atención al paciente (SAIP), si hay algo que denunciar, más allá del malentendido" y, en cuanto a la falta de plazas de UCI esgrimida en el Clínico, según el hijo del paciente, aún no han ofrecido información.