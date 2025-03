Cada diez horas, un médico fue agredido en España en 2024, nuevo récord histórico

Las agresiones a profesionales de la Medicina alcanzaron en 2024 el máximo histórico de 847, una cada diez horas, en su mayor parte amenazas y coacciones ejercidas por pacientes con cita a doctoras en la Atención Primaria, ámbito en el que estos episodios suben hasta suponer casi la mitad del total.

Durante sus 15 años de andadura, el Observatorio Contra las Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC) ha contabilizado 8.108 agresiones, el equivalente a todos los colegiados en Zaragoza o Asturias, según el informe presentado este lunes con motivo del Día Europeo Contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios, que se celebra cada 12 de marzo.

Sin embargo, se denuncian pocas, en 2024 solo el 43,5% de las agresiones, "posiblemente por que piensan que la denuncia no va a servir para nada", ha señalado el presidente de la OMC, Tomás Cobo, que ha insistido en la necesidad de hacerlo para lograr más condenas y frenar a los agresores reincidentes.

Además, Cobo ha apelado a iniciar cambios legislativos que contemplen no solo el lado punitivo, también un "cambio cultural" para recuperar "la educación básica que se ha perdido". "Es realmente triste que hayamos explicado tan mal que cuando empezamos a los 18 años, nuestra vocación era ayudar a los demás. Parece que vivimos en una sociedad en la que el diálogo se ha deteriorado, el insulto reemplaza al argumento y el respeto se ha ido desplazando por la crispación constante", ha lamentado.

Suben en el sector privado

Según el informe desgranado por José María Rodríguez, secretario general de la OMC, en 2024 las agresiones crecieron un 10% al pasar de las 769 a 847, cuatro más que en 2022, año hasta ahora récord; desde que empezaron a comunicarse se han disparado un 81%.

La tasa nacional de agresiones por cada 1.000 colegiados fue de 2,71; por encima se sitúan Ceuta, que presenta la cifra más alta (18,62), seguida de Extremadura (5,8); Melilla (5,65); Canarias (5,08) y Cataluña (5). En el otro extremo, País Vasco (0,31), Navarra (0,31), Galicia (1,03) y Aragón (1,28).

Los centros de salud aglutinaron el 47,7% (cuatro puntos más) de los casos, aunque en sus urgencias descendieron levemente al 8,2%; mientras, en los hospitales bajaron hasta el 17,9%, y en las urgencias de estos centros se dieron el 9,5%.

Aunque la inmensa mayoría (83%) se perpetraron en la sanidad pública, en la privada aumentaron cinco puntos hasta el 17%. El 95,1% se produjeron en horario y entorno laboral.

El 62,4% fueron dirigidas contra una mujer, lo que consolida el perfil femenino de la última década, ya que anteriormente la mayoría iban dirigidas contra hombres. Por edades, el grupo mayoritario fue el de colegiados entre los 36 y 45 años (29,9%), por delante del de 46 a 65 (25,1%).

Pocas acaban en baja

El perfil del agresor sigue siendo el de un paciente con cita programada (46,5%), seguido de los no programados (32%), acompañantes (19,8%) y desplazados (1,7%). Algo más de la mitad tienen entre 40 y 60 años y un tercio menos de 40.

Las causas asistenciales suponen 8 de cada 10 agresiones, y el detonante principal vuelve a ser la discrepancia con la atención médica recibida, que desciende ligeramente al 50,9%. También son motivo las diferencias personales (17,3%), los informes no acordes a las pretensiones y asuntos relacionados con la incapacidad temporal, (ambos con un 11,6%), y el no recetar lo que quiere el paciente (8,6%). También hay causas estructurales no relacionadas con atención médica o cuestiones asistenciales, que siguen aumentando; la mayoritaria es el tiempo en ser atendido (65,9%), seguida de un mal funcionamiento del sistema (34,1%).

El 48% de las agresiones fueron amenazas y coacciones, mayoritariamente a mujeres (65%). Mientras, el 11% acabaron en lesiones físicas, de las que las mujeres fueron nuevamente las principales víctimas (71% frente al 29% de los hombres). Por el contrario, el acoso, que subió un punto (del 1% al 2%), se invirtió respecto a 2023 y lo sufrieron mayoritariamente hombres (65%). El 14 % de todas las agresiones acabó en baja laboral.