La situación límite de las urgencias del HUC obliga a buscar médicos 'voluntarios' para cubrir el éxodo de sanitarios

Las concentraciones que, desde el mes de noviembre, han tenido lugar en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) se han trasladado este viernes al Parlamento. Los sanitarios que trabajan en las urgencias del centro exigen una mejora del espacio físico y mayor dotación del personal. La saturación y el colapso de los servicios de urgencias se ha cronificado, por lo que piden situaciones inmediatas para poder garantizar una atención de calidad a los ciudadanos.

Aunque sin pronunciarse, la consejera de Sanidad, Esther Monzón, ha salido al encuentro de centenares de sanitarios que clamaban su dimisión y criticaban que ella estuviera "en su silla y tu abuela sin camilla".

Según denuncian, la situación de las urgencias del HUC es “insostenible” y muchos sanitarios han optado por dejar sus puestos. Ante el éxodo, la gerencia del complejo hospitalario ha optado por buscar recambios para cubrir las urgencias entre médicos especialistas. Así lo ha asegurado el secretario general del Sindicato Médico de Canarias (CESM), Levy Cabrera, presente en la concentración. “Muchos de los que estaban se han cogido una baja, han renunciado o han buscado otras alternativas laborales y ahora hay dificultades para cubrir esos puestos porque nadie quiere trabajar en estas condiciones”.

Solución ante la escasez

Cabrera explicó que se están buscando voluntarios incluso entre especialistas quirúrgicos: “La Dirección Médica ha sacado una instrucción para que durante esta semana y la que viene, todos los servicios del hospital aporten voluntarios para cubrir las urgencias”.

Mientras los enfermeros resultan más fáciles de sustituir –al no requerir una especialidad concreta para ejercer–, no ocurre lo mismo con los médicos, que deben disponer de la especialidad de medicina de familia para poder trabajar como médico de urgencias. Los médicos de familia son, a día de hoy, uno de los perfiles laborales que más escasea en el Archipiélago.

Desde el año pasado se han producido al menos siete renuncias, dos traslados a otros servicios y un cambio de hospital que se han unido a una decena de bajas –tanto por incapacidad temporal como por maternidad– y reducciones de jornada, que han ocasionado que el servicio tenga una cantidad de personal médico muy inferior al que requiere el servicio.

Ante las bajas en urgencias, el HUC reconoce que busca personal dentro del propio centro para poder garantizar la asistencia. Así, especialistas de Neumología, Cardiología, Medicina Interna... se incorporan como apoyo con un sistema de retribución fuera de su jornada laboral y en las mismas condiciones que los médicos de urgencias. "Ante la escasez, esta ha sido la solución".

Más grave en los turnos de noche

Cabrera añadió que el problema se presenta, sobre todo, en los turnos de noche. “Sacan listas supletorias y no se apunta nadie, han buscado personal incluso en otras comunidades. Si se quiere revertir esta situación se debería hacer una oferta tremenda porque nadie deja su puesto en un centro de salud, por ejemplo, para aguantar esta sobrecarga”, resaltó. En esta línea, apuntó que sin el personal suficiente no será posible aplicar los cambios que propone la Consejería.

Por su parte, Monzón ha trasladado al secretario general del Sindicato de Enfermería (Satse), Yoel Hernández, su voluntad de reunirse con representantes de los trabajadores en aras de alcanzar soluciones efectivas. "Se ha mostrado empática con ellos, sabe que atraviesan una situación complicada, y nosotros nos mantenemos con una actitud abierta al diálogo y a la negociación, pero necesitamos opciones reales", defendió.

Condiciones "inhumanas" e ideas de abandonar

Asimismo, varias enfermeras presenten en la concentración han destacado que acuden para denunciar las condiciones "inhumanas" en las que trabajan. "No hay material, ni personal y tampoco hay espacio para atender a los pacientes. Llevo cinco años en el HUC, pero me he planteado abandonar muchas veces porque no vamos contentas al trabajo. A menudo también recibimos las críticas de pacientes y familiares que, con razón, se quejan de la situación", sostiene una de ellas.

A las protestas se han unido familiares de trabajadores que, con impotencia, afirmaron que no querían ver como se van al extranjero porque aquí "se les asfixia a trabajo". El colapso en urgencias se refleja en casa de los profesionales que, según relatan, cuando se levantan, piensan en lo que les toca y se vienen abajo.