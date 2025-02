Las aulas canarias apuestan por los libros en papel

Las aulas de Canarias continúan apostando por los libros de textos en papel. Eso se ve reflejado en las ayudas para libros de textos y materiales didácticos entregadas cada año por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. En concreto, en el curso escolar 2024/2025, hay 67.821 alumnos beneficiarios de estas ayudas dotadas con dos millones y medio de euros para la actual convocatoria.

El director general de Administración de Centros, Escolarización y Servicios Complementarios de la Consejería de Educación, David Crego, destaca la inversión cada vez mayor que se realiza por parte del departamento para hacer frente a estas ayudas, que además se han ido mejorando, adaptando los umbrales de renta de las familias a la situación económica actual del Archipiélago. En este sentido, hoy en día el umbral de renta para familias de dos a cuatro miembros se mantiene en 18.000 euros, una medida que lleva en marcha durante los dos últimos cursos y que ha incrementado en varios miles de personas los beneficiarios.

La concesión de estas ayudas da una idea de la situación actual en las aulas canarias puesto que favorecen tanto a alumnado matriculado en centros públicos como en los privados concertados participantes en la acción. En concreto, 18.755 alumnos de entre 3º y 6º de Primaria reciben este curso ayudas para libros en papel o materiales no reutilizables, mientras que 2.642 alumnos utilizan medios tecnológicos en esos mismos niveles. En el caso de la Educación Secundaria Obligatoria, 15.090 alumnos reciben ayudas para libros en papel o materiales no reutilizables y 7.542 alumnos utilizan medios tecnológicos. Esta línea de subvenciones también alcanza la Formación Profesional. En este caso, son 695 alumnos de ciclos formativos de Grado Básico y FP Adaptada los que reciben libros en papel o materiales no reutilizables y 285 utilizan medios tecnológicos.

En el caso de 1° y 2° de Primaria y Educación Infantil, tan solo se utilizan materiales no reutilizables y no hay materiales tecnológicos. De este modo, los beneficiarios ascienden actualmente a 22.812 menores. El director general David Crego expresa que, a pesar de que durante la pandemia creció el empleo de materiales tecnológicos en las aulas, tras la crisis «se está volviendo poco a poco al papel», aunque recuerda que en cualquier caso es una decisión que puede tomar cada centro escolar. Asimismo, precisa que las ayudas para material tecnológico no incluyen el reparto de dispositivos, sino que se trata de licencias y herramientas, por lo que es necesario que la Consejería continúe trabajando para hacer llegar una mayor cantidad de estos dispositivos a las aulas. «Todo ello también nos obliga a garantizar una formación específica para el profesorado, que inevitablemente debe reciclarse para que, así, en cursos sucesivos, se interesen por los materiales tecnológicos de los que podemos dotarles», reflexiona el director general.

