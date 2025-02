El creador del lenguaje C++ lanza un mensaje a los futuros informáticos canarios: "No se puede aprender a programar por internet"

El matemático Bjarne Stroustrup ya peina canas, pero no deja de ser una de las personas más relevantes de la informática en el mundo. El creador del lenguaje C++, utilizado para programar todo tipo de dispositivos o incluso la propia inteligencia artificial, ha visitado esta mañana la Universidad de La Laguna (ULL) para llevar a cabo una conferencia magistral. En un auditorio donde no cabía un alfiler, el danés Stroustrup ha recordado la importancia que tiene este lenguaje para desarrollar todo lo que nos rode y ha defendido su papel en el futuro: "es un lenguaje sólido y seguirá funcionando". Asímismo, ha recordado a aquellos que se quieren adentrar en este mundo que no se guíen por cualquier información que vean en internet pues "la mayoría está desactualizada o es incoherente".

¿Cuál fue el mayor desafío de crear el lenguaje informático C++?

Supongo que el mayor desafío fue explicar a la gente cuáles son los beneficios de usarlo. Nunca tuve un departamento de marketing ni un presupuesto para publicidad. Así que todo lo que pude hacer en ese momento es tratar de convencer a la gente explicándole que “si haces esto, obtienes estos beneficios”. Y, bueno, funcionó. La verdad es que fue más difícil convencer a la gente de cuáles eran sus funcionalidades para el día a día que diseñarlo e implementarlo en el mundo real. Al diseñarlo, por supuesto, tienes que hacerlo bien, de lo contrario, no puedes convencer a la gente de usarlo.

Me imagino que en los primeros instantes, la propia innovación podría resultar abstracta.

Sí, es demasiado abstracto. Pero durante ese tiempo también me dediqué a escuchar mucho. Visité a muchas personas, hablé con ellas sobre cuáles eran sus problemas y debatí sobre qué tipo de soluciones potenciales existían. Básicamente les proponía ciertas mejoras y les preguntaba si realmente les ayudaría. Así que pasé cada año, realizando entre cinco o seis visitas, principalmente a la industria y, a veces, también a la academia para preguntar a las personas cuáles eran los problemas y ver qué soluciones funcionaban.

Parece que fue bastante trabajo.

Sí, y la gente siempre piensa que ese trabajo duro tiene mucho que ver con las cosas técnicas profundas. Pero creo que lo más difícil, en realidad, es interactuar con las personas y comprender sus problemas.

¿Alguna vez imaginó que el lenguaje C++ se convertiría en un fenómeno global?

Oh, no, no, no. No tenía idea. Se me hubiera subido a la cabeza y eso no sucedió.

¿Qué consejo le daría a un programador que quiere aprender C++ ahora en 2025?

Si ya es programador le recomendaría leer el libro titulado A Tour of C++ 3rd Edition (Un tour por el C++. Tercera Edición). Si la persona no es programador, le recomendaría leer el libro Principles and Practice Using C++ 3rd Edition también. También les recomendaría a ambos que no pensaran que pueden aprender bien a programar en C++ si tan solo toman ciertas informaciones a travé de internet. Las explicaciones en la web no están actualizadas y no son coherentes. Por último, recomendaría que entendieran que tampoco tienen todas las respuestas. El mundo está cambiando y tener una base es fundamental, pero luego puedes y debes aprender el resto.

Con el auge de otros lenguajes informáticos como Rust o Go, ¿qué papel cree que jugará C++ en la próxima década?

Es un lenguaje fundamental y seguirá siéndolo. En realidad, se trata de un lenguaje bastante bueno. Piensa que, de todos los lenguajes que conocemos, C++ es el que tiene el peor marketing, el menor presupuesto para darse a conocer y el lenguaje menos modernizado. Así que debe estar bien. Porque tuvo éxito a pesar de esas desventajas. Además, tiene un comité de estándares que se asegura de que tenga una definición sólida.

¿Cree que la irrupción de la IA puede influir en la programación en C++ en el futuro?

No sé mucho sobre IA realmente. Lo que sí sé es que la mayor parte de la IA está basada en C++. Así que está ahí, pero no lo ves. C++ tiende a ser invisible.

Aún siendo invisible ¿dónde podemos encontrar los códigos en C++?

Es difícil de ver. Hay un viejo dicho que dice que el trabajo doméstico solo se nota si no se hace. Por ejemplo, limpieza. Las cosas fundamentales no se ven tan rápido. Si consigues una copia de mis diapositivas, hay una diapositiva con algunas aplicaciones en ella. No sabes, no ves C++, pero ves para qué se usa. Y realmente está en todas partes. Está en tu teléfono, está en la cámara…

¿Qué característica de C++ le gustaría haber diseñado de manera diferente?

Creo que la mayoría de las partes principales están bien y son las partes principales correctas. Y todos los detalles probablemente los haría mejor en retrospectiva. Porque C++ fue diseñado para evolucionar y, a veces, hay que ser cauteloso. Lógicamente, no tiene 24 aristas, así que por supuesto que podría mejorar en ciertos detalles, pero lo fundamental es que todas las partes principales están bien.

