Lorenzo Silva: "Si Europa no logra la unión política, está condenada a la irrelevancia"

La casa de los Becerra estaba abarrotada para la entrega del galardón de la Fundación Mercedes Calles-Carlos Ballestero al escritor Lorenzo Silva por su artículo ‘Los secretos de Cáceres’. Minutos antes de la entrega, atendió a El Periódico Extremadura para analizar lo que le sedujo de la ciudad, lo que le inspira la juventud actual, con la que mantiene encuentros literarios, y, también la evolución de un mundo convulso en el que nada parece estar a salvo.

Pregunta: Tiene en su haber los premios Nadal, Planeta, Ojo Crítico entre muchos otros, ¿qué significa para usted recibir este Ciudad de Cáceres?

Respuesta: Resulta reconfortante comprobar que lo que tú has escrito en soledad y siempre dudando de su pertinencia sea considerado bueno. Tiene un valor especial porque es un artículo de viajes, pero el viajero siempre es un observador superficial. Que la propia gente del lugar te premie quiere decir que has conseguido aportar algo con tu mirada. He tenido la fortuna de haber viajado mucho y siempre me gusta escribir mis impresiones y pensar que el forastero, que no es un conocedor, sí puedeaportar algo con una mirada desde fuera.

Desde hace 30 años...

P: En el artículo habla de Cáceres y sus personajes, ¿qué le sedujo de la ciudad?

R: Hará unos 30 años que vine por primera vez y ya entonces me alojé en el centro histórico. En España, muchas ciudades han dejado que se perdieran sus partes antiguas, en unos casos con la degradación y en otros, desfigurándolas por completo. Me sorprendió la entereza y la conservación de este casco histórico, así como la atmósfera, que quería reflejar en el artículo. Es un paseo nocturno en el que toman protagonismo el paisaje, las piedras, las calles, la historia… También he tenido la suerte de encontrarme con la gente, porque en Cáceres se aprecia bien el elemento humano. Eso me ha ocurrido, por ejemplo, con los centros de enseñanza que también he visitado. He hecho literatura infantil y juvenil, pero en los colegios es donde tienes la oportunidad de obtener la impresión del lugar a través de gente de todo tipo que es el futuro de la ciudad. Por ello, en el artículo hay una referencia a eso. En esas visitas sucede, a veces, que me reencuentro con los profesores y veo la renovación que hay entre los chavales. La manera en la que viajo me permite aportar algo más que hablar de los paisajes o monumentos.

P: ¿Y cómo ve a esos jóvenes? ¿Es verdad eso de que viene una generación de cristal que va a vivir peor que la anterior?

R: Tengo cuatro hijos, antes de juzgar con severidad a los jóvenes, me juzgo a mí mismo. Si en algo no van bien o pueden fallar, el error parte de nuestra generación y hay que asumirlo. Todos hemos procesado con dificultad la enorme transformación tecnológica, de hábitos, de medios de comunicación… Pero no tengo una visión catastrofista aunque a veces piense que podríamos haberles dado una educación mejor de la que tienen o haberles mantenido más alejados de asuntos como el mundo virtual. Un mundo virtual que es de adultos, codificado por adultos para que interactúen adultos y en el que los riesgos los deberían tomar los adultos. Pero miras a los ojos a los alumnos y encuentras el mismo afán por conocer y por intentar conocer lo máximo de la realidad que en otras generaciones. Eso no cambia. La materia prima siempre es buena y prometedora. Esta generación tiene sus fragilidades, pero también sus bazas.

Sus obras

P: En sus obras no rehúye la realidad de los conflictos como el del País Vasco o Cataluña…

R: En las novelas hay siempre un coro. Yo lo expreso cuando hace falta y me lo preguntan. Lo que dicen esas voces no siempre lo comparto, pero intento trasladar una visión sobre la realidad en la que vivo.

"Los hombres de Putin"

P: En uno de sus últimos tuits cita a Catherine Belton hablando de «Los hombres de Putin», ¿han llegado a la Casa Blanca?

Lorenzo Silva recoge el Premio de Periodismo Ciudad de Cáceres de la Fundación Mercedes Calles. / E. P. E.

R: Esa es la duda que todos tenemos. En ese libro,se viene a decir que el FSB (antigua KGB) empezó a invertir en activos exteriores como empresarios estadounidenses. Buscaban a personas en apuros, les dieron apoyo financiero, y uno de ellos fue Donald J. Trump cuando aún no era presidente de Estados Unidos. Podemos decir que las deudas que contrajera en ese momento lo condicionan ahora como presidente. Con 80 millones de votos, debería tener poder suficiente como para no estar limitado por ese pasivo que pudiera contraer con los rusos hace 20 años. Lo que hace es muy inquietante, pero lo que está diciendo es similar al discurso de Sputnik. Es decir, lo que dicen las fuentes de infoxicación rusas. Es inquietante. Yo no tengo la información como para decir, ni mucho menos afirmar, que Trump sea un hombre de Putin, pero sí que es inquietante la coincidencia. A lo mejor me equivoco en mi análisis, no lo sé. Creo que los intereses de Estados Unidos no son tan coincidentes con los de la Rusia de Putin. Los intereses estadounidenses no pasan por quemar a Europa, ni por fomentar el principio de que el derecho de conquista vale en el siglo XXI, ni por alentar un régimen que está muy lejos de tener un respaldo democrático acreditado. Todos sabemos cómo son las elecciones que se hacen en Rusia.

P: ¿Qué piensa de los movimientos de réplica a Trump como la reciente cumbre en Madrid de Patriots?

R: Es evidente es la existencia de unas fuerzas tectónicas que son demasiado grandes para las pequeñas naciones europeas. Europa, o se constituye una entidad política con una unidad de decisión al mismo tiempo que conserva su legitimidad democrática y valores, o no va a pintar nada en un mundo donde los actores son de un tamaño descomunal: China, Estados Unidos, India, Rusia o la gran fuerza cultural del mundo islámico, que debe estar ya por los 2.000 millones de personas. Esa apuesta del patriotismo fragmentado de Europa y contra Europa, nos conduce a la irrelevancia.

De novela negra

P: Usted es autor de todo tipo de géneros, pero se le reconoce sobre todo como autor de novela negra y creador de Bevilacqua ¿le molesta?

R: Todo es relativo. A través de Bevilaqcua y Chamorro he recibido un reconocimiento enorme y algunos de los premios más importantes del país. He llegado a casi tres millones de lectores, llevo 30 años sosteniendo una serie. Pero en otras novelas que he publicado he hecho algunas cosas minoritarias, cosas diferentes y muy personales, que también funcionan muy bien. .

P: A estas alturas, ¿Bevilaqcua tiene más de Lorenzo Silva o Lorenzo Silva más de Bevilaqcua?

R: Lo que yo le podía aportar, se lo di al principio. A medida que ha ido pasando el tiempo, creo que me ha dado más él a mí.n

