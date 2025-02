«El Colegio garantiza una práctica profesional de alta calidad»

¿Cómo planea el Colegio abordar las necesidades cambiantes de la población en materia de salud dental?

Desde el Colegio se están implementando diversas estrategias como la promoción de la prevención en salud oral, donde hemos colaborado en la elaboración de la guía “Mi boca sana. El primer paso para una vida saludable”, dirigida a la ciudadanía y coordinada por el Servicio Canario de la Salud. Iniciativa que busca educar a la población sobre la importancia de la higiene oral y la prevención de las enfermedades bucales. El Colegio ha solicitado la ampliación de los servicios odontológicos en el sistema de salud público para garantizar el acceso a toda la población. A la vez, seguiremos colaborando en el Plan de Atención Dental Infantil ofreciendo servicios gratuitos a niños y niñas de entre 6 y 14 años. Sin embargo, tenemos la necesidad de una mayor divulgación del programa, ya que en 2024 sólo un 22,6 % de los menores con derecho a esta prestación acudieron al mismo en la red privada. Estas acciones reflejan el compromiso del Colegio por adaptarse a las necesidades de la población y de mejorar la salud bucodental.

¿Cuáles son, en su opinión, los principales desafíos que enfrentan actualmente los dentistas de Santa Cruz de Tenerife?

Los dentistas de esta provincia, al igual que en otras regiones de España, se enfrentan a varios desafíos significativos en la actualidad, como, por ejemplo, el exceso de profesionales (plétora profesional). Existe un número elevado de dentistas en relación con la población, lo que provoca precariedad laboral, desempleo y la emigración de profesionales a otros países en busca de mejores oportunidades. El intrusismo profesional, la competencia desleal y la práctica de la odontología por personas no cualificadas representan una preocupación constante, dado que comprometen la calidad de la atención y seguridad de los pacientes, así como la reputación de la profesión.

En cuanto a la regulación y supervisión del ejercicio profesional, ¿qué medidas están implementando para asegurar la calidad del servicio?

Entre las medidas para regular y supervisar el ejercicio profesional, asegurando así la calidad del servicio odontológico en la provincia destacamos la ordenación del ejercicio profesional; la protección de los valores éticos-deontológicos; la promoción de la formación continuada permitiendo a los dentistas mantenerse actualizados; y la protección de los intereses de los pacientes. Estas acciones reflejan el compromiso del Colegio de dentistas en garantizar una práctica profesional de alta calidad y en promover la salud bucodental entre la población.

El intrusismo en el ejercicio de la odontología es un problema recurrente. ¿Qué acciones está llevando a cabo el Colegio para combatir esta práctica?

Denuncias y acciones legales. La institución ha denunciado casos de intrusismo profesional y se ha personado como acusación particular en los procedimientos judiciales correspondientes. Por ejemplo, en julio de 2024, dos protésicos dentales fueron condenados por realizar funciones propias de un dentista sin la titulación necesaria, gracias a las denuncias del Colegio. El Colegio mantiene una labor constante de vigilancia e investigación para identificar y documentar posibles casos de intrusismo profesional.

Hemos observado un creciente interés en tratamientos estéticos dentales. ¿Cómo evalúa el impacto de estas tendencias en la práctica odontológica convencional?

El auge de los tratamientos estéticos dentales ha transformado significativamente la práctica odontológica convencional. Los pacientes ya no buscan sólo salud bucal, sino también estética. Esto ha llevado a un aumento en procedimientos como carillas de porcelana, blanqueamientos, ortodoncia invisible y diseño de la sonrisa. Todo esto ha impulsado la adopción de tecnologías avanzadas, como el escaneo digital, la impresión 3D y el diseño asistido por ordenador mejorando la precisión y personalización de los tratamientos. Muchos odontólogos han optado por capacitarse en estética dental para mantenerse competitivos. En realidad, la odontología estética no ha reemplazado la práctica convencional, sino que la ha complementado y enriquecido. Los dentistas tienen la obligación de velar por la salud y bienestar de sus pacientes, no sólo deben ofrecer tratamientos estéticos, sino garantizar que estos sean seguros, efectivos y en beneficio real del paciente.