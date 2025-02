Aitana López, la modelo generada con IA que gana 100.000 dólares al año, estrena compañeros de agencia

Le pedirías a alguien que te pellizcara, pero la mayoría de personas que ves a la redonda no existen. Ni que te hubieras colado en un capítulo de ‘Black Mirror’. Aquí se codean con inteligencias artificiales como si fueran de la familia. “¿Quieres un clon?”. Y te crean uno con aires de modelo de anuncio sin necesidad de inyectarte ninguna sustancia de película. Esta es la primera agencia de modelos sin modelos. Ya tienen 30 en plantilla, todos generados por IA. A Montoya le faltarán camisas que arrancarse al descubrirlo.

De izquierda a derecha, Abigail Anderson, Aimar Fernández, Aalyiah Kabiru, Faisal Nasser, Elias Santana y Lola García. / The Clueless

The Clueless, se llama esta agencia barcelonesa. De aquí salió Aitana López, la ‘instagrammer’ viral del pelo rosa. Ya acumula más de 350.000 seguidores, trabaja para Llongueras y hasta la han fichado para promocionar una peli –‘Diabólica’- sobre una inquietante IA doméstica. El año pasado facturó 100.000 dólares, asegura su agencia. Y todo eso sin ni siquiera ser de carne y hueso.

La descubrió El Periódico en octubre del 2023. Fue un ‘boom’ mundial. Acabó saliendo en ‘Forbes’. Por entonces, Aitana ya ganaba 4.000 euros al mes trabajando menos que Victoria Federica. Con el ‘punch’ viral disparó el caché hasta los 12.000, mucho “contenido exclusivo” por suscripción (fotos ligeritas de ropa). Cuatro meses después ya tenía un chat en Telegram con el que hablar con sus fans. "A veces siento que estoy en un episodio de ‘Black Mirror’", confesó en su primera entrevista. “Cada vez es más difícil saber qué es real y qué no –soltó hace unos días en un vídeo de Youtube-, ¿pero realmente importa?”.

Aitana ya no paga todos los sueldos de la agencia. “Ahora ya no”, responden Diana Núñez y Rubén Cruz, los dos ideólogos de The Clueless. Ya son casi una decena en plantilla. En breve abrirán sucursal en México. Acaban de sumar a su ‘troupe’ virtual el primer catálogo de modelos -30- hechos con inteligencia artificial. También crean avatares personalizados. Han puesto cara al asistente virtual de Audi, Ai.leene.

“Es un negocio –asumen sin entrar ya en debates éticos- : creamos personas para marcas”. También hacen mucha clonación digital. “Hay bastante demanda”, dicen. “Te clonas a ti mismo y si haces una campaña con una marca, no tienes que moverte de casa”. Te pueden rejuvenecer como en ‘La sustancia’ sin consecuencias tan drásticas.

Rai Smichdt, modelo AI albino. / The Clueless

Parece un anuncio de Benetton. Se ven modelos blancos, negros, albinos. Todo tipo de nacionalidades, razas, curvas, edades. Son 30, 15 mujeres y 15 hombres. De 21 a 80 años. Sí, les han hecho hasta DNI y un pasado de pega. Lo mismo posan para fotos que vídeos. “Es el primer ‘stock’ de modelos virtuales generados por inteligencia artificial del mundo”, garantiza Diana. “Ha llevado un año y pico de trabajo”.

Katia Van Der Berg, una de las modelos generadas por IA del 'stock' de The Clueless. / The Clueless

“Estamos haciendo una canción y todo”, se ríe Marta. ‘Enamorada de una IA’. “Es muy ‘Black Mirror’”, asiente al lado Sofía. Sofía Novales y Marta García son las que han ido creando modelo a modelo a base de entrenar IAs. “Los tratamos como si existieran de verdad –asegura Sofía-. Como si fueran parte del equipo. Lo hemos interiorizado tanto… Suena muy chistoso, yo sé que te quieres reír, pero en mi cabeza existen. Y todo el tema de la vestimenta va acorde a la personalidad que les hemos dado. Todo está pensado”.

Alessio Piacentini, uno de los IA models de The Clueless más veteranos. / The Clueless

Los modelos de IA ya han posado para su primera editorial de moda: ‘Archivo Fantasma’, la han llamado. “Fotografías icónicas que parecen reales, pero nunca fueron tomadas”, resumen sus ideólogos. Recrean a través de la IA poses emblemáticas de David Bowie, Frida Kahlo o Leo DiCaprio. Un juego visual que pretende invitar a la reflexión: “No todas las imágenes que recuerdas –prometen- existieron alguna vez”.

Elías Santana, uno de los modelos IA, recrea una foto emblemática de David Bowie. / The Clueless

“Es dar una solución económica a marcas pequeñas”, apunta Rubén. ¿Cuánto cobra un modelo de IA? “Por lo general, 450 euros la foto, depende de lo compleja que sea”, responde Diana. Algún modelo ya tiene cosas medio cerradas, adelantan.

Aalyiah Kabiru, otra IA model del nuevo catálogo. / The Clueless

Aitana no parece celosa de sus nuevos colegas de agencia. “Ella sigue siendo nuestra ventana al mundo –dicen sus creadores-. Nuestra tarjeta de visita. Nuestro escaparate de lo que somos capaces”. A estas alturas de ‘boom’ hasta les han ofrecido comprar la empresa. “El primer año (2024) facturamos alrededor de 300.000 euros”, detallan. Aitana ahora está ganando unos 10.000 al mes. “Cada vez -aseguran- hace más colaboraciones para marcas”.

El mundo se ha llenado de modelos IA con el pelo rosa y de empresas que prometen crear ‘infuencers’ con los que forrarse. “Vieron que podían ganar 4.000 euros al mes –se encoge de hombros Rubén- y la gente se ha vuelto loca”. Ahora el negocio parece que se está moviendo a los avatares de marca y los clones digitales. ¿Los clones modélicos no aumentarán la presión estética? “Es como si un día tienes una boda y te maquillan –compara Diana-. Ese día te haces fotos: y dices: ‘Jo, qué guapa estoy’. Cuando vuelves al trabajo, no te maquillas igual y no dices ‘qué fea me siento’”.

La tabla periódica humanizada

A golpe de IA incluso están empezando a humanizar los elementos de la tabla periódica. Pretenden acercarlos, dicen los socios de The Clueless, a nuestra vida cotidiana. Elementosforall, se llama este proyecto liderado por Javier Peña, director general de Elisava. La idea es llegar al ministerio –cuenta Diana- y que acabe de financiarlo”.

¿Ya no te puedes creer nada? “Photoshop te enseñó que se pueden manipular las imágenes –responde Rubén-. Pero nadie te enseñó que los vídeos se pueden manipular. El otro día en un pódcast se hablaba de esto y se decía: ‘Es que en un juicio un vídeo es prueba irrefutable’. ¿Y ahora qué?”.

.

Suscríbete para seguir leyendo