¿Me puedo negar a hacer el test de alcohol y drogas? La DGT responde a las preguntas más comunes

Si alguna vez te has preguntado si tienes derecho a negarte a un test de alcohol y drogas durante un control rutinario, la DGT tiene la respuesta y es muy sencilla: no. No obstante, en este artículo te contamos cuáles son tus derechos las consecuencias de negarte a la prueba y todo lo que necesitas saber sobre los test de alcohol y drogas más comunes para evitar problemas con la ley.

¿Cómo funcionan los controles de alcohol y drogas en carretera?

Los agentes realizan controles en distintos puntos de las vías, ya sea de forma aleatoria o tras detectar una conducción sospechosa. Se realizan dos pruebas:

1. Prueba de alcoholemia

Se realiza con un alcoholímetro a través de una boquilla.

a través de una boquilla. Si la primera prueba da positivo, se repite tras 10 minutos para confirmarlo.

para confirmarlo. Si persiste el positivo, la Guardia Civil inmoviliza el vehículo y sanciona al conductor.

2. Prueba de drogas

Se toma una muestra de saliva con un dispositivo especial.

con un dispositivo especial. Si el resultado es positivo, se realiza una segunda prueba de confirmación.

La muestra se envía a un laboratorio para un análisis definitivo.

para un análisis definitivo. Si se confirma la presencia de drogas, el conductor no podrá continuar circulando y recibirá una multa.

Un conductor se somete a un control de alcoholemia. / ED

¿Tengo derecho a solicitar un análisis de sangre?

Sí. Si das positivo en drogas, puedes solicitar un análisis de sangre en un hospital para confirmar los resultados. Pero, si vuelve a ser positivo, deberás pagar el coste del análisis y afrontar la sanción correspondiente.

¿Puedo negarme a hacer la prueba de alcohol o drogas?

No. Negarse es un delito grave. Según el artículo 383 del Código Penal, la negativa se considera una infracción penal que está castigada con penas de prisión que van desde los 6 meses a un año y la retirada del carné de conducir de 1 a 4 años.

Sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol o de las drogas

Conducir bajo los efectos del alcohol o de las drogas está duramente penado por la DGT. Las sanciones varían en función de la tasa de alcohol en aire espirado o de la presencia de drogas en el organismo:

Drogas: se castiga con una multa de 1.000 euros y la retirada de seis puntos del carné de conducir.

se castiga con una multa de 1.000 euros y la retirada de seis puntos del carné de conducir. Alcohol: varían en función de la tasa de alcohol en aire espirado:

varían en función de la tasa de alcohol en aire espirado: Hasta 0,50 mg/l: 600 euros y cuatro puntos del carné de conducir.

Más de 0,50 mg/l: 1.000 euros y seis puntos del carné de conducir.

Más de 0,60 mg/l: 1.000 euros y seis puntos del carné de conducir. Además, puede haber hasta pena de prisión y la retirada del carné de conducir de uno a cuatro años.

Conductores noveles: 1.000 euros y cuatro o seis puntos del carné de conducir, dependiendo de la cantidad de alcohol detectada en sangre.

¿Cuánto tarda el alcohol en desaparecer del cuerpo?

El cuerpo elimina aproximadamente 0,1 g de alcohol por litro de sangre cada hora. Pero este tiempo varía según el peso, metabolismo y cantidad ingerida. Por ejemplo, si bebes cuatro cervezas (aprox. 0,8 g/l de alcohol en sangre), podrías tardar hasta 8 horas en estar completamente sobrio.