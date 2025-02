El canario con la segunda mejor nota del FIR en España: "Si quería ser el número uno, no podía fallarme a mí mismo"

Después del shock inicial de la noticia de ser el segundo mejor farmacéutico residente de España, ¿cómo se encuentra?

Ahora más tranquilo. El primer día quizás con esa ilusión y todo lo que supone que te llame todo el mundo, que te impacta ver tu nombre en todos lados, en las noticias, en las transmisiones que las ves y demás. Pero ya más consciente, ya que lo ves, ya estás mirando más lo que supone. También, por tanto, más tranquilo y más contento. Y eso más calmado con respecto al primer día, que fue como un brote de emociones y demás súper fuerte. Ahora tengo muchas ganas de empezar a trabajar y darme cuenta de que la elección es la correcta.

Ha trabajado mucho para prepararse el FIR pero ¿esperaba tener la segunda mejor nota de España?

Sí, en parte sí. Es decir, me refiero siempre que yo me levantaba y visualizaba mi meta. Yo creo que cuando visualizas algo, es más probable que lo acabes consiguiendo. Es decir, yo todos los días me levantaba y escribía en un post con mi objetivo que era ser el número uno. Si me quedaba en el número 50 también estaba bien, pero siempre aspiraba a estar en lo más alto y saber que era capaz de hacerlo. Cuando terminó el examen pensaba que no lo había conseguido, pero cuando metí la plantilla y vi el resultado me lo empecé a creer un poco más.

¿Cree que podría haber sido el número uno?

Al final creo que fueron dos puntos de diferencia entre el primero y yo. Una de las preguntas la respondí bien pero la pasé mal a la plantilla y otras preguntas me pasó lo típico: los nervios me jugaron una mala pasada y contesté demasiado rápido. Pero vamos, no me puedo quejar.

¿Su primera opción sigue siendo hacer la residencia en Farmacia Hospitalaria y en Canarias?

Lo de la especialidad lo tengo casi el 90% seguro, y luego me quedaré en Canarias, pero no sé si en el Hospital Universitario Doctor Negrín o en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde hice las prácticas de la carrera. No descarto ni quedarme en Tenerife ni volver a Gran Canaria.

¿De qué depende que elijas una opción u otra?

Tengo que hacer una balanza, porque lo que tengo en un sitio igual no lo consigo en el otro. Ahora mismo te diría que hay un 50% de posibilidades de que finalmente me incline por una o por otra. Estos días estoy intentando desconectar antes de decantarme por una y otra opción. Valoraré dónde me voy a sentir más cómodo.

Defiende que la ULL es un buen sitio para estudiar, ¿qué enseñanza se lleva de su tiempo en la carrera?

Yo creo que sobre todo la constancia. La ULL tiene un sistema de evaluación continua, que te obliga a estar siempre estudiando y pendiente de hacer trabajos y tareas. Esto es algo que viene muy bien a la hora de enfrentarse a una oposición en la que tienes que estar de 8 a 10 horas todos los días estudiando. Pero la verdad es que nunca he estudiado tan centrado como lo he hecho en el FIR. Además, yo creo que salí muy bien formado porque las asignaturas que ves en la carrera tienen mucha utilidad luego en el sistema del FIR.

Menciona mucho la constancia ¿por qué diría que es tan importante para usted?

Yo creo que es clave. El día que no quieras estudiar o que no tengas ganas, igualmente ponerte a estudiar para demostrarte a ti mismo que aunque un día estés un poquito más triste o no tengas tanta ganas de estudiar, al final puedes hacerlo. Si quería aspirar a ser el número uno, no me podía permitir fallarme a mí mismo tantos días seguidos.

¿Qué diría que es lo más duro de preparase una oposición como esta?

Rechazar cosas y en especial las fechas señaladas, como las navidades. En los últimos dos meses estuve en Gran Canaria encerrado estudiando. Pero también hacía llamadas con mi mejor amiga y era un apoyo muy importante. Mi familia súper bien, pero al final no comprende tanto la magnitud de lo que estás haciendo y lo que estás estudiando. Por eso es un acierto tener a alguien al lado que te entiende por qué está pasando lo mismo que tú.

¿Le gustaría en un futuro dedicarse a la investigación?

Pues no lo tengo del todo claro, pero tampoco lo descarto.

Suscríbete para seguir leyendo