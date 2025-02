Sánchez critica "la mala praxis" con algunos interrogatorios: "No permitamos que ninguna mujer se pregunte si merece la pena denunciar la violencia"

Las palizas, los insultos, los menosprecios, todo eso se llamaba violencia doméstica tiempo atrás. Era un asunto familiar, que quedaba de puertas para adentro del hogar, dejando a las mujeres solas, con mucha más vergüenza y miedo a las represalias que con recursos. A aquello le puso palabras Ana Orantes, contando en un programa de televisión de Canal Sur, días antes de ser asesinada, cómo sufrió 40 años de tortura en los que se había convertido su matrimonio, donde las palizas y las violencias sexuales eran habituales. España no fue capaz de responder a ese grito de auxilio, según el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero después "despertó". Y lo hizo para pedir, y finalmente aprobar, la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Este lunes, el presidente de Gobierno, acompañado de otras autoridades y muchas de las personas que impulsaron y votaron a favor de la ley, han celebrado su XX Aniversario en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Con esta ley, ha asegurado, se pusieron todas las herramientas del Estado de Derecho para erradicar la violencia de género. "Creamos mecanismos de alerta de protección, como el sistema VioGén. Creamos juzgados específicos, sistemas de formación especializada a policías y a fiscales, y formación que, si me lo permiten, y a la vista de lo que hemos visto durante estos últimas semanas, no le vendría mal revisar algunos operadores del derecho", ha criticado.

"Es ahí -ha proseguido- donde menos sesgos machistas deberían existir. Hay interrogatorios que no despejan dudas, las aumentan; que no mitigan el dolor, lo hacen más profundo. Por tanto, no permitamos que una mala praxis o la falta de empatía lleven a una sola mujer a preguntarse si merece la pena la denuncia".

1.295 mujeres asesinadas desde 2023

Solo media hora antes de que diese comienzo el acto, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género confirmaba el asesinato de Lina, una mujer de 48 años, por violencia machista. Es la segunda mujer asesinada por violencia de género en 2025 y la 1.295 desde 2003, cuando empezaron los registros oficiales.

El objetivo para seguir avanzando, han dicho tanto Sánchez como la ministra de Igualdad, Ana Redondo, pasa ahora por la renovación del Pacto de Estado, y que incluiría 400 nuevas medidas para abordar cualquier forma de violencia machista, como la digital o la económica.