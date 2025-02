La DGT avisa: esto es lo que debes hacer antes de cruzar un paso de peatones

Los pasos de cebra son fundamentales para garantizar la seguridad de los peatones al cruzar la calzada. Sin embargo, a pesar de que la prioridad de los peatones en estos cruces está claramente establecida, surge una duda común: ¿deben los peatones detenerse antes de cruzar un paso de cebra, incluso cuando no hay semáforo? La Dirección General de Tráfico (DGT) tiene una respuesta clara a esta pregunta.

Prioridad sí, confianza ciega no

La DGT, en su manual de consejos y recomendaciones para peatones, explica cómo deben comportarse estos al cruzar por un paso de cebra. En los cruces que no están regulados por semáforos, la DGT recomienda que el peatón se pare siempre antes del bordillo, durante unos segundos, y mire a izquierda y derecha para asegurarse de que no se acerca ningún vehículo o que es seguro cruzar.

El texto continúa: “Después de comprobar que no viene ningún vehículo, se debe cruzar en línea recta y lo más rápido posible, pero sin correr”.

¿Por qué es importante seguir estas indicaciones?

La razón para seguir estas indicaciones es que, aunque el peatón disfrute de la prioridad, es posible que el vehículo que se acerca al cruce no tenga tiempo para frenar, que el conductor no respete las normas de tráfico y no ceda el paso al peatón, o que simplemente no se percate de su presencia. En definitiva, la precaución es fundamental para evitar accidentes, incluso en los pasos de peatones.

El peatón debe comprobar que no venga ningún vehículo para poder cruzar. / ED

Pasos de peatones con semáforo

Incluso en los pasos de cebra regulados por un semáforo, la DGT aconseja a los peatones mantener la misma precaución antes de cruzar, asegurándose de que todos los vehículos se han detenido antes de pisar la calzada. Aunque el semáforo esté en verde para el peatón y en rojo o ámbar intermitente para el vehículo, no está de más comprobar que los conductores han respetado la señal y se han detenido por completo.

La responsabilidad compartida

La seguridad vial es una responsabilidad compartida entre conductores y peatones. Si bien los conductores deben respetar la prioridad de los peatones en los pasos de cebra, estos últimos también deben actuar con precaución y asegurarse de que es seguro cruzar antes de lanzarse a la calzada.

Consejos para cruzar por un paso de peatones

Utiliza ropa reflectante: especialmente durante la noche o en condiciones de baja visibilidad, utiliza ropa reflectante o elementos luminosos para hacerte más visible a los conductores.

especialmente durante la noche o en condiciones de baja visibilidad, utiliza ropa reflectante o elementos luminosos para hacerte más visible a los conductores. Cruza por los pasos de cebra: evita cruzar la calzada fuera de los pasos de cebra, ya que es más peligroso.

evita cruzar la calzada fuera de los pasos de cebra, ya que es más peligroso. Presta atención al tráfico: no te distraigas con el teléfono móvil o con otros dispositivos electrónicos al cruzar la calle.

no te distraigas con el teléfono móvil o con otros dispositivos electrónicos al cruzar la calle. Sé previsible: camina en línea recta y evita movimientos bruscos que puedan confundir a los conductores.

camina en línea recta y evita movimientos bruscos que puedan confundir a los conductores. Respeta las señales de tráfico: obedece las señales de tráfico y los semáforos.

La seguridad vial es una prioridad para todos. Siguiendo estos consejos, tanto conductores como peatones pueden contribuir a reducir el número de accidentes.