Las fuerzas de seguridad registraron 2,4 millones de delitos en 2024, un 0,3% menos que en 2023

La criminalidad registrada en España por las fuerzas policiales descendió un 0,3% en 2024 con respecto a 2023, según el último balance, hecho público este viernes por el Ministerio del Interior. El Informe, que se renueva trimestralmente, recoge la evolución de los datos registrados por la Guardia Civil, la Policía Nacional, los Mossos d'Esquadra, la Ertzaintza y la Policía Foral navarra, además de cuerpos de policía local que facilitan registros a la red de Fuerzas de Seguridad del Estado.

En total, las diferentes unidades policiales registraron un total de 2.456.4134 infracciones penales. De esos delitos de los que tuvieron conocimiento las policías, 1.990.575 se inscriben en el modelo de criminalidad convencional, o sea, todas las que no son cometidas en internet. En el campo no online, la actividad delictiva no descendió apenas: un 0,1%.

Con los nuevos datos globales de Interior, España se sitúa en uno de los índices de criminalidad más bajos del mundo, con 41 delitos por cada mil habitantes

Cibercrimen

En los datos de Interior cobra volumen la cibercriminalidad, paralela al incremento que en España están teniendo el comercio online y las transacciones bancarias digitales. La tendencia de crecimiento de delitos en este ámbito viene registrándose desde 2016, si bien el año pasado las cifras presentan un ligero decrecimiento del 1,4%. A lo largo del año pasado, se tuvo noticia de 456.838 infracciones cibernéticas con relevancia penal. Es el 19% del total.

Las violaciones con penetración fueron 1.588 en Catalunya (la comunidad más afectada), 602 en Andalucía, 472 en Valencia y 648 en Madrid.

Si el cómputo global del cibercrimen desciende un punto, se debe al efecto de una disminución de la frecuencia en las estafas informáticas (414.133 en 2024, un 3,1% menos que en 2023) que podría ser síntoma de que los usuarios de internet se protegen mejor. Pero otras modalidades de delitos en internet anotan el índice de subida más notable de todas las franjas, con un 15,4% para 51.075 infracciones.

El balance de Interior llama la atención sobre el incremento de los delitos en el ciberespacio con respecto a hace ocho años. En 2016 fueron 70.178 asuntos registrados. Desde entonces, el cibercrimen ha aumentado un 490,1%

Violaciones y peleas

En un panorama de bajadas generalizadas o de estabilidad en las figuras penales registradas, destacan a la contra la elevación de dos tipos de delitos en los que media la violencia. Las infracciones graves y menos graves cometidas en el marco de riñas tumultuarias crecen un 8,3%. Fueron 29.342 en 2024, contra poco más de 27.000 en el año anterior.

Balance de Criminalidad en España 2024. Estadística básica. / M. del Interior

Las agresiones sexuales con penetración crecieron también, un 6,7 en este caso de forma paralela al incremento del 5,4 en el resto de modalidades de delitos contra la libertad sexual. Fueron 5.206 actos del primer tipo, y 15.953 del segundo. Las violaciones con penetración fueron 1.588 en Catalunya (la comunidad más afectada), 602 en Andalucía, 472 en Valencia y 648 en Madrid.

Los delitos contra la libertad sexual, considerados en conjunto, representan una de las franjas más nutridas de la delincuencia, con 21.159 casos y un incremento del 5,7%.

Asesinatos y robos

A lo largo de 2024, un total de 348 personas perdieron la vida en España como víctimas de un homicidio doloso o asesinato. Habían sido 333 en 2023. El dato crece un 4,5%. Se registraron además 1.343 homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa, con un descenso del 1,2%.

Los robos con violencia en casas, comercios o lugares de trabajo, representan una de las modalidades delictivas más frecuentes. Son 114.978 casos (6,4% de descenso anual) en toda España, de los que la mayoría, 81.040, fueron cometidos en domicilios. Un delito similar, el robo con violencia e intimidación a personas, ha bajado de los 64.711 casos de 2023 a 63.266 registrados en 2024.

En este campo, las sustracciones de vehículos se mantienen sin apenas cambios. En 2024 fueron robados 33.061 coches, 222 más que durante el año anterior.

Entre los delitos que registran un ligero crecimiento está el narcotráfico, campo delicuencial en el que no abundan precisamente las denuncias. Aumenta un 2,4% con 21.533 casos. El informe de Interior relaciona el incremento con la actuación policial en la Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gribraltar.

Un total de 4.790 casos de tráfico de drogas fueron interceptados en Andalucía. Catalunya registró 4.368 casos, Y 3.389 Madrid

En toda la estadística policial manda por su volumen el hurto. Es la infracción penal más frecuente, con 649.076 casos a lo largo del año (170.164 se cometieron en Catalunya). Esta casuística descendió, no obstante, un 2,5%

El delito menos frecuente, otro año más, en la estadística de Interior ha sido el secuestro, que es residual en España: 105 casos en el año recién terminado, con una disminución del 13,9% sobre el anterior.