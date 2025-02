La espera por una operación en Canarias sigue a la baja, pero hay 33.000 personas en las listas

En Canarias hay 32.948 personas a la espera de una operación en los hospitales públicos canarios al cierre de 2024. Esto supone 803 menos respecto al año anterior, es decir, una reducción de la lista de un 2,4%. La demora media por una intervención quirúrgica es de 122 días o cuatro meses, una cifra que también baja en la comparativa interanual, ya que al cierre de 2023 la tardanza ascendía hasta los 147 días.

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, ha valorado que se "consolida la tendencia a la reducción de listas de espera quirúrgica". Durante una rueda de prensa, ha recordado que si se parte desde julio de 2023, cuando entró al Gobierno de Canarias, el descenso es más pronunciado: un 9,5% menos en el número de personas en lista y una reducción de un mes en la espera para la intervención.

Monzón ha destacado la importancia del Plan Activa, que incluye programas para intensificar la actividad quirúrgica y de pruebas, para cambiar una tendencia alcista en las listas de espera en Canarias. "Esa ha sido la prioridad de esta Consejería desde que iniciamos nuestra andadura por esta casa, puesto que los datos que encontramos en julio del año 2023 eran los datos más altos en la serie histórica del Servicio Canario de la Salud", ha explicado. Además, ha resaltado que Canarias salió del vagón de cola nacional desde junio de 2024 y se ha mantenido.

"Estos resultados se han logrado gracias al esfuerzo de los profesionales, quienes en el año 2024 realizaron un total de 145.545 intervenciones quirúrgicas, es decir, un 2,6% más que en el año 2023", ha achacado Monzón. En este sentido, los esfuerzos se han centrado en priorizar a los pacientes que llevan esperando más de seis meses por una operación. Con un descenso de un 22,3% en la comparativa interanual, hay 7.252 personas que aguardan más de 180 días para entrar a quirófano; por los 25.696 pacientes que llevan esperando menos de ese periodo.

Sin embargo, cabe señalar que la reducción de las listas de espera no se debe exclusivamente a que se logre completar todo el proceso, puesto que las derivaciones a la sanidad privada o, incluso, los fallecimientos también bajan las cifras.

La demora desciende en los cuatro hospitales de referencia de Canarias, con la mayor bajada registrada en el Hospital Universitario de Canarias (HUC), que ha pasado de una media de 187,71 días de espera por una intervención quirúrgica a unos 162,87; si bien, continúa siendo el centro donde más tiempo se aguarda por una operación. Las listas, sin embargo, sí se reducen en los dos hospitales de Gran Canaria, mientras que aumentan en los de Tenerife.

"De los diez hospitales, cinco ya han situado su demora media por debajo de los 90 días, que es lo esperable para una intervención quirúrgica", ha querido destacar Monzón. En este punto es reseñable el caso del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, que ha conseguido bajar la demora de 102,55 a 81,95 días, y el Doctor José Molina Orosa, en Lanzarote, donde los pacientes deben esperar algo más de dos meses por una operación, casi 30 días menos que el año anterior.

Consultas al alza

El descenso en el tiempo de espera por una intervención quirúrgica contrasta con el incremento continuo en las listas para consulta. Un paciente debe esperar más tiempo para que le reciba un médico especialista que para entrar a quirófano: hay un total de 158.534 personas aguardando a que les reciba un facultativo, con un aumento del 7% respecto al cierre de 2023, y una demora de 158 días desde que es derivado de Atención Primaria.

Como es ya habitual, del total de pacientes que aguardan por una consulta, más del 60% se concentran en cinco especialidades: Oftalmología (19,9%), Dermatología (14,7%), Otorrinolaringología (11,%), Rehabilitación (10,6%) y Traumatología (9,9%). Sanidad aclara que generan mucha demanda porque en su mayoría tienen que ver con procesos de cronicidad y envejecimiento poblacional.

"El resultado no es el que esperamos, pero se han hecho 3,4 millones de consultas, incrementándose en 124.000 mil respecto al mismo periodo del año anterior. Es decir, un 3,8% más", según explicó Carlos Díaz, viceconsejero y director del SCS, Carlos Díaz. Este aumento lo achaca al incremento de la actividad, que ha generado que haya más pacientes y, también, al absentismo. "Si yo te convoco para una consulta, por ejemplo, y no asistes, esos días están computados, a pesar de que yo te he llamado para que vengas", aclara.

Para mejorar en este sentido, Díaz explica que se está desarrollando una aplicación que permita al paciente confirmar o rechazar una consulta con un especialista con antelación suficiente, ya que hasta la fecha esto solo es posible realizarlo por teléfono. Sanidad también plantea que los especialistas puedan pasar consulta fuera de su horario laboral en el marco del Plan Activa y de forma similar a lo que hacen los cirujanos. Y, por otro lado, estudia la colaboración público-privada para que se puedan derivar las consultas a un hospital concertado, como ya ocurre con las intervenciones quirúrgicas y las pruebas diagnósticas.

Como consecuencia del incremento de esa actividad en consultas, según Díaz, también aumenta la lista de las pruebas diagnósticas. En el corte de diciembre de 2024, hay un total de 25.822 personas que aguardan para una endoscopia (38,6%); ecografía (33,6%) o un T.A.C (8,1%), entre otras. Esto supone un aumento de 2.562 pacientes más respecto a diciembre de 2023. «Hemos dotado a los centros de mucho más equipamiento, hemos podido ser mucho más eficientes y el resultado ha sido 944.000 pruebas diagnósticas, 12.634 más que el periodo anterior», expone Díaz.