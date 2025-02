El nuevo control de citas del Hospital de La Candelaria reduce un 75% las consultas vacías

El Hospital de La Candelaria ha reducido hasta en un 75% el alto absentismo que sufría en las consultas especializadas. Lo ha conseguido gracias a un novedoso control de citas que se ha estado probando en el centro desde noviembre. Al posibilitar que el paciente anule su cita una semana antes o, incluso, solicite un cambio de cita a otro día, se ha conseguido que estos huecos en la asistencia pasen de representar un 40% a tan solo el 10%.

El cambio para los pacientes es sutil. En lugar de recibir un SMS simple a modo de recordatorio 72 horas antes de su cita, estos mensajes de texto ahora también llevarán un enlace en el que el paciente podrá advertir al sistema sanitario si necesita un cambio de cita o, por el contrario, ya no la necesita.

«Nos dimos cuenta de que entre un 35 y un 40% de los pacientes faltaban a su cita», recuerda Isidro Ramos, jefe de Servicio de Admisión del Hospital de La Candelaria, que sostiene que «en un día cualquiera de 15 pacientes citados, pueden llegar a aparecer solo 6». Esta situación, que lleva tiempo afectando a los hospitales, genera pérdidas económicas, engrosa las listas de espera y mantiene a un profesional sin actividad durante ese tiempo. «El sistema clásico tenía que cambiar», indica Ramos.

Esta nueva fórmula se puso en marcha en noviembre y ha tenido unos resultados «muy buenos». En concreto, desde noviembre se han anulado 1.310 citas y cambiado otras 1.346. Más de 2.600 citas que iban a quedar desiertas han podido ser utilizadas por otras personas. Esto ha permitido reducir ese porcentaje de absentismo casi un 75%. «Nuestros últimos datos manifiestan que la cifra de citas a las que no va el paciente ha caído por debajo del 10%», sentencia Ramos.

Esta iniciativa, además, está logrando acelerar las largas listas de espera. «Cuando nos dicen que no van a venir o que prefieren hacerlo otro día, su hora la coge otra persona», indica el jefe de servicio. Son los administrativos los que tienen que llevar a cabo el grueso de esta tarea.

«Se hace una semana antes para que tengan tiempo de cambiar las agendas», explica el jefe de servicio. Y es que no solo hay que buscar un nuevo hueco al paciente sino encontrar a otro que quiera ocupar su lugar. Gracias a esto, no obstante, están «rescatando a muchos pacientes que están al final de la lista o que tienen prioridad pero no han conseguido cita».

Este proyecto no solo tendrá resultados inmediatos en la gestión sanitaria del hospital. Como explica Ramos, también «conlleva una mejora de la calidad y una protección al paciente».

Aunque este proyecto piloto se ha puesto en marcha en este centro hospitalario, una experiencia parecida se está llevando a cabo en el Hospital Universitario Doctor Negrín. El Servicio Canario de la Salud (SCS) tiene previsto implantarlo en todos los hospitales más adelante. Además, el propio centro hospitalario espera poder trasladar esta experiencia a otros servicios, como el de pruebas radiológicas. «Ahí también se dan muchas citas y estamos viendo la forma de implantarlo», insiste.

