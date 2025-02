Cuidado con dar marcha atrás: las multas pueden llegar hasta los 500 euros

La marcha atrás es una maniobra común, pero su uso indebido puede acarrear multas de hasta 500 euros. El artículo 31 de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial es tajante: circular marcha atrás está prohibido. Sin embargo, la misma ley contempla ciertas excepciones en las que esta maniobra está permitida:

cuando no sea posible continuar hacia adelante ni cambiar de dirección o sentido. Maniobra complementaria: como complemento a otras maniobras, como estacionar, realizar una parada o incorporarse a la circulación.

Condiciones para dar marcha atrás

Incluso cuando se cumplen las excepciones, es crucial seguir una serie de requisitos para evitar sanciones y garantizar la seguridad:

el recorrido marcha atrás debe ser lo más corto posible. Maniobra lenta: debe realizarse a velocidad reducida.

en maniobras complementarias, no superar los 15 metros de recorrido ni invadir cruces. Prohibición en autovías y autopistas: dar marcha atrás en autovías y autopistas está totalmente prohibido, independientemente de las circunstancias. Esta infracción es considerada grave y conlleva la pérdida de puntos del carnet.

La Regla RSM

La Dirección General de Tráfico (DGT) recomienda seguir la regla RSM (Retrovisor, Señalización, Maniobra) para realizar la marcha atrás de forma segura:

Señalizar la maniobra de forma clara y anticipada, evitando sorpresas. Maniobra. Realizar la maniobra con precaución, asegurándose de que no hay peligro.

Recomendaciones de la DGT para dar marcha atrás. / DGT

¿Cuándo puede ascender la multa a 500 euros?

La multa por dar marcha atrás de forma incorrecta es de 200 euros, por considerarse una infracción grave. Sin embargo, esta sanción puede elevarse hasta los 500 euros si la maniobra se realiza en sentido contrario al de la circulación y durante un tramo prolongado.

Responsabilidad en caso de accidente

En caso de colisión al realizar la maniobra de marcha atrás, la responsabilidad suele recaer sobre el conductor que la está realizando, ya que se considera una maniobra de riesgo. No obstante, si el otro conductor comete una infracción (no respeta un ceda el paso, invade el sentido contrario, etc.), la responsabilidad puede ser compartida o atribuida al otro conductor.