Canarias es una de las regiones con menos oncólogos de España

Con 2,70 oncólogos por cada 100.000 habitantes, Canarias es una de las comunidades con menos especialistas dedicados al diagnóstico y tratamiento del cáncer. El Archipiélago tan solo supera a Andalucía que cuenta con 2,5 médicos oncológicos. No es el único perfil que escasea. Canarias también se encuentra a la cola en hematólogos y radiofísicos y por debajo de la media en lo que se refiere a psicooncólogos y profesionales de cuidados paliativos. El Archipiélago solo despunta en profesionales de oncología radioterápica, especialidad en la que cuenta con más especialistas por habitante que la media de España.

La falta de especialistas se une, además, a la escasez de infraestructura diagnóstica. Como sugieren estas cifras –que datan del 2022, al ser los últimos disponibles–, el Archipiélago es la región con menos equipos de resonancia magnética nuclear (RNM) o de Tomografía Axial Computarizada (TAC). Canarias se encuentra en una mejor posición con respecto a la cantidad de equipos de tomografía por emisión de fotones (SPECT) con los que cuenta, ya que son suficientes (3,5 por cada millón de habitantes) como para situarse como la cuarta comunidad autónoma con más recursos de este tipo.

Son algunos de los muchos datos que se pueden sustraer de la nueva plataforma MásDatos Cáncer, puesta en marcha por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) junto a 24 entidades colaboradoras, con motivo del Día Mundial del Cáncer. Esta iniciativa busca poner el foco en las disparidades que existen entre las comunidades autónomas a través de 69 indicadores relacionados con el itinerario que sigue una persona con respecto al cáncer. Indicadores que van desde la disponibilidad de infraestructuras y profesionales, hasta la promoción de hábitos de vida en su entorno o cómo aborda su comunidad los cuidados al final de la vida.

Un proyecto de apoyo

La plataforma pretende analizar y comparar la evolución de estos indicadores del cáncer a lo largo del tiempo, con el objetivo de que sus resultados sirvan de apoyo a las administraciones públicas para trabajar de forma coordinada en las principales áreas de mejora identificadas del Sistema Nacional de Salud y en las carencias y lagunas de información sobre el cáncer.

Con este modelo de datos abiertos, la AECC además, quiere proporcionar a los pacientes una información rigurosa sobre el estado en el que se encuentra la atención al paciente en todas las etapas de la enfermedad en España, incluyendo los momentos previos a sufrirla. De esta forma, los indicadores aportan información sobre la promoción de la salud y la prevención primaria, la prevención secundaria (cribados), el diagnóstico, la atención sanitaria, el seguimiento y el final de la vida con los cuidados paliativos.

«Este proyecto impulsará la equidad en el abordaje del cáncer en toda España», afirmó el presidente de la AECC, Ramón Reyes, este martes durante la presentación de la plataforma. Reyes insistió en que este modelo «permitirá a todas las instituciones públicas con responsabilidad en el desarrollo y gestión de políticas sanitarias confluir en medidas más homogéneas que reduzcan las inequidades».

La situación de Canarias con respecto al abordaje del cáncer es dispar. Pese a tener unos recursos diagnósticos y humanos limitados, el Archipiélago es una de las regiones que más ha avanzado en el tratamiento del cáncer. En este sentido, Canarias es la tercera comunidad con más aceleradores lineales por millón de habitantes (5,75), también es una de las regiones que más pacientes trata con braquiterapia y está por encima de la media en distintos tratamientos radioterápicos (como radiocirugía o radioterapia adaptativa online). Además, es una de las pocas autonomías que, a día de hoy, oferta a sus pacientes la innovadora inmunoterapia CAR-T.

Sin embargo, hay otros indicadores en los que no sale tan bien parada. La prevención secundaria es una de las patas en las que Canarias cojea, tanto en lo que se refiere a las vacunas como en el cribado.

Vacunas y cribados

Así, por ejemplo, la cobertura vacunal del Virus del Papiloma Humano (VPH) es de las más bajas del país. En concreto, la primera dosis apenas ha llegado al 81% de la población diana, frente a las coberturas superiores al 90% que hay en la mayor parte del país. La segunda dosis es aún menos extendida, pues apenas ha llegado al 64% de la población diana. Mejor es la situación de la vacuna de la hepatitis B, pues tanto en sus dos dosis principales como en la de recuerdo, la protección se sitúa por encima del 90% y sigue la media nacional.

El cribado poblacional es una de las herramientas de prevención secundaria más eficaces, ya que al hallar un indicio de cáncer de forma precoz, se le puede proporcionar un tratamiento rápido que evite que el tumor se expanda. Canarias, en este sentido, es una de las comunidades que muestra un mayor control del estado de sus mujeres a través de citología para detectar el cáncer de cuello de útero.

Pero menos éxito tienen las campañas masivas de cribado para los cánceres de mama y colon. Según estos datos, el Archipiélago se encuentra entre las regiones con menos participación en estos llamamientos masivos a la población diana. Según los datos disponibles, el 71% de las mujeres acude a examinar sus mamas, mientras que solo el 37% de la población llega a los cribados colorrectales. En ambos casos el porcentaje de participación está por debajo de la media; pero en el caso del cribado colorrectal, la cifra es una de las más bajas de España, junto a Andalucía y Baleares.

Canarias, finalmente, suspende en algunos aspectos relacionados con la prevención primaria, la que tiene que ver con los hábitos de vida saludable y evitar factores de riesgo. Y es que a pesar de no ser una región donde se consuma excesiva carne roja, ni comida rápida, dulces o refrescos, tampoco es demasiado proclive a comer frutas y verduras. En este sentido, los canarios se encuentran entre los que menos beben –aunque cuando lo hacen son más proclives a hacerlo en grandes cantidades– ni están entre los que más fuman. Sin embargo, sí son los más expuestos al aire del tabaco, a altos niveles de obesidad y mucho sedentarismo.

