María Luis Arozarena: "Las redes sociales no pueden convertirse en unos dispersores de mierda"

Se ha defendido durante décadas en un oficio que ejerció con la misma intensidad a pie de redacción que cuando le tocó ocupar un despacho de dirección. María Luisa Arozarena Marrero (Santa Cruz de Tenerife, 1953) fue galardonada hace unos días con el Premio Patricio Estévanez que concede la Asociación de Periodistas de Santa Cruz de Tenerife. Salvador García, otro veterano de las trincheras informativas, le entregó el galardón como presidente de la APT. «A este periodismo le faltan horas de calle», dice la homenajeada.

¿Cómo se ve el periodismo desde la segunda fila?

Yo lo sigo viendo igual. Para mí es un oficio que hay que defender con profesionalidad e independencia y dejarnos de boberías... Los argumentarios son para los políticos, no para los periodistas. Me da mucha pena saber de antemano lo que puede contestar un compañero en una tertulia de radio o televisión. Es mi punto de vista. Creo que hay gente que opina como yo y gente que piensa lo contrario por la cuenta que le trae. El periodismo es una profesión delicada e importante y hay que saber ejercerla.

¿Ha perdido su pureza?

Sí, sí, la verdad que sí... Y siento decirlo porque aún quedan periodistas que tenemos claro que esto consiste en decirle a los ciudadanos lo que está pasando. El periodismo no es contar a la gente lo que otros quieren que pase. Ni cuarto poder, ni gaitas. Un periodista debe trasladar a la sociedad su visión, no los deseos interesados de otras personas. Es un oficio bonito cuando se ejerce desde la libertad.

¿Y a pie de calle?

A este periodismo le faltan horas de calle y tampoco puede perder el contacto con la redacción. Cada vez que escucho a un profesional decir que puede teletrabajar digo ufffs. Esta es una disciplina que hay que desarrollar en equipo y en las redacciones. Ahí está su gran banco de pruebas. Yo me he reído mucho durante el ejercicio del periodismo, en unos lugares más que otros, y me lo he pasado bien con los compañeros. Incluso en los peores días apareció alguna risa para decirnos “esto no nos puede estar pasando en estos momentos”. El modelo actual es mucho más individualista y personal. Si estás en tu casa calentito/a o encerrado/a o en la redacción es evidente que el contacto con la calle se ha perdido y eso es algo que nunca puede faltar cuando te dedicas a esto.

¿Hasta qué punto las redes sociales han embarrado el oficio?

Mucho, pero yo soy una de esas personas que opina que las redes sociales pueden tener un papel importante a la hora de divulgar una noticia con una inmediatez que ya no tienen otros medios de comunicación. Lo que no puede ocurrir es que las redes sociales expandan una opinión que no se ajusta a la realidad. Si me permite la expresión, porque es algo dura, las redes sociales no pueden convertirse en unos dispersores de mierda.

Da la sensación de que, a pesar de esos avances tecnológicos, el oficio de informar en lugar de crecer está de capa caída.

Si el periodismo está en retroceso es por una cuestión de calidad. Cuando los periodistas están mediatizados el producto final no puede ir a mejor, como mucho se queda como está o pierde calidad. Yo he vivido muchos procesos de transformación del mundo analógico-tecnológico al digital. Cuando estuve en la redacción de El DÍA o El Diario de Avisos o en el momento que me encargaron dirigir La Hoja del Lunes vi algunas de esas evoluciones cuando se sustituyó una rotativa, hubo un traslado de sede de un edificio a otro o se modificaron los equipos para hacer el periódico. También durante mi etapa en Radio Nacional de España tuve que asumir la llegada de distintas etapas.

¿Alguna vez pensó que se quedaba en una de esas revoluciones?

No [pausa]. Sí que me preocupaba la rapidez con la que cambiaban las cosas, pero soy una mujer que tiene una mentalidad abierta y sabe adaptarse a los cambios... Las nuevas tecnologías están para mejorar la vida de las personas, no para expandir mierda y atemorizarlas. Cuando hablo de lo nuevo no me olvido de los viejos mecanismos analógicos, por así decirlo, que no podemos dejar de lado. Hoy en día una campana o unas sirenas son aún necesarias para evitar que se den situaciones tan catastróficas como las que hemos vivido hace poco con la DANA de Valencia. Avanzar está muy bien y es ley de vida, pero no podemos dejar atrás cosas que aún tienen una enorme utilidad. A mí siempre me ha gustado aprender para vivir este oficio en las mejores condiciones posibles.

¿Estamos ante generaciones mejor preparadas, pero que miden en exceso los sacrificios que deben hacer?

Hace unos días leí una entrevista a Andrea Henry, que es la presidenta del Consejo de la Juventud de España, en la que apuntaba que a ella no le gusta oír que la juventud es el futuro, que ella considera que es el presente. En una redacción siempre tiene que existir una persona que diga esto hay que hacerlo así porque somos periodistas, no unos mandados. Si el rumbo se pierde mal asunto. Eso es algo que me preocupa... Es lícito apostar por la idea de sólo se vive una vez porque eso es una verdad como un templo, pero usted y yo sabemos que alguna vez nos hemos tenido que levantar en medio de una comida porque nos han avisado de que había un incendio. El profesional que no lo haga, malo. Yo recuerdo como si fuera ayer aquel Miércoles Santos en el que tuvimos constancia por primera vez de la llegada de un barco negrero, que era como se llamaba entonces a los cayucos o pateras, a Tenerife. El profesional que no entiende que algo que ha programado se puede retrasar una o dos horas o incluso suspenderse es evidente que tiene un problema porque el periodismo no tiene horarios ni fechas en el calendario.

¿En qué sentido?

Eso que dicen que las generaciones vienen bien preparadas es relativo [silencio]... Estarán bien formadas para unas cosas, pero no para otras. Es verdad que a este periodismo le falta espíritu de sacrificio. Me sorprende el hecho de encontrarme a gente que veo muy capacitada, pero a la que le cuesta un mundo encontrar un puesto de trabajo. Algo raro tiene que pasar con ellos, ¿no? Si son amables, su formación es buena y parecen buenos profesionales cuál es la razón para que no prosperen.

¿Se atreve a resumir las claves de su carrera periodística?

Soy trabajadora, ése es un mérito que no me puede quitar ni siquiera mi peor enemigo. Me gusta hacer las cosas bien, seguir un orden y un método, no he sido una periodista que disfruta difundiendo mentiras... Nunca me gustó meter la pata y eso exige un sacrificio que hoy brilla por su ausencia en algunas redacciones. Cuando alguien acepta un cargo lo hace con todas las consecuencias. Ahí no valen excusas ni paños calientes. Si quieres hacer las cosas bien tienes que aprender a renunciar a instantes de placer para entregárselos al oficio de informar.

A ‘Chicha’Arozarena, como sus compañeros de oficio la conocen, le tocó crecer en una profesión dominada por los hombres, ¿cómo se logra sobrevivir en un ambiente donde la mujer tenía poco protagonismo?

Es importante no dejarte mangonear ni que te pongan la patita por encima del cuello... También hay que contar que he tenido compañeras a las que no le gustaba que yo pudiera prosperar. No voy a dar los nombres porque algunas ya no están en este mundo y no se pueden defender, pero no siempre hay que buscar culpables en el otro bando. Hoy en día un joven quiere llegar a una empresa y ser CEO el primer día, lo que antes llamaban un jefe o director, pero aquí es muy complicado llegar y besar el santo, Puedes tener un pico de éxito, pero mantenerse cuesta mucho.