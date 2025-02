Claves científicas para frenar el abandono universitario

Canarias lidera los mayores niveles de abandono en universidades presenciales españolas con una tasa del 19,1%, seguido de Baleares con el 16,8%; cifras que se disparan al 22% a nivel nacional, en el primer año de estudios, según la Estadística sobre indicadores universitarios del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Muchos investigadores dirigen sus esfuerzos al conocimiento de nuevas herramientas que contribuyan a frenar las altas cifras de fracaso universitario. Es el caso del grupo de innovación educativa Reconocer, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, integrado por los profesores José Luis Quevedo (coordinador), Rita Carballo y Raquel Espino -área de Economía- y de Federico E. González -Sociología-, que han analizado la importancia de los conceptos umbral de cada disciplina para garantizar el éxito en los estudios, máxime cuando se instan al alumnado a convertirse en una especie de detectives para indagar sobre esos conocimientos que deben entender y llevar a la práctica para abrir la puerta a la comprensión profunda de la materia.

«El concepto umbral es distinto que los conceptos básicos. Por ejemplo, en el fútbol los conceptos básicos son que hay que jugar con el pie, no se toca la pelota con la mano, si entra en la portería es gol..., pero un concepto umbral sería el fuera de juego, es decir, el concepto que unifica todo y hace que entiendas el juego, por qué los equipos se sitúan como se sitúan, por qué unas cosas es gol y otras no, o sea, convierte el fútbol de un relato que es llevar la pelota a un concepto que es la geometría», explican los expertos, que exponen sus conclusiones en un artículo publicado en la plataforma de divulgación científica The Conversation bajo el título ¿Qué son los conceptos umbral y qué papel desempeñan en el éxito universitario?

Ingredientes

Los autores señalan la importancia de los conceptos umbral en la universidad, donde comienza un camino de especialización para los estudiantes que exige adentrarse de manera mucho más detallada en materias y disciplinas académicas. Cada una de estas asignaturas tiene su propios ingredientes y técnicas básicas que son esos conocimientos o conceptos fundacionales sin cuyo dominio es imposible seguir aprendiendo. «Con el alto índice de abandono de los estudios en universidades públicas españolas, especialmente en los primeros años, cabe preguntarse cuántos de estos alumnos se marchan porque no entienden bien las primeras incursiones en materias especializadas», de forma que cuando investigan cómo mejorar esta situación, «que supone un impacto considerable sobre la eficiencia del gasto público, con costes irrecuperables para las familias y repercusiones psicológicas en los propios estudiantes», ven la necesidad de que se revisen los primeros cursos y la transición desde el bachillerato a la universidad.

Investigar

Propiciar entre el alumnado la búsqueda de los conceptos umbral puede ser clave a la hora de garantizar el éxito en los estudios. Y es que los conceptos umbral no son siempre los mismos, evolucionan con el conocimiento. «Un concepto umbral en historia podría ser el pensamiento histórico, el coste de oportunidad en economía o la densidad en física. Pero los conceptos umbral son dinámicos, variables, e incluso reversibles: ¿quién supondría hace unos años que la hibridación entre neandertales y sapiens iba a cambiar el concepto de evolución humana?».

Los investigadores proponen como estrategia docente identificar los conceptos umbral desde los cursos iniciales, y continuar con su asimilación y perfeccionamiento a medida que se avance en la formación universitaria, de forma que el estudiantado se convierte en el centro dinámico del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Los conceptos umbral deben combinarse con el uso de metodologías didácticas activas en el aula, con la participación voluntaria del alumnado y con una evaluación de la asignatura que incorpore los criterios apropiados para la incentivación de la participación.

Metodologías

Entre las metodologías didácticas que mejores resultados dan en la búsqueda de los concepto umbral, señalan el aprendizaje invertido, en el que el alumnado define qué conceptos reúnen esas características que lo convierten en umbral o entrada del conocimiento de la asignatura, crea sus propios contenidos educativos y se lo explican al resto de sus compañeros. También destacan las narrativas transmediales, en las que el estudiante se convierte en creador de contenido digital compartido, y no en un mero receptor pasivo de conocimiento inamovible; o el trabajo cooperativo, donde la participación del grupo y la inteligencia colectiva, con sus hitos de coevaluación y autoevaluación, permite superar el simple análisis individual. «El concepto umbral abre este camino de transformación en los primeros años de educación superior con un potencial muy prometedor. Enseñar a aprender, para el profesorado y aprender a aprender para el alumnado, es el éxito inherente a los conceptos umbral y de la transición al aula universitaria», concluyen