Terapia ocupacional: la disciplina que devuelve la vida ordinaria a los pacientes depende del código postal

La terapia ocupacional es el uso terapéutico de algunas actividades, como el juego, para que aquellas personas con dificultades físicas, cognitivas, mentales o emocionales consigan la independencia funcional. Esto, según el caso, puede significar hacer tareas tan sencillas como lavarse la cara y ducharse, o cocinar un huevo frito para después fregar sartén, platos y cubiertos.

Según el caso, los profesionales también pueden adaptar las tareas o elementos del entorno para que logren la máxima autonomía e independencia. Para que vivan su vida, tanto a nivel personal como familiar, social, laboral o espacial. Pero el acceso a un terapeuta ocupacional en España, tan importante para la rehabilitación y la adaptación, depende del código postal del paciente.

Inmaculada Íñiguez, presidenta del Consejo General de Colegios de Terapeutas Ocupacionales y valenciana, explica que en la Comunidad Valenciana existen grandes diferencias en este acceso. Por eso, si alguien tiene un ictus, lo mejor es que vaya al Hospital General y no al Clínico. Si la persona está en coma, la mejor atención está en Denia, no en Valencia. "Y si tiene una demencia, que le pasen a Castellón", añade.

"Esto es muy duro. Pero si lo pasamos a nivel nacional es más de lo mismo", asegura. "Si tienes un bebé prematuro y necesita una UCI Pediátrica, tendrá un terapeuta ocupacional para trabajar en su funcionalidad en Madrid o en Aragón, pero en el resto de España no. En cambio, si tienes un problema de salud mental, los mejor que te atiendan en Murcia", prosigue.

Las diferencias empiezan desde la colegiación. Mientras que en Asturias, Extremadura o Aragón esta es obligatoria, en Andalucía, Galicia o Castilla y León no. Es algo que en el resto de profesiones sanitarias sería impensable. "Hay una inequidad enorme y esto genera desigualdad en la salud de las personas: no todo el mundo tiene acceso a los mismos profesionales. Eso es muy grave", añade.

La terapia en Atención Primaria

Estas declaraciones vienen de un evento ante la prensa en el que también ha participado el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, quien ha afirmado que la intención del Gobierno central es "identificar las buenas prácticas relacionadas con la inclusión de terapeutas ocupacionales y ayudar a que se implementan en el conjunto de las comunidades".

No se puede apreciar aquello que no se conoce. Tenemos el reto de que el resto de profesionales del campo sanitario incorporen al terapeuta ocupacional como un eslabón más. Jaume Benavent — Médico y gerente del Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra

También se ha referido al nuevo Plan de Atención Primaria que, según ha señalado, "recoge la necesidad de transformar los equipos, incorporando otro tipo de figuras, por ejemplo, los terapeutas ocupacionales". Es algo que, hoy en día, depende de las comunidades, pero también de cada centro.

En este sentido, Jaume Benavent, médico y gerente del Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra, ha destacado hasta qué punto se necesitan estos profesionales los equipos multidisciplinares. "No se puede apreciar aquello que no se conoce. Tenemos el reto de que el resto de profesionales del campo sanitario incorporen al terapeuta ocupacional como un eslabón más. Los terapeutas son expertos en un campo de conocimiento que los demás no manejan y hacen una labor única dentro de equipos multidisciplinares, un campo de conocimiento que, una vez que lo conoces, te das cuenta de cuánto lo necesitas", ha asegurado.

Los profesionales que trabajan en Atención Primaria también defienden su labor. Bernabé Cruz Vieiro, terapeuta ocupacional en el Sistema Andaluz de Salud, ha explicado el trabajo que hacen con pacientes con gran limitación funcional, o con patología crónica o en proceso de cronificación. En el caso de los primeros, van a sus propias casas; en los segundos, se hace en el centro de salud. Así entrenan actividades diarias o las propias prótesis o células que les hayan prescrito.

Vivir autónomos

Su paciente Cristina, psiquiatra e investigadora, explicó por medio de un vídeo cómo ha conseguido volver a usar cubiertos o cortar carne. Tuvo un problema que le impedía la movilidad total del brazo derecho. Poner una mano en el ratón ya era motivo de dolor. Ahora vive sin analgésicos.

Y Nuria Plaza Briones, terapeuta ocupacional y coordinadora del servicio de rehabilitación del Centro de Atención Primaria Vila Olímpica, del Parc Sanitari Pere Vigili, ha explicado el programa que llevan a cabo con estos profesionales y que tantas caídas están evitando.

En el hospital, Rubén Vigil Muñoz despertó de un coma tras sufrir un ictus el mismo día que su hija cumplía un mes de vida. Tenía 29 años. Su primera relación con una terapeuta ocupacional fue cuando le pusieron frente a una mesa con un clavo, donde encajaron una manzana. Le dieron un cuchillo con un teflón. "Ahora pélala", le dijeron.

Fue el comienzo de actividades que le ayudaron a volver a vivir. A través del juego, y del apoyo de las terapeutas ocupacionales, que le prestaron hasta su pelo para que aprendiera a peinar colegas, recuperó la actividad primaria. Eso, ha explicado, incluía coger a su hija en brazos.