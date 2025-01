Un invento canario evita errores al imprimir fármacos en 3D

Un invento con ADN canario se ha convertido en una pieza fundamental en la revolucionaria técnica de impresión de fármacos con 3D. Un pequeño émbolo, creado en un laboratorio de la Universidad de La Laguna, es el encargado de controlar la calidad de los medicamentos que se crean a través de esta tecnología. La impresión 3D se encuentra en una fase embrionaria de distribución, pero promete revolucionar los tratamientos personalizados y empieza a hacerse hueco en la industria farmacéutica y las boticas, a la espera de una regulación que permita empezar a utilizar esta tecnología sin trabas y con las mayores garantías.

Detrás de esta innovación se encuentra Eduardo Díaz Torres, farmacéutico industrial de la ULL, que esta semana participa como ponente en el XVII Congreso de la Sociedad Española de Farmacia Industrial y Galénica celebrado en Tenerife. Un encuentro donde investigadores y profesionales de reconocido prestigio nacional e internacional debatirán sobre los avances en administración de fármacos.

Díaz lleva desde que salió de la carrera trabajando en la impresión 3D de fármacos. «Esta técnica nos permite crear dosis más adecuadas de principios activos para algunos pacientes concretos, como los niños, mujeres o personas vulnerables», explica Díaz. Estas impresoras funcionan con una tinta especial que, aunque se asemeja a la fibra que usan las impresoras 3D más habituales, nada tienen en común. En este caso, son jeringuillas llenas del principio activo las que pueden moldear el compuesto expulsándolos con mucha presión a través de su boquilla. De esta forma se pueden crear todo tipo de formas, desde pastillas hasta masticables «que mejoran la adherencia terapéutica», como insiste el investigador.

Sin embargo, la jeringuilla no es infalible. «Las masas son semisólidas y requieren que se aplique una presión constante; esto puede llegar a ser un problema, porque si no aplicas la presión suficiente, no consigues un flujo continuo de masa y, por tanto, puedes cometer errores a la hora de imprimir», insiste Díaz.

Para evitar estos problemas, Díaz decidió crear un émbolo capaz de localizar fallos en el proceso en tiempo real: «con esta patente puedes detectar si se bloquea la boquilla, si hay una pérdida de presión o incluso cuando hay aire en la jeringuilla».

Una innovación que salta el charco

Esta patente licenciada en 2022 fue tan prometedora que en poco tiempo consiguió el aval de la que, para entonces, era la única empresa asentada en España dedicada a la impresión de fármacos 3D, FabRx. Esta startup fundada en 2014 con sede en Reino Unido por académicos del University College London, se acababa de instalar en Santiago de Compostela, Galicia, y buscaba una forma de garantizar la calidad de su proceso. «Empecé a trabajar con ellos un tiempo después», añade el investigador.

Esta innovación puede ser fundamental en el avance de la técnica. «La idea es que la industria farmacéutica no fabrique el comprimido, sino la tinta –la conocida como pharmaink– y que sean las farmacias y hospitales, con sus propias impresoras 3D, las que elaboren el medicamento in situ para tratar a un paciente concreto», revela. Sería un cambio de paradigma, tal y como insiste el investigador. «Los farmacéuticos podrían depositar la cantidad de principio activo que necesiten en la cápsula, sin necesitar de llenarla y así crear dosis más adecuadas a un paciente concreto».

Sin embargo, este escenario requiere de una regulación que aún no se ha fraguado. «La idea es que la ley salga adelante este año», alega el investigador, que asegura que buscar puntos en común para sacarla adelante es uno de los objetivos del congreso profesional que se está desarrollando en Tenerife. La legislación va mucho más rápido en Reino Unido, pero ya hay algunas propuestas de la Unión Europea para que pueda desarrollarse con garantías los próximos años.

