El tinerfeño Choclock saca nuevo disco: 'Daltónico Pero Me Siento Azul' ya es una realidad

La música está de suerte, y es que uno de los artistas más polifacéticos del mundo de la música hispanohablante lanza su tercer disco. Choclock, nombre artístico de Sergio Bruno Miguel Delgado, presentó el pasado 19 de enero 'Daltónico Pero Me Siento Azul, su último trabajo de estudio en solitario. Tras 'Bruno' y 'Magua Con Miel', el cantante originario de Tenerife vuelve a la primera plana de la escena musical con un marcado estilo R&B.

Comenzó su andadura en la música como integrante del influyente colectivo BNMP (Broke Niños Make Pesos), que marcó un antes y un después en la escena musical canaria al fusionar géneros como el R&B, trap y pop, siempre con un estilo propio y cargado de sensibilidad. Tras la disolución de BNMP en 2018, Choclock emprendió su camino en solitario, destacándose no solo como cantante, sino también como productor, letrista y arreglista. Con una trayectoria llena de éxitos y colaboraciones con artistas como Cruz Cafuné, Rels B, Dellafuente y Abhir, el artista tinerfeño ha consolidado su posición como una figura clave dentro del panorama musical en español.

'Daltónico Pero Me Siento Azul' llega a su carrera en un momento de madurez, con doce temas que profundizan en la dualidad emocional que caracteriza la obra del artista, explorando el contraste entre la melancolía y el optimismo, entre lo tangible y lo subjetivo. El título del álbum refleja esta paradoja: ser "daltónico" alude a la incapacidad de percibir ciertos colores, mientras que "me siento azul" evoca una conexión emocional con ese tono, símbolo de la tristeza y la introspección.

Portada del nuevo disco de Choclock / @Choclock922

Este disco cuenta con ocho temas en solitario y cuatro colaboraciones. El madrileño mvrk, uno de los últimos talentos salidos de la factoria musical de Madrid; el mexicano YOSHI, que cuenta con tres nominaciones al Latin Grammy y una al Grammy americano; Mario Kun, artista que ya ha trabajado en otras ocasiones con el tinerfeño; y su inseparable Cruz Cafuné, uno de los artistas canarios más escuchados del mundo y con el que ha colaborado en repetidas ocasiones desde que formaran parte de la BNMP.

Tracklist del nuevo disco de Choclock BLUEmonday. MiShawty ft. mvrk. Biencool ft. YOSHI. SinKerer. PonteFRIKI! Throwback2020 ft. MarioKun. 50%. M.Scott Freestyle. DíasRaros. Khalifa (dizzy). Caprese ft. Cruz Cafuné. PaTi<333.

Uno de los artistas más versátiles

Con "Daltónico Pero Me Siento Azul", Choclock reafirma su posición como uno de los artistas más innovadores y versátiles de la música urbana en español. Este álbum no solo consolida su legado como pionero del R&B contemporáneo en España, sino que también lo proyecta hacia una audiencia global, gracias a su autenticidad y capacidad para conectar con emociones universales.

Si aún no has escuchado este nuevo trabajo, sus canciones son una cita obligada para cualquier amante de la música que busque profundidad, calidad y una experiencia sonora única. Choclock no solo sigue evolucionando, sino que demuestra que su mejor música está aún por llegar.