El Sindicato Médico Canario exige que el Ministerio atienda las demandas del colectivo

El Sindicato Médico Canario (CESM Canarias) manifiesta su rechazo al Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatuario de los servicios de salud que plantea el Ministerio de Sanidad. Y es que, a juicio de la agrupación, las medidas contempladas por el departamento que dirige Mónica García constituyen «un desprecio inadmisible y un insulto» a todos los facultativos de todas las regiones del país, por lo que pide que se adapten a las «necesidades reales» del gremio.

Después de haber mantenido el pasado domingo una reunión con la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), el colectivo redactó un comunicado en el que expone que el Ministerio «desoye de forma tajante todas las demandas que necesitaban ser atendidas de forma urgente», a pesar de las negociaciones, las promesas y las declaraciones de intenciones. Un hecho que ha llevado al grupo a exigir la convocatoria de una huelga nacional que involucre a todos los sindicatos médicos españoles -aunque no estén asociados a la CESM-, si no se atienden sus peticiones.

Una de las acciones que propone el equipo de la ministra y que genera controversias guarda relación con la reducción de las guardias médicas, que pasarían de 24 a 17 horas. Ahora bien, para el sindicato canario, esta decisión encierra una trampa. «Las horas que faltan para llegar a las 24 se tienen que recuperar, lo que supone un traslado del problema. Además, la duración está sujeta a las necesidades de cada servicio», valoró este lunes Eric Álvarez, presidente de la CESM en las Islas.

Sanidad pública

Otro de los puntos que ha desatado el conflicto está vinculado a la intención de prohibir a los jefes de servicio, directivos y gerentes de la sanidad pública trabajar al mismo tiempo para la sanidad privada. «Entendemos el sentido final de esta medida, pero en la práctica se va a traducir en una estampida de médicos hacia el sector privado. Hay que tener en cuenta que muchos profesionales eligen trabajar en este ámbito porque en la pública no se les valora lo suficiente ni a nivel de contratación ni de condiciones salariales», anotó Álvarez.

Esta reforma del Estatuto Marco también baraja impedir que los especialistas que finalicen el MIR presten servicios en la sanidad privada durante cinco años. No obstante, la prohibición no afectará a aquellos adjuntos que tengan un contrato a jornada parcial en el servicio público. «Esto no se había visto antes. El objetivo del Ministerio es que trabajen en la pública, pero el problema es que se equivocan en el diagnóstico, ya que la génesis de los problemas es otra. Seguramente, empeorará la situación», afirmó el presidente del citado sindicato.

Sin embargo, la mayor inquietud del colectivo es la ausencia de respuestas a otras cuestiones fundamentales que no se encuentran recogidas en el borrador. Un ejemplo lo pone la necesidad de fijar un número máximo de guardias cada mes, pues no existe un límite establecido. «En muchos casos, es posible hacer hasta 20 si es necesario. Además, esas horas tienen una remuneración inferior a la de la hora ordinaria, se les aplica un porcentaje de retención mayor y no contabilizan de cara a la jubilación», detalló Álvarez.

La modificación tampoco presta atención a la «reclasificación» del personal médico, una solicitud realizada por diferentes colegios de médicos y sindicatos, que va de la mano de la creación de la categoría profesional A1+ y de un aumento del salario. «La única carrera universitaria que incluye seis años de formación más otros cuatro de residencia para poder trabajar en un sistema de salud es Medicina», defendió el responsable sindical.

El miércoles, a las 10.00 horas de las Islas, el Ministerio de Sanidad mantendrá una reunión con los sindicatos para retomar las negociaciones del Estatuto Marco. «Hemos esperado muchísimo tiempo para que se lleve a cabo una reforma, por lo que no nos vamos a conformar con que rectifiquen dos o tres medidas. Si no se abre una negociación para solucionar nuestros conflictos, iniciaremos los movimientos que sean necesarios desde las Islas», aseveró Eric Álvarez.