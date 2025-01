Sobrevivir al suicidio: "Pedir ayuda es clave, saber que le pasa a más gente y que se puede salir"

Noah Zafra es mayor de edad desde hace unos meses. Pero en realidad lleva años madurando de forma acelerada. Ha sufrido diversos episodios de depresión que la han hecho caer en lo más hondo. Tuvo que ingresar en un centro y trabajar muy a fondo para salir del túnel, en el que tuvo un par de intentos de suicidio. Su testimonio sincero, valiente y esperanzador arroja luz para afrontar la dura realidad de este fenómeno.

¿Qué importancia crees que tiene el hecho de que las visitas que llegan a urgencias tengan que ver más con pensamientos suicidas que con intentos?

Es muy importante. La línea de teléfono del suicidio no existía años atrás. Ahora te da un poco de libertad, porque cuando tienes este tipo de pensamientos es mucho más complicado contárselo a un amigo que a una persona que no conoces y que puede ayudar mucho más.

Que sientas más proximidad con quien no conoces parece un contrasentido.

Yo he estado ahí y me ha costado mucho decirlo. Por vergüenza, por dos motivos. Porque lo he hecho y no me ha salido bien, y esto me da vergüenza, y porque intentándolo estoy preocupada por hacer daño a la gente, y eso también me avergüenza.

Noah Zafra. / Zowy voeten

¿El suicidio es algo impulsivo?

Lo puede ser en algunos casos pero no en todos. Hay personas que están pensando durante semanas y lo planean. Es más complicado cuando lo tienen planeado, porque si lo han pensado hace un minuto, puedes quitarles la idea de la cabeza, pero si llevan tiempo con ello, es muy complicado, porque la idea la tienen asentada.

¿Cómo evolucionaron tus pensamientos desde que lo pensaste hasta que lo intentaste?

La primera vez fue un poco más impulsiva, en una noche muy mala. Pensaba que llevaba muchas noches así, sin poder dormir, sin poder hacer nada, y fue el único remedio que se me ocurrió. La segunda vez fue con mucha antelación. Lo tenía preparado y tenía las pastillas escondidas en mi habitación. Tenía el día pensado y fui acumulando pastillas. Busqué mucha información por internet para saber cuánta medicación hacía falta para que fuera letal. Mi madre me las encontró días antes.

¿Es fácil encontrar este tipo de informaciones en internet?

Sí, todos los efectos secundarios de los prospectos de medicación están en internet.

¿Recuerdas haber visto alguna campaña de prevención o información sobre suicidio esos días?

No recuerdo nada, estaba muy encerrada en mí y los algoritmos de internet hacen mucho. Por ejemplo, en TikTok sólo veía vídeos tristes. Si esos días hubiera visto alguna campaña publicitaria hubiese sido muy positivo, me hubiese ayudado muchísimo saber que no estoy sola, que le pasa a más gente, que hay gente a quien le ha pasado y ha salido de ello, que no es algo para siempre. Se puede salir, intentar estar mejor. Pedir ayuda es muy importante.

Uno de los tópicos sobre el suicidio es que es algo de cobardes

No estoy para nada de acuerdo. Para hacer esto tienes que ser extremadamente valiente. El miedo más común de todo el mundo es el miedo a la muerte, te lo inculcan desde pequeño. Que la mente sobrepase esto para pensar 'quiero no estar' es supervaliente. Y todavía más el acto de hacerlo o planearlo. Eso no significa que sea bueno. No lo es.

¿Por qué llegaste a ese extremo de querer quitarte la vida?

Era básicamente estar cansada, haber pasado ya por eso, llevar tiempo sin ver que nada mejorase, y pensar 'qué más da, solo soy un grano de arena en un desierto enorme, no soy tan importante en este mundo'. Son pensamientos como 'para estar así, ¿por qué tengo que estar? no hace falta'.

¿Qué necesita una persona para poder salir de ahí?

Cada persona es un mundo, pero diría que es importante ver el número de teléfono de apoyo, en la parada del bus, en internet o en cualquier aplicación. Ver una campaña, que sepas que no estás solo. Y sobre todo que se hable. La visibilidad es lo que más puede ayudar a una persona en esta situación.

Otro tópico consiste en decir que no se debe hablar de ello porque se fomenta el suicidio.

No lo creo. Al final, las ideas de suicidio te las puede meter cualquier cosa: una red social, una persona que esté hablando de su experiencia... Si quieres, todo te puede ayudar a pensar algo que quieres pensar y todo se puede manipular. Prefiero que se hable de ello para que puedas ver que más gente está ahí o ha estado. Esto es lo que más me hubiera ayudado.

¿En tu entorno, entre los jóvenes, habláis del tema?

En mi entorno, a la mayoría nos ha pasado o hemos intentado algo. Nos preocupamos mucho los unos por los otros porque sabemos qué es estar mal. Si alguien está mal, estamos por él. Y lo hablamos bastante. Más que años atrás. A la mínima que les dices algo a las personas mayores no quieren escuchar o dicen que es una tontería. Antes no se podía hablar de este tema y ahora sí se habla, se te escucha. El dato de que las llamadas de ayuda sean más sobre ideas suicidas que sobre intentos es un ejemplo de que lo que se está haciendo, poco a poco, da sus frutos.

¿Eres partidaria de que los padres pregunten a sus hijos abiertamente si han pensado en la muerte?

Es complicado. Puede ser violento para la otra persona. A mí no me sentaría bien una pregunta así. Lo mejor es una charla en que pregunten cómo estás y pregunten sobre el futuro, sobre cosas como 'qué quieres estudiar'. Y así te haces una idea. Eso, y hablar con profesionales.

¿Nunca más lo volverás a intentar?

No lo sé. No sé qué va a pasar mañana. Ahora mismo tengo las herramientas, la experiencia y la gente, por si vuelvo a tener la idea. Si lo he superado, puedo volver a superarlo. Esto me mantiene lejos de hacerlo.