La maestra cesada por su discapacidad en Tenerife volverá a su puesto de manera provisional

La maestra gallega Uxía García, cesada recientemente por su discapacidad, será restituida con la mayor brevedad y de manera provisional. Así lo ha informado el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Canarias, Miguel Ángel Déniz, tras la reunión que mantuvo la mañana de este lunes con la Consejería de Educación del Ejecutivo autonómico. “El encuentro ha ido mejor de lo que esperábamos, íbamos con pocas esperanzas, pero finalmente han aceptado que la docente vuelva a su puesto. Aunque esto no resuelve del todo el problema, solo toma medidas cautelares, la implicación de Educación ha sido bastante buena”, asegura.

Hasta que el tema se resuelva por la vía judicial ―pues García ha dejado clara su intención de ir a los juzgados― Educación ha suspendido cautelarmente el cese de la maestra. No obstante, al no haber superado el examen médico, no tomará posesión como funcionaria de carrera, sino que se incorporará en la misma situación que tenía antes, en prácticas.

El consejero del área, Poli Suárez, declaró que su intención no era dejar tirada a la joven, pero que el informe desfavorable no permite su incorporación como funcionaria de carrera. "Desde luego no voy a dejarla sola, pero es verdad que no puedo interferir en el informe médico. La solución tenía que pasar por un punto intermedio entre esta voluntad y el incumplimiento de uno de los requisitos", sentenció.

García, que cuenta con la evaluación favorable de la Inspección Educativa y del centro, recuperará su puesto, al menos, por ahora. El presidente autonómico de ONCE, por su parte, sostiene que seguirán trabajando con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) para articular la defensa de Uxía y del resto de personas con discapacidad “porque con la resolución negativa de Inspección Médica se ha producido una discriminación y una vulneración de sus derechos”.

La joven gallega ha visto como el sueño por el que luchó cinco años se frustró en apenas unos meses. La maestra aprobó una oposición de especialista en Pedagogía Terapéutica y obtuvo una plaza, reservada para personas con discapacidad, para ejercer en un centro de Tenerife. Sin embargo, su desempeño fue bastante efímero porque un tribunal médico la declaró “no apta” por padecer una retinosis pigmentaria, una enfermedad ocular que le ocasiona una discapacidad visual del 66%.

La joven, que se niega a renunciar a su puesto, ha comenzado una batalla en la que denuncia que el Gobierno canario no ha tenido en cuenta los informes de la Xunta de Galicia, el Sergas y de la Universidad que avalan su capacitación y falta de limitaciones para el trabajo. «Mi marido tuvo que pedir una excedencia para que yo cumpliese mi sueño y ahora estamos sin ingresos y con un niño de dos años a nuestro cargo. Ingresos, cero; paro, cero», lamentó esta miñesa.

A la lucha de la maestra se han unido el Consejo Territorial de ONCE Canarias y Cermi. “Consideramos que se le está discriminando por el simple hecho de tener una discapacidad visual. Ella sacó su plaza como cualquier persona, incluso se acogió a la enfermedad ocular que padece, y después de haberlo conseguido le han dicho que no puede ser”, subraya el jefe de servicios sociales para personas afiliadas de ONCE en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Jonay Álvarez.