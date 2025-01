Bentchey Martín: «Creo que no existe un sentimiento de pertenencia a la ULL»

El lanzaroteño Bentchey Martín acaba de tomar posesión como presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de La Laguna (ULL), donde estudia el último curso del Grado en Derecho. Afirma que este órgano «tiene la capacidad de marcar la diferencia dentro de la vida universitaria».

¿Cuándo comenzó su interés por el movimiento estudiantil?

He participado en estos órganos desde que estaba en Educación Secundaria, cuando también participaba en otros movimientos sociales. Cuando accedí a la ULL, redescubrí este maravilloso mundo, que es un ámbito lleno de posibilidades y que te permite aprender, no solo personalmente, sino también volcar lo aprendido y poner ese aprendizaje al servicio de los compañeros a los que representamos, que son 20.000 estudiantes.

¿Hay muchas diferencias entre el movimiento estudiantil que puede existir en Secundaria y el que hay en la universidad?

Sí, sobre todo porque en Secundaria no existe tanta participación.

Cuando llegó a la universidad, ¿tenía claro que quería continuar siendo parte de este movimiento?

No. En mi primer año de carrera entré en la delegación de estudiantes de mi facultad y fue ahí donde conocí a unos compañeros impresionantes que se han convertido en amigos. Todo eso me permitió aprender cómo funciona la Universidad y descubrir qué demandaban los estudiantes, y fue lo que me condujo a donde estoy ahora. Dentro de la delegación de estudiantes comprendí la importancia que tiene la representación del alumnado en una institución como la ULL y que es necesario trabajar para mejorar el día a día del estudiante.

Su etapa universitaria ha coincidido con la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario. ¿Qué pros y contras destacaría de la LOSU?

Tiene avances y también retrocesos. En el caso de nuestro Consejo de Estudiantes, nos quedamos como estábamos. Aunque es destacable su normativa de progreso y permanencia, en otros asuntos no se mejora como nos gustaría. Y ese es el caso de la representación del alumnado en los órganos de gobierno. Ocurre que en el caso de la ULL la situación se queda tal y como estaba antes, pero a nosotros nos gustaría continuar mejorando. Además, se considera que esta ley es el camino hacia la gratuidad de las universidades públicas pero creo que eso es algo que no veremos en breve, y es una pena porque sería un avance muy positivo.

Tras este tiempo en la ULL, ¿qué valoración haría de su movimiento estudiantil?

Existe una base sólida y con puntos fuertes, como la capacidad de unión y de respuesta. Pero también queda mucho camino por recorrer. Existe interés por luchar pero también hay que cambiar la percepción negativa que tiene parte del estudiantado sobre la representación estudiantil, porque existen personas que tienen una concepción totalmente diferente de lo que hacemos y de lo que es la vida universitaria. También hay que fomentar más la participación en facultades en las que no existen delegaciones.

¿Qué va a hacer como presidente del Consejo de Estudiantes para cambiar esa realidad que se vive en algunas facultades?

Vamos a trabajar a través de la Secretaría de Participación Estudiantil, a la que queremos dar una mayor importancia en este mandato, y por eso le vamos a dar el rango de Vicepresidencia. En el pleno del Consejo de Estudiantes están representadas todas y cada una de las facultades de la ULL y hay plazas vacantes porque hay facultades en las que la representación es nula. Debemos cambiar eso y por eso vamos a hacer un estudio sobre la participación estudiantil para ver dónde hay que trabajar más o buscar soluciones.

Sin embargo, el Consejo de Estudiantes no es solo un órgano al que pueden acudir los alumnos para presentar reclamaciones, sino que es un espacio de convivencia y de sentimiento de pertenencia a una institución.

Es algo que hemos debatido entre los representantes estudiantiles. Creemos que no existe un sentimiento de pertenencia a la ULL. Cuando vamos a otros eventos de ámbito nacional, nos da la sensación de que compañeros de otras universidades se sienten más orgullosos de dónde están estudiando. Es algo que debemos corregir para que la ULL no sea solo un lugar de paso, sino que los alumnos sientan que la institución los apoya y donde pueden crecer persona y profesionalmente.

¿Cuál es su prioridad en el Consejo de Estudiantes?

Vamos a trabajar para representar de manera eficaz los derechos e intereses de todos los estudiantes. Además, queremos relanzar el Consejo como una herramienta útil y comprometida que permita al alumnado solucionar problemas y que sirva para que se sientan escuchados y representados. También queremos reforzar ese sentimiento de pertenencia porque considero que la ULL tiene una calidad envidiable y ese es un motivo suficiente para sentirnos orgullosos. Tenemos un personal docente excepcional, una calidad investigadora pionera en muchas áreas y unas actividades culturales que no se ven en otras universidades. También creo que existe un asunto pendiente, que es el tema de las infraestructuras y de los centros de alojamiento. Si a eso se le suma la crisis habitacional que existe en La Laguna y que afecta de lleno al estudiantado universitario, nos da un tema en el que debemos centrar nuestros esfuerzos. No solo tenemos que trabajar junto al equipo rectoral, sino con otras instituciones.

Durante el anterior mandato, el Consejo de Estudiantes inauguró la Cumbre de los Consejos de Estudiantes de las universidades públicas de Canarias. ¿Le dará continuidad a esa iniciativa?

Sí, porque creo que es una acción positiva que permite que ambos Consejos de Estudiantes debatamos sobre aquellas cuestiones que nos afectan, como la calidad de la enseñanza, problemas en la capacidad alojativa, becas… Queremos mantenerlo y llevarlo también a otras islas para que no sea un tema únicamente de Tenerife o Gran Canaria.

¿Qué es lo primero que le dirá al rector de la ULL cuando tenga lugar su primera reunión con él?

Lo primero que le pediré es que mantenga la escucha activa con el estudiantado, aunque creo que es algo que caracteriza a este equipo rectoral. También le recordaré que hay que retomar asuntos pendientes, como el reglamento de paro académico o asuntos de máxima emergencia como la crisis habitacional.