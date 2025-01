Ni Rodri ni Vinicius, Canarias tiene su 'Balón de Oro': Delaweapon saca su nuevo disco

El mundo de la música es muy complicado, más si cabe cuando sales de un lugar tan pequeño y alejado como Canarias. A pesar de eso, la industria musical del Archipiélago continúa sacando nuevos artistas de diferentes géneros que se posicionan en las listas hispanohablantes de mayor importancia. Nombres como Quevedo, Cruz Cafuné, Maikel Delacalle o Nia Correia son conocidos para todo el público, pero en la base existen nuevos nombres dispuestos a crear su propio camino. Uno de ellos es el majorero, afincado en Tenerife, Luis de Armas, más conocido como Delaweapon.

El artista, cosecha del 2000, va a lanzar su nuevo disco el próximo 29 de enero, un trabajo que, a nivel de sensaciones el cantante está ilusionadísimo: "Es el proyecto más ambicioso de mi vida. Le he dedicado mucho tiempo, dinero y ganas a este proyecto". 'Balón de Oro' llega en el mayor momento de madurez de Delaweapon, que ha hilvanado su nuevo trabajo con un paralelismo entre la vida y carrera de un futbolista con la de un cantante. Un hilo conductor que viene acompañado de once temas y que nació en el verano de 2023, cuando el cantante conoció al productor del disco, Once: "Conocí a Mario en agosto y tuvimos una gran sintonía juntos. En enero de 2024 quedamos, tuvimos una sesión y de ahí salió 'Balón de Oro', que ha sido el único adelanto y a partir de ahí nos enfocamos en el disco".

Un trabajo hecho con cariño y mucho mimo, un salto al vacío que aún no sabemos lo que deparará, pero que hace sentir orgulloso al artista majorero: "No sé a dónde me llevará este proyecto. No sé si tendré mayor reconocimiento, el mismo o incluso menos, pero he cumplido conmigo. Estoy muy contento, muy feliz y con ganas de que salga y lo escuche la gente".

Las batallas de gallos como cuna

La motivación de muchos de los artistas hispanohablantes más escuchados de la actualidad nación en las batallas de gallos. Waor, Duki, Trueno, Wos, Akapellah o Walls participaron en sus comienzos en las competiciones impulsadas por Red Bull, el Quinto Escalón o FMS, pero la improvisación nació en los parques, en las plazas y en las calles de muchos territorios del mundo. En Canarias, Nestakilla, Tazz Yeah, el Veneno Crew o Fabiuki han sido algunos de los espejos de los jóvenes, inspiración que sirvió a Delaweapon a empezar en el mundo de la música.

"Tenía 15 años cuando empecé a rapear, inspirado en las batallas y en los raperos que teníamos en Canarias. Empecé a interesarme por la disciplina y recibí mucho apoyo en mi isla de Gilo González, al que considero como un padre en lo musical y que es miembro del grupo Chocolate Sexy Fuerteventura", afirma Luis, que no duda en resaltar esta figura como el causante de que empezara a "escribir y a grabar en el estudio gracias a su sabiduría, sus conocimientos y sus contactos para que yo grabara mis primeros temas".

A pesar de que entré 2017 y 2020 estuvo sacando música bajo el pseudónimo 'de Armas', Delaweapon nace en el año marcado de la pandemia, bautizado por el antes mencionado Gilo González: "Empecé a tomarme la música más serio, tratando de mejorar a nivel musical, audiovisual o el tema de la mezcla, todo más cuidadito".

De promesa a la retirada

'Balón de Oro' recoge la carrera de un futbolista desde su 'Debut', el primer tema del disco, hasta la 'Retirada', el último de los once temas que componen la track list del disco de Delaweapon. Un hilo conductor que se asemeja al que vive un artista, algo que quiere transmitir el artista majorero, afincado en Tenerife: "Abarca temáticas e historias por las que pasa tanto un jugador de fútbol como un artista. Son once temas por muchos motivos: once son los que forman la alineación inicial de un equipo, además del pseudónimo del productor. También la duración está relacionada, pues son 23 minutos y 11 segundos. Once de la noche y once de la mañana. Eso último fue casualidad, pero nos cuadró".

Track list del disco: Debut. La Promesa. Joven Roberto Baggio. México 86 ft. Cee Goat & Merino. Catenaccio. PES 6 - Skit Total 90 ft. Aday P & Aly Bravo. Tango ft. Guayo. Balón de Oro. Prórroga. Retirada.

Delaweapon (izquierda) junto a Once (derecha), su productor / @Delaweapon

El disco lo terminaron en septiembre, y desde ahí se buscó darle forma: "En septiembre/octubre hicimos todas las grabaciones y entre noviembre y diciembre las mezclas y todo el trabajo audiovisual. Dejamos todo preparado para sacar el trabajo en enero. Por el momento, solo tendrá el videoclip de 'Balón de Oro'". Un 29 de enero marcado en rojo en el calendario de Luis y de sus seguidores, que esperan con ansias la salida del álbum completo.

Dicho álbum cuenta con cinco colaboraciones, gente que Luis ya conocía y con la que tenía ganas de trabajar: "Merino y Cee Goat son dos chicos de Lanzarote a los que admiro mucho y que están haciendo las cosas bien. De Aday P y Aly Bravo me encantó un EP que sacaron en verano y fue un placer colaborar con ellos. Por último, está Guayo, una de las mejores personas que he conocido y que es un gran rapper". Al principio, una introducción del omnipresente en su carrera Gilo González: "Se mudó a Estados Unidos y no pudimos hacer una colaboración, pero quise tenerlo en el disco de la manera que fuese e hizo una intro inmejorable".

Para Delaweapon llega uno de los momentos más importantes en la carrera de un artista, cuando saca un nuevo disco. Para Luis de Armas se cumple el sueño de un adolescente que soñaba, y continúa soñando, con vivir de lo que más le apasiona, la música, y lograr inspirar a otros a luchar por un sueño.