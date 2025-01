Los doctores Honoris Causa, una «vacuna ante la indiferencia»

La Universidad de La Laguna (ULL) sumó el pasado sábado cuatro nuevos doctores Honoris Causa a su lista. Se trata de la escritora Ken Bugul, la teórica de la comunicación Amparo Moreno Sardà, la historiadora de la ciencia Londa Schiebinger y el biomédico Nicholas A. Peppas. Durante su discurso de bienvenida al claustro honorario de la institución, el rector de la ULL, Francisco García, señaló que, más que el «negacionismo», uno de los grandes males contemporáneos es la «indiferencia» que lleva a la inacción para luchar contra los problemas del mundo, por lo que agradeció a las cuatro personas distinguidas que se hayan erigido en «vacuna frente a la indiferencia».

Señaló que esta ceremonia pone de manifiesto el propósito de la institución por «revertir la intolerable brecha de género» existente en su nómina de doctorados Honoris Causa. Expresó que, de 50 personas agasajadas con esta distinción por la ULL, solamente ocho son mujeres, incluyendo las tres que hoy han sido investidas. En los últimos años se ha tratado de equilibrar esta proporción concediendo más de estos doctorados a mujeres que a hombres, y avanzó que la institución seguirá persistiendo en este empeño.

Para García, estos doctorados responden al ánimo de las universidades por abrirse a la sociedad: «Solo desde esta universalidad se puede ser fiel al compromiso de fomentar el pensamiento crítico, promover el diálogo intercultural y buscar soluciones globales a los grandes desafíos de la humanidad». Así, esta ceremonia adoptó esa orientación universalista desde dos puntos de vista: el disciplinario, pues se ha reconocido a especialistas en materias muy diferentes entre sí, como geográfica, haciendo gala de la condición atlántica de Canarias, la cual, parafraseando a la catedrática y académica de la lengua Dolores Corbella, no supone una barrera, sino un puente. «Hoy estamos concediendo esta importante distinción honorífica a tres mujeres y un hombre que constituyen los mejores antídotos contra este mal de nuestro tiempo: no son y no nos dejan indiferentes», concluyó.

Dulce María González Doreste, del Departamento de Filología Clásica, Francesa, Árabe y Románica, fue la primera madrina en tomar la palabra para presentar a la escritora senegalesa Ken Bugul, pseudónimo en lengua wolof de Mariétou Mbaye Biléoma. Esta autora de once novelas creció en el seno de una familia polígama y fue abandona por su madre a los cinco años. Sin embargo, su brillantez le permitió realizar estudios universitarios tanto en su país como en Bélgica. Está considerada una de las escritoras más importantes del continente africano y su obra ofrece una visión fascinante de la condición humana, el exilio y la búsqueda de un lugar en el mundo y de una identidad. En su discurso de investidura, Ken Bugul expresó su amor por la lengua y cultura españolas, citando inspiraciones como las de Unamuno, Lorca o Machado. Explicó que, para ella, la escritura es una necesidad y una pasión, un arma terapéutica, un instrumento de militancia en pro de los derechos de las mujeres, para dar voz a las que se están calladas.

La profesora del Departamento de Ciencias de la Comunicación y Trabajo Social, Lara Carrascosa Puerta, fue la encargada de resumir la dilatada carrera de Amparo Moreno Sardà, destacada investigadora en Historia y Comunicación desde un enfoque feminista que es catedrática emérita de la Universidad Autónoma de Barcelona. Fundadora del Laboratorio de Periodismo y Comunicación para la Ciudadanía, ha sido activista feminista y se ha esforzado en fomentar la participación social y dación de cuentas en las instituciones locales. Durante su intervención, Moreno Sardà recordó sus inicios como periodista «de calle», hasta que su activismo político en la clandestinidad franquista le valió un despido y precipitó su incorporación al mundo de la academia. Allí fue pionera en incorporar la visión del feminismo a las ciencias sociales, hasta ahora abordadas desde una óptica preeminentemente patriarcal.

El profesor Edgar Pérez Herrero, del Departamento de Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica, fue el padrino del cuarto investido en la ceremonia, Nicholas Peppas, catedrático en la Universidad de Texas en Austin, con afiliaciones en Ingeniería Química, Ingeniería Biomédica, Farmacia, Pediatría, y Cirugía, y director del Instituto de Biomateriales, Administración de Medicamentos y Medicina Regenerativa. Su laureada trayectoria científica queda patente por las cifras: coautor de más de 1.800 artículos, 41 libros y 54 patentes; conferenciante por 34 países con más de 1.600 ponencias; profesor visitante en 14 universidades de 11 países; director de 125 tesis doctorales y 14 doctorados Honoris Causa. El discurso de aceptación de Peppas basculó entre el relato personal y un resumen de sus hallazgos científicos. Sobre lo primero, el investigador nacido en Atenas recordó cómo, tras estudiar Ingeniería Química en su país, realizó su doctorado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde inició una carrera investigadora de 49 años. De su relación con España, además de los trabajos científicos, el ponente, un reconocido melómano, destacó el descubrimiento de la zarzuela y las tunas universitarias e incluso llegó a alabar las dos orquestas canarias: Sinfónica de Tenerife y Filarmónica de Gran Canaria.

La perspectiva de género aplicada al mundo de la investigación protagonizó la ponencia de la cuarta investida, Londa Schiebinger. Su madrina fue Carina González González, del Departamento de Ingeniería Informática y de Sistemas, quien detalló los hitos de esta catedrática de Historia de la Ciencia en la Universidad de Stanford que ya ostenta cinco doctorados Honoris Causa y pertenece a la Academia Americana de las Artes y las Ciencias. Centrada en estudiar la participación femenina en la ciencia y en el género tanto en la estructura de las investigaciones científicas, es responsable del proyecto Gendered Innovations para desarrollar métodos prácticos de análisis de sexo, género e interseccionalidad en la ciencia e ingeniería. Schiebinger expuso cómo en las últimas décadas las instituciones han adoptado tres estrategias de género: «Arreglar las cifras», es decir, incrementar el número de mujeres en ciencia e ingeniería; «Arreglar las instituciones», promoviendo la igualdad en las carreras mediante la superación de prejuicios inconscientes en las entidades de investigación; y «Arreglar el conocimiento», que es a lo que se refiere la idea de las Gendered Innovations. n