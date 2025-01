Los sanitarios estallan en redes sociales ante la situación del HUC: "La realidad de urgencias que no quieren que sepas"

Los facultativos del Hospital Universitario de Canarias no pueden más. La situación de urgencias ha desbordado cualquier capacidad de gestión efectiva y el personal sanitario no deja de movilizarse para reclamar mejoras. El pasado 8 de enero se concentraron por tercera vez ante las puertas del HUC con el objetivo de poner fin a la presión asistencial que experimentan en esta parte del centro hospitalario. Por ello, han decidido lanzarse a las redes sociales para comunicar su situación sin filtros.

'SOS Urgencias HUC' lleva activo desde los primeros días del año, e Instagram es uno de los canales que han usado para alzar la voz ante una situación que, según ellos, se alarga en el tiempo. Lo último que han subido es sobre la última reunión del gerente con los médicos de urgencias, donde se comentan la situación y problemática en el servicio.

A pesar de que el pasado noviembre el HUC destinó dos millones de euros a la reforma de urgencias, donde se incluía la creación de una Unidad de Corta Estancia, cambios en las entradas y salidas y medidas para agilizar los ingresos y las altas, los cambios no se han visto reflejados. Meses después, la situación continúa siendo insostenible según apuntan los sanitarios que se enfrentan día a día en su trabajo en las urgencias del Hospital Universitario de Canarias.

Las REAS y la zona de críticos en urgencias

La realidad de las urgencias del HUC está lejos de ser la normal. Cuentan en varias publicaciones como la zona de críticos de urgencias está tan masificada que hay personal no formado en UVI tratando a pacientes de esta instancia y a los de urgencia a la vez sin ayuda ni materiales. Además, en los cubículos no hay espacio ni materiales para pacientes críticos de UVI, UCSI y demás estancias, lo que obliga a que el personal salga de su lugar de trabajo en busca del material necesario para poder tratar a los pacientes. Según cuentan, existen situaciones donde el personal debe decidir que pacientes reciben la ayuda de los respiradores y cuáles no por la alta demanda.

Otro problema con el que se encuentran diariamente es la acumulación de REAS en zonas con poco espacio y con monitores de traslado sobre las camillas de los pacientes con el objetivo de vigilarlos. Estas áreas de reanimación son un espacio especializado donde atender a pacientes críticos y que necesitan cuidados urgentes con el fin de estabilizar su salud. Pocos médicos frente a una gran carga de pacientes en los pasillos llevan a una mala atención. Incluso, según denuncian, hay pacientes que quedan bloqueados en las ambulancias debido a la falta de recursos y espacio.

Carta de una enfermera a sus pacientes

En la descripción del perfil, encontramos un enlace hacia una carta. Esta parece estar escrita por una de las enfermeras que trabaja en urgencias del Hospital Universitario de Canarias. Se la dedica a sus pacientes y el mensaje es claro desde el principio: pedir disculpas por las "pésimas y vergonzosas condiciones en las que estamos teniendo que cuidarte desde hace ya muchos años".

"¡Los profesionales de Urgencias estamos agotados, ya no podemos más, necesitamos tu ayuda!"

Los pasillos saturados, las quejas de los profesionales, las horas de espera o la falta de recursos son algunos de los puntos que recoge esta misiva. Según apunta esta enfermera, "nos vemos asumiendo responsabilidades que sobrepasan nuestras competencias, teniendo continuamente que reinventar nuestra dinámica de trabajo para adecuarnos".

"Urgencias colapsadas y aquí no pasa nada"

Desde el pasado mes de noviembre, los pitos y silbatos han ido resonado a las afueras del HUC. En ese mes se logró que todos los sindicatos tuvieran representación en esta movilización, que ha tenido su eco a principios de enero. El principio de año siempre viene con una mayor carga asistencial, pero según apuntan sanitarios de urgencias, esto solo suma a lo que ya hay y con lo que se encuentran sobrepasados casi día a día.

Una muestra de esto es la aglomeración de ambulancias que se sitúan muchos días a las puertas de urgencias. Hasta once horas han llegado a estar inmovilizadas debido a la saturación de urgencias. Muchos pacientes urgentes no tienen cama donde colocarlos y deben esperar en el transporte sanitario hasta que puedan entrar a urgencias. Un tema que ya acumula años enquistado y que continúa sin resolver.