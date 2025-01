Alcampo ha donado en un año productos a bancos de alimentos por valor de 1,69 millones de euros

Alcampo realizó donaciones de productos alimentarios a Banco de Alimentos y otras organizaciones sociales del entorno, como la Fundación Altius, por valor superior a 1,69 millones de euros.

Este importe corresponde a más de 906.000 unidades de productos donados, aptos para el consumo pero no para la venta.

Alcampo cuenta con un convenio de colaboración con FESBAL (Federación Española de Bancos de Alimentos) desde el año 2012, lo que da la posibilidad de colaborar por parte de todas y cada una de las tiendas de la compañía.

Además, Alcampo ha apoyado, a través de la Fondation Auchan, a Banco de Alimentos de Zaragoza para adquirir un camión refrigerado y a Banco de Alimentos de Asturias para incorporar a sus almacenes una estantería que favorezca el almacenamiento de alimentos.

En el caso de Fundación Altius, Alcampo firmó un convenio con la entidad en 2024 enmarcando en el mismo a centros de Madrid y Valencia. También, a través de la Fondation Auchan, la empresa ha colaborado con Fundación Altius para que ésta pudiera adquirir una furgoneta que pueda transportar alimentos refrigerados garantizando la seguridad alimentaria, abriendo así la posibilidad de recibir donaciones de productos frescos.

La donación de alimentos forma parte del plan de acción puesto en marcha con el objetivo de luchar contra el desperdicio alimentario que Alcampo puso en marcha hace años y en el que trabaja día a día en fases de prevención y reacción.

En el marco de la prevención se pone el foco en el control, optimización y mejora de los procesos, así como en la formación y sensibilización de equipos., favoreciendo la realización de pedidos adaptados a las ventas o la aplicación de buenas prácticas en la recepción, almacenamiento, reposición y manipulación de los productos

Respecto a las acciones reactivas puestas en marcha para que los alimentos no terminen en la basura, Alcampo reduce el precio de venta de productos próximos al final de su fecha de caducidad o consumo preferente, ofrece sus propios packs de frutas y verduras así como otros de Too Good To Go y realiza donaciones a bancos de alimentos.