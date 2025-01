La cantera musical canaria no para de generar contenido: Delaweapon prepara nuevo disco y Saevitt lanza tema

La música en Canarias está viviendo uno de sus mejores momentos. En el Archipiélago son varios los artistas que se encuentran entre los más escuchados en las plataformas como Spotify. Algunos más consolidados, como Quevedo, Cruz Cafuné, Nia Correia o Maikel Delacalle, y otros atrayendo el foco hacia su persona como St. Pedro o Abhir Hathi.

Todos ellos empezaron desde abajo, y es que las Islas son un vergel para la música. No es de extrañar ver nuevos temas o trabajos salir de chicos y chicas que no cuentan con el reconocimiento que si se llevan los que llevan más tiempo en esto. Eso no quiere decir que no estén trabajando para poder vivir de su sueño. Es el caso de Delaweapon o Saevitt.

El primero saca nuevo disco, probablemente su trabajo más completo. Con un único adelanto, 'Balón de Oro', como aperitivo, Delaweapon lleva años metido en la música y está cerca de mostrar al mundo un disco en el que lleva más de un año trabajando. Un proyecto mimado, hecho con cariño y que, como él mismo indica en sus redes sociales, "al que tanto tiempo y amor hemos dedicado".

No es fácil lanzarse al mundo de la música y trabajar durante años como 'Dela' hasta encontrar la luz. Tampoco lo es para aquellos que se lanzan por primera vez a los estudios y sienten la adrenalina de lo que es 'dar a luz' un nuevo tema. Esto es lo que lleva sintiendo Saevitt en el último año natural.

Desde que lanzara hace nueve meses 'Sin Ti', el tinerfeño no ha parado de escribir y explorar nuevas opciones para ir haciendo sus primeros proyectos en la música. La pasada semana sacó su cuarto tema, 'A B C', y continúa trabajando en los cimientos de una carrera que da sus primeros pasos.

Canarias continúa siendo un lugar donde el arte se expande en cientos de direcciones. En el mundo de la música, los primeros en abrir camino han dejado el rastro para que los nuevos, con trabajo, esfuerzo y talento, puedan recorrer ese trayecto y luchar por sus sueños.