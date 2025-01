Enero ‘abarrota’ los gimnasios de Tenerife

Año nuevo, vida nueva y propósitos nuevos. Tras las doce uvas y el tradicional brindis con champán, el contador se pone a cero. Entonces, hay quienes entienden que con el cambio de dígito tienen por delante 365 días para empezar a ahorrar, para viajar a nuevos países o para dedicar más tiempo a la familia. Existen tantos propósitos como personas, pero, por estas fechas, los objetivos más sonados siempre suelen ser aquellos que guardan relación con la salud: realizar más ejercicio físico, bajar de peso, dormir más horas o comer más saludable.

El clásico entre los clásicos dentro de los propósitos de año nuevo es querer estar en buena forma física. La motivación que trae consigo enero se une a las ansias por perder los kilos ganados en Navidad y el resultado se refleja, sobre todo, en los gimnasios y en el sector fitness, que experimenta su particular agosto durante los primeros meses del año. «Es la época en la que más ambiente se nota», confiesa la encargada del gimnasio Imagen, Damaris Martín. Este centro, ubicado en pleno Santa Cruz de Tenerife, se ha llenado de nuevas caras en las últimas dos semanas.

Al marcarse un propósito, dar el primer paso es sencillo. Sin embargo, cuando llega diciembre muchos sienten que lo han olvidado por el camino o que no han terminado de cumplirlo del todo. En esta línea, un estudio de la Universidad de Plymouth (Inglaterra) recoge que solo una de cada diez (9,2 %) personas que se marca un objetivo en enero siente que lo ha cumplido al terminar el año.

Contraria al pesimismo de las estadísticas, la encargada revela que un buen porcentaje de quienes se inscriben en enero suele tomárselo en serio y se queda bastante tiempo. «También es cierto que hay otros que se pasan el año yendo y viniendo, que abandonan rápido y al tiempo lo retoman», subraya.

Martín explica que la principal diferencia entre enero y otros meses como diciembre radica también en el horario porque, con el fin de las vacaciones, la gente se ha vuelto a repartir entre la mañana y la tarde. «La gente ha retomado sus rutinas y el gimnasio ha recuperado la actividad habitual, con mayor afluencia por las tardes. Por la mañana suele haber mucha gente mayor, sobre todo, mujeres porque son las que van más a clases. Es cierto que en los últimos meses ha aumentado el número de jóvenes, pero estos suelen optar por las salas de máquinas», relata.

En este último aspecto, el entrenador personal Tana Álvarez coincide. Sin embargo, señala que en su centro de entrenamiento, ubicado en Ravelo, las inscripciones crecen bastante más en febrero. «Durante el próximo mes percibimos un boom porque los clientes salen de la cuesta de enero y se recuperan económicamente», apunta.

No obstante, sostiene que enero también es un mes de bastante movimiento. «Normalmente tengo alrededor de 150 clientes, pues solo en las primeras semanas del año se suelen inscribir entre 25 personas. Eso sí, febrero suele ser diferente, no solo en el número de matrículas sino en el compromiso de la gente, que cancela menos y acude con más regularidad», argumenta.

El mito del éxito inmediato

Para Álvarez, la clave para evitar abandonar los propósitos a mitad de camino es tomar conciencia de que se trata de una carrera de fondo, que depende mucho de la actitud y la disciplina con la que se enfrente. «El principal problema es que muchos vienen buscando resultados inmediatos, casi milagrosos, que en realidad toman mucho más tiempo», advierte.

En esta línea, resalta que cerca de un 20% de los alumnos que comienzan por estas fechas termina abandonando. La mayoría, indica, fracasa por actitud. Aunque luego hay personas que se ven obligadas a abandonar por circunstancias vitales, cambios en el trabajo o en el domicilio, pero «en estos casos no lo considero fracaso». Según manifiesta Álvarez, hay otros alumnos a los que les cuesta avanzar, pero no abandonan y cuando consiguen un objetivo, por pequeño que sea, se quedan muy contentos.

El personal trainer recuerda que para que el ejercicio dé sus frutos siempre debe combinarse con una buena disciplina alimenticia y un horario de sueño estable, entre otras cuestiones. Hacer que todo vaya de la mano es complicado, pero si se consigue, los resultados se notarán tanto a nivel físico como mental. «Nosotros como profesionales nos tomamos como un logro cuando continúan con estos hábitos saludables. Para seguir enchufados lo mejor es cambiar la rutina de trabajo de manera constante, sin caer en la monotonía, para que el músculo no se adapte».

Otra de las claves para quienes se inician por primera vez estos días en el mundillo fitness es contar con el apoyo y los consejos de un profesional. El profesor de Sociología de la Actividad Física y el Deporte en la Universidad de La Laguna, Manuel González, defiende que es importante contactar con un profesional que «nos sitúe y nos haga aterrizar en nuestra realidad corporal», en especial para aprender a tolerar la frustración.

‘Controlar’ la rutina

El sociólogo detalla que, pese a que no hay una respuesta clara sobre por qué tanta gente se plantea hacer deporte como propósito, una posible explicación podría ser la seguridad y el orden que aporta esta práctica. «Las personas buscamos vivir con cierta seguridad, sin incertidumbres, y esto nos lleva a establecer rutinas o ciclos vitales relativamente controlados.

En la sociedad moderna nos hemos acostumbrado a cambios rápidos y a que no haya un único guion establecido como sucedía antes. «En ese sentido, el deporte juega un papel importante. Mucho más en momentos que impliquen un cambio de ciclo, como las vacaciones de verano o Navidad. Hay cierta tendencia social a participar en el hábito deportivo», destaca.

Con frecuencia, indica, se le da mucha importancia a tener un buen cuerpo y a estar en buena forma física. Los propósitos relacionados con el cultivo del cuerpo, según informa, se relacionan mucho con las mujeres. No obstante, aclara que ahora las fronteras entre ambos sexos se han difuminado bastante. «Las imágenes que recibimos día a día de redes sociales establecen un patrón que muchas veces carece de realismo. Las personas se ven sometidas a la dictadura del cuerpo y muchas no llegan a ese patrón, por lo que se desmotivan o realizan sobre esfuerzos que luego generan lesiones», añade. La mejor opción, en palabras del profesor González, es plantearse el deporte en términos de salud, pues este ayuda a mejorar la salud hormonal y estética, reduce el riesgo de enfermedades y previene los problemas cardiorrespiratorios. «Estar sanos , no solo físicamente, sino también mentalmente, debe ser la principal motivación para practicar deporte». n

Mejor realistas y a corto plazo El Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife recomienda establecer propósitos para el año nuevo que sean realistas y alcanzables a corto o medio plazo. Según el COP, conseguir este tipo de objetivos fomenta un mayor compromiso y satisfacción personal. La decana del Colegio, Carmen Linares, explica que «con la llegada del nuevo año, o incluso tras un periodo de vacaciones, muchas personas se plantean diferentes objetivos en busca de una mejor versión de sí mismas. Para lograrlo, es fundamental que estas metas tengan un significado personal, un porqué, ya que son más efectivas que aquellas motivadas por recompensas externas».

