Manuel Toledo: «Mi prioridad es impulsar la formación de los neurólogos»

¿Cuáles serán sus principales prioridades desde el nuevo cargo que asume en la SEN?

Mi principal prioridad es impulsar la formación de los neurólogos de toda España en materia de epilepsia, abarcando el diagnóstico, los tratamientos y el conocimiento general sobre la enfermedad.

¿Cómo cumplirá este objetivo?

Los nuevos retos en la formación de neurólogos consisten en emplear métodos que incorporen las nuevas biotecnologías asociadas a la epilepsia, enseñando cómo utilizarlas e integrarlas en nuestro sistema. Esto incluye la implementación de cursos sobre la realización de electroencefalogramas para el diagnóstico de la patología. Además, diferentes expertos transmitirán sus conocimientos sobre la genética, tanto de forma presencial como online.

¿A qué desafíos se enfrenta la investigación y el tratamiento de la epilepsia en España?

El mayor reto es conseguir que todos los pacientes puedan ser diagnosticados rápidamente y de la manera más apropiada. Otro de los desafíos es lograr acelerar el acceso a los especialistas con conocimientos en epilepsia.

Usted suma más de dos décadas como investigador en el desarrollo de nuevos tratamientos para esta patología. ¿Cuáles diría que son las mayores innovaciones terapéuticas que se han producido en los últimos años?

En los últimos años, han surgido nuevos tratamientos para manejar los diferentes tipos de epilepsia. Y es que antes todos se trataban de la misma manera, pero no hay que olvidar que la epilepsia tiene distintas causas. Algunos ejemplos de innovación los ponen los medicamentos cannabinoides, que nada tienen que ver con el cannabis de uso recreativo; la fenfluramina, un antiepiléptico que está destinado a abordar la epilepsia infantil; y el cenobamato, un fármaco de reciente lanzamiento que sirve para tratar la epilepsia en adultos y que ha demostrado más eficacia que las terapias con las que contábamos anteriormente. El futuro está en los tratamientos genéticos, que permitirán tratar el gen para que la enfermedad no se manifieste.

«He hecho una buena labor, pero nunca he perdido mi conexión emocional con Canarias»

¿Qué relación ha observado entre la epilepsia y los trastornos psiquiátricos que padecen algunos pacientes?

La epilepsia es una afección cerebral, por lo que puede ir de la mano de trastornos como la ansiedad y la depresión, que son los cuadros más comunes. De hecho, más de la mitad de los pacientes con epilepsia los padecen. Sin embargo, también se pueden producir alteraciones del comportamiento y otros casos más graves. A lo largo de mi trayectoria he profundizado mucho en esto y mi formación ha estado relacionada con el campo de la Psiquiatría y la epilepsia.

¿Qué estrategias son claves para mejorar la calidad de vida de los aquejados?

En la última década, la participación de las asociaciones de pacientes ha impulsado una valoración más integral de aspectos como el rendimiento escolar o laboral y los factores psiquiátricos, sobre todo en España. Esto incluye garantizar que el paciente mantenga un estado mental que le permita hacer su día a día con normalidad. Desde el ámbito médico podemos influir en estas áreas, pero también es muy importante incorporar la perspectiva del paciente y su entorno para evaluar cómo está ganando calidad de vida.

¿Se están llevando a cabo estudios sobre la epilepsia en el Vall d’Hebron?

Sí. Llevo 21 años trabajando en este centro y puedo asegurar que es uno de los hospitales más punteros a nivel mundial en ensayos clínicos de epilepsia y en los tratamientos más avanzados. Desde hace más de 15 años estamos a la vanguardia de todas las terapias nuevas que se están investigando. Hablo incluso de aquellas que se encuentran en fases muy precoces, desde el primer paso a los humanos.

¿Qué lo llevó a especializarse en Neurología y a dejar Canarias?

Vengo de una familia de médicos canarios, pero quise cambiar de aires para conocer otros aspectos formativos. Esto me llevó a interesarme por la Neurología, una especialidad que no estaba presente en mi familia. Una de las ciudades más punteras en este campo era Barcelona, por lo que decidí trasladarme aquí para hacer la residencia y acabé afincándome. Creo que a lo largo de todos estos años he conseguido hacer una buena labor profesional e investigadora, pero nunca he perdido mi conexión emocional con Canarias.

¿Por qué quiso enfocar su carrera en el abordaje de la epilepsia?

La Neurología es un área de especialización que ofrece un gran abanico de oportunidades para investigar el motivo por el cual suceden ciertas cosas. Esto me parecía muy interesante como médico. Tanto era así, que me apasionaba la idea de pensar que podría solucionar problemas de epilepsia que afectan desde a niños recién nacidos hasta a ancianos que se encuentran en la última fase de su vida.

¿Qué espera conseguir a lo largo de los dos próximos años como coordinador del Grupo de Estudio de Epilepsia?

Sobre todo, espero que la formación llegue a todos los hospitales de España para que los pacientes con epilepsia o con sospecha de padecer esta enfermedad puedan ser atendidos adecuadamente. Otro de mis deseos es que el acceso a todas las oportunidades terapéuticas sea igual y posible para todos los españoles. Por suerte, el Sistema Nacional de Salud garantiza una atención óptima a estos pacientes.

