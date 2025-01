El director de Cáritas explica que «la situación de las personas sin hogar se ha cronificado»

El director de Cáritas Diocesana de Tenerife, Juan Rognoni, explica que la situación de las personas que no tienen hogar se ha "estabilizado y cronificado" en los últimos cuatro o cinco años. Es decir, que, desde su punto de vista, a quienes sufren este problema no les resulta fácil salir del mismo y no se prevé que haya una mejora de esta realidad social a corto plazo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

A la espera de conocer los datos sobre este fenómeno durante el ejercicio 2024, Rognoni admite que en los presupuestos de algunas administraciones públicas, como el Gobierno de Canarias, han aumentado las ayudas para proyectos de atención a personas que no pueden acceder a una vivienda y tienen que vivir en la calle o en recursos de diversas entidades.

Explica que la mayoría de quienes padecen esta situación son hombres. Con este problema hay varones de todas las edades y predominan los españoles y nacidos en países de la Unión Europea. También hay migrantes, pero, según Cáritas, su número es menor.

En los últimos años ha crecido la cifra de mujeres afectadas, pero todavía es menor que la de hombres. En opinión del director de Cáritas Diocesana de Tenerife, las mujeres llegan más tarde a vivir en la calle, en infraviviendas o en coches. Y, por supuesto, manifiesta Rognoni que esa realidad resulta mucho más grave, dura y peligrosa para la población femenina.

Si el presupuesto anual de esta entidad asciende a cerca de nueve millones de euros, cerca de la mitad, unos cuatro millones, se destina a diferentes proyectos para ayudar a personas sin hogar. Así lo explicó el propio Juan Rognoni el pasado mes de octubre, durante una concentración celebrada cerca del Parlamento de Canarias por parte de personas sin hogar y personal y voluntarios de Cáritas para pedir mejoras en las ayudas.

Uno de los proyectos de Cáritas en este ámbito pasa, precisamente, por prevenir que algunas personas lleguen a caer en una situación de sinhogarismo. A través de la iniciativa Base 25, la ong atiende situaciones de posibles desahucios o impagos del alquiler.

Rognoni señala que en esta labor se implican trabajadores sociales o abogados, que median en los procedimientos. Indica que, si esas personas en vulnerabilidad social llegan a quedarse sin una casa, después les resultará mucho más difícil poder acceder a otra.

UMAC

Un segundo recurso es la Unidad Móvil de Atención en Calle (UMAC), mediante el que trabajadores sociales e integradores sociales se acercan a personas que viven en barrancos, cuevas, coches o en casas que no reúnen las condiciones mínimas de seguridad e higiene.

El trabajo de acompañamiento incluye conocer las causas de su situación actual, informarlas de sus derechos y facilitar el acceso a los servicios sociales del municipio en el que se encuentren.

Durante el año 2023 fueron atendidas 983 hombres, mujeres y menores de edad en la provincia; es decir, 802 en Tenerife y 181 en La Palma.

Y la tercera alernativa que brinda Cáritas se halla en sus recursos alojativos. Dispone de dos centros de baja exigencia.

Uno es el de Café y Calor, ubicado en la Avenida de Bélgica, en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Los beneficiarios llegan a dichas instalaciones en torno a las 20:00 horas, se asean, cenan, duermen y desayunan.

El otro recinto se encuentra en el casco de Arona y se llama Santo Hermano Pedro. A diferencia del primero, en estas dependencias se ofrece atención durante las 24 horas por parte de educadores, integradores y trabajadores sociales.

Tiene capacidad para 20 hombres y mujeres. Algunos de ellos tienen patología dual; es decir, padecen una enfermedad de salud mental y, además, adicción al alcohol o drogas. Y, de forma paralela, se hallan en exclusión social.

Otros recursos

A estos dos centros se unen otros cinco gestionados por Cáritas Diocesana de Tenerife, como son María Blanca, en el Puerto de la Cruz; Guajara, en La Laguna; Ciprés, para mujeres, en Santa Cruz de Tenerife; Lázaro, así como Atacaite, especializado en madres solas con hijos.

