Los alumnos canarios vuelven al 'cole' en 2025

"¿Cómo han pasado las vacaciones?", "¿tenían ganas de volver a clase?". Esas han sido algunas de las preguntas más repetidas durante el primer día de clase tras las vacaciones de Navidad. Las fiestas llegan a su fin y toca regresar a la rutina, no solo para los más pequeños de la casa, sino para todas las familias que de nuevo tienen que poner el despertador, preparar el desayuno y planchar el uniforme, de cara al primer día de clase de 2025. Comenzó así el segundo trimestre del curso escolar 2024/2025, que se prolongará hasta el próximo 11 de abril, cuando den comienzo las vacaciones de Semana Santa.

Los más pequeños no fueron los únicos que tuvieron que retomar los hábitos de estudios puesto que en el caso de la Universidad de La Laguna, las aulas volvieron a entrar en funcionamiento para iniciar los exámenes del primer cuatrimestre. No obstante, en esta vuelta a la rutina de los alumnos de Educación Obligatoria hubo quien no pudo reprimir las lágrimas al tener que dejar atrás las vacaciones de Navidad y enfrentarse de nuevo a los libros de estudio. Fue el caso de algunos de los alumnos del CEIP El Chapatal, en Santa Cruz de Tenerife, que llegaron con lágrimas en las mejillas a la puerta del centro, donde aún así esperaba sonriente la directora Dulce Rodríguez. Pasadas las ocho de la mañana, la docente abrió las puertas del colegio para dar la bienvenida a los 480 alumnos que cursan Primaria en esta escuela y que se debatían entre la alegría de reencontrarse con profesores y compañeros y la pereza de tener que comenzar a madrugar de nuevo en este 2025.

Ya son pocos los juguetes que se llevan a clase en este primer día tras la Navidad puesto que Papá Noel y los Reyes Magos cada vez regalan más videojuegos o entretenimientos que es imposible transportar al colegio. En el caso del CEIP El Chapatal, el equipo docente preparó para este primer día una actividad que permitió que los alumnos se despidieran de la Navidad en el centro y dieran la bienvenida al nuevo trimestre con ilusión. De este modo, el árbol de Navidad que ha presidido la entrada del centro durante las últimas semanas se convirtió a lo largo de la mañana en el árbol de los deseos, la antesala a la celebración, a final de mes, del Día de la Paz. La directora Dulce Rodríguez explica que se han inspirado en el árbol de los deseos que existe frente al Palacio de la Paz en La Haya, donde se encuentra la Corte Internacional de Justicia. Así, tras la inauguración de esta iniciativa por parte de un pequeño grupo de alumnos de 3º y 4º de Primaria, el resto de jóvenes del centro fueron colgando sus deseos en este árbol, que ahora también se abrirá a las peticiones de las familias, que tendrán todo el mes de enero para escribir y colgar sus propias ideas.

Brandon fue uno de los alumnos de Primaria encargado de recoger los adornos navideños del árbol antes de comenzar a colgar los deseos suyos y de sus compañeros. Afirmó que acababa de terminar su época favorita del año porque él nació un 21 de diciembre y las vacaciones de Navidad son una forma de celebrar su cumpleaños. Por su parte, su compañera Isabella volvió a clase con ilusión, no solo porque tuviera ganas de ver de nuevo a sus compañeros, sino porque aún tiene dos regalos de los Reyes Magos que no le ha dado tiempo de desempaquetar, por lo que la vuelta a clase se le hizo menos dura.

Tras guardar toda la decoración de Navidad, los alumnos de 3º y 4º de Primaria se encargaron de colocar los primeros deseos en el árbol. Mientras Erika escribía en su tarjeta de deseos "bondad en la gente", su compañera Samira pedía "que no haya más guerra", y sus profesores recordaban que esos deseos no tienen que quedarse en el árbol, sino que los propios alumnos pueden ayudar a cumplirlos "portándose bien en el colegio y con sus familias, y evitando que se produzcan conflictos entre sus amigos".

Tan solo en este complejo educativo de Santa Cruz de Tenerife, en el que en dos edificios se reúnen alumnos de Educación Infantil y Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, retomaron las clases 1.400 alumnos. Para esta comunidad educativa se convierte en ejes primordiales del sistema de trabajo la cultura del esfuerzo y la puesta en marcha de proyectos sociales. En esta línea, en este segundo trimestre el alumnado de Primaria profundizará en el conocimiento de su entorno y de Canarias y para ello se han programado viajes de los diferentes cursos a La Gomera, La Palma, El Hierro y Lanzarote. La directora Dulce Rodríguez indica que uno de los objetivos es ahondar en los conocimientos relacionados con el arte en las Islas y por eso se vinculará parte de la programación a las intervenciones realizadas por César Manrique en toda Canarias. Asimismo, el Día Internacional de la Mujer, que tiene lugar cada 8 de marzo, también marcará parte de la agenda de este centro santacrucero.