El Niño reparte 1,8 millones de euros en la provincia tinerfeña

El Niño ha repartido 2,4 millones de euros en toda Canarias con dos de los tres premios gordos de La Lotería del Niño, pero fue la provincia de Santa Cruz de Tenerife la más agraciada. Las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera repartieron un total de 1.825.000 euros (el 73% del montante total) en un sorteo que ha estado «muy repartido», tal y como lo definió el delegado provincial de Loterías y Apuestas del Estado, Raúl de Montis.

La magia de los Reyes Magos ha agraciado hasta un total de 39 puntos de venta en todas las Islas, de los que más de la mitad (24) se encontraban en la provincia tinerfeña. La suerte ha tenido como protagonista en las Islas a dos números, el 6 y el 7, que han sido las dos únicas cifras que los niños de San Ildefonso sacaron en la mañana de ayer los bombos del tercer y segundo premio de este Sorteo navideño. El tercero con apellido de agente infiltrado, 66777, tocó en 21 puntos de venta repartidos por toda la provincia, incluyendo a La Palma y La Gomera. Un segundo un poco más «feo», 06766, se repartió en cuatro administraciones, en La Laguna, Granadilla de Abona, Los Realejos y Santa Cruz de La Palma.

Premios muy repartidos

La mayor parte de las administraciones agraciadas han repartido uno o dos décimos, tal y como argumentó Montis. Pero también hubo algunas excepciones. La gasolinera de La Chasnera, por ejemplo, vendió cuatro décimos del tercer premio y repitió suerte al dar también un décimo del segundo. «Estamos muy contentos», explicó el gerente del surtidor de la suerte, José Ángel González. En La Laguna, en el barrio de La Cuesta, se vendieron diez décimos del segundo, convirtiéndose en la administración que más dinero ha repartido de la provincia.

María Pisaca

Francisco Afonso Bello está de enhorabuena. Este tinerfeño de 78 años fundó la Administración de Lotería Número 3 de La Cuesta, que este lunes ha dado el mayor premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de El Niño en la provincia de Santa Cruz de Tenerife: 750.000 euros con una hoja entera de 10 décimos del segundo premio, al número 06766.

Francisco se jubiló en 2015 pero sus hijos, que tomaron el revelo ese año, han puesto sus iniciales (Fabe) al nombre de esta administración situada en un local de los bajos de un edificio de la calle San Juan, en pleno barrio obrero de La Cuesta, en el municipio de La Laguna.

Los dos hijos de Francisco Afonso, Samuel y Silvia, aseguran con una sonrisa de oreja a oreja que su padre ya ha recibido la noticia. «Está muy contento, como nosotros, porque hemos repartido felicidad y lo hemos hecho además en un barrio de gente humilde y trabajadora», aseguran Samuel y Silvia.

Con sidra y cava

A las 12:57 horas apareció por la Fabe el delegado territorial de Loterías y Apuestas del Estado en Canarias, Raúl de Montis, para poner los carteles que indican que esta administración ha repartido diez décimos del segundo premio de El Niño. Fue entonces cuando Samuel y Silvia Afonso, acompañados de otro de los miembros de la familia que trabaja en el negocio, el nieto de Francisco, Marcos Afonso, descorcharon una botella de cava y otra de sidra El Gaitero ante los cámaras y los fotógrafos de los medios, en la ceremonia clásica de los sorteos extraordinarios de Navidad.

Arturo Jiménez

La familia Afonso, además, está de enhorabuena por partida triple. Y es que con este del Niño llevan entregados tres premios, que en total suman 1.371.000 euros. «Mira que llevábamos días diciendo el dicho de no hay dos sin tres. Y mire, no ha habido dos sin tres. Ahora hemos creado otro dicho: no hay tres sin cuatro. A ver si se cumple...», asegura Silvia.

Antes de este segundo premio de El Niño, la Fabe entregó el pasado 9 de diciembre 591.000 euros de un premio de seis aciertos en La Primitiva y el pasado 2 de enero un total de 30.000 euros del primero premio de la Lotería Nacional.

«Es todo un acontecimiento para nosotros, una de las mejores rachas que recordamos», asegura Samuel Afonso con todo preparado para descorchar las botellas. «¿Cuánto dieron?», pregunta un vecino que pasa por la estrecha calle en su coche al ver el revuelo montado por fuera de la Fabe. Cuando se lo aclaran, este vecino añade: «Voy a mirar lo que tengo a ver si me cayó algo...».

Una entrada para un piso

Radiante de alegría, Silvia Afonso asegura que si ella hubiera ganado los 70.000 euros de cada décimo que vendieron del segundo de El Niño se lo habría gastado «en la entrada de un apartamento en El Médano». No titubea mucho al asegurarlo. Y es que asegura que le encanta la localidad costera de Granadilla de Abona. Aunque detalla que lo que más le gusta es «repartir ilusión», como acaban de hacer este lunes 6 de enero. Los 10 décimos del 06766 no están entre los números a los que están abonados los responsables de la Fabe de La Cuesta. Lo cuenta Samuel: «Es de esos número que llamamos salpicados: series de números que tienen una gran demanda y que se reparte sueltas para que los premios estén lo más repartidos posibles. A nosotros nos lo mandaron a voleo y se vendieron en la ventanilla, no en una máquina».

La familia Afonso cree que el premio está «repartido», aunque todavía no tienen datos precisos al respecto. «Lo más probable es que la mayoría de los números hayan sido comprados en el barrio de La Cuesta, aunque también puede ser que alguna persona de otra zona de la Isla haya venido y lo haya adquirido. Pero, bueno, lo importante es que hemos repartido felicidad, que es al fin y al cabo nuestra misión», concluye Samuel Afonso. Esta administración fue fundada por en 1981 por Francisco Afonso Bello. En un principio estaba en otro local de La Cuesta pero en 2003 se trasladaron a la calle San Juan, donde se mantienen ahora. Ha sido un mes bendito en el que han repartido suerte y, además, han ganado popularidad.

Un mayor desembolso

Los canarios de la provincia tinerfeña han gastado este año 19,16 euros de media en el Sorteo, un desembolso «más o menos similar», según Montis, al que se hizo el año pasado. No obstante, esta nueva cifra supone un incremento del 3,25%. Este incremento sigue la tendencia que ya se registró en al Sorteo Extraordinario de Navidad, que este año 2024 experimentó un incremento en el gasto por habitante superior al 6%.

Los ganadores del segundo y el primer premio tendrán que tributar el 20% del total del premio recibido, dado que superan en ambos casos los 40.000 euros. Esto quiere decir que, aquellos tinerfeños que se hayan hecho con algún décimo del segundo premio de 75.000 euros, podrán disfrutar de 60.000 euros limpios.