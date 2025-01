Las posibles razones por las que el buque de carga estadounidense continúa dando vueltas entre Tenerife y La Palma

Durante la madrugada del 5 de enero, un buque de carga estadounidense comenzaba a dar vueltas sin ningún tipo de sentido entre Tenerife y La Palma. La incertidumbre se mantiene tras más de 36 horas, ya que el Cape Texas continúa dando giros entre ambas islas sin conocer las razones. Según ha podido saber EL DÍA, las autoridades de control marítimo autonómico están al corriente de esta situación al llevar un seguimiento ordinario de todas las embarcaciones que se encuentran por Canarias.

El buque, que pertenece al Departamento de Administración Marítima de los Estados Unidos, se encuentra ahora mismo en lo que a nivel marítimo se considera Zona de Navegación "3". Es decir, el Cape Texas se mantiene entre las 12 y las 25 millas de la costa tanto de Tenerife como de La Palma, en alta mar.

Movimiento del Cape Texas entre Tenerife y La Palma en las últimas 24 horas / Vesselfinder

Tras consultar a fuentes especializadas sobre aspectos marítimos, se podría descartar una avería en la embarcación. Sin conocer al detalle la situación del barco, la velocidad media que mantiene, entre 15 y 16 nudos, es considerada normal, y si sufriera algún tipo de fallo esta sería inferior a los 10 nudos.

Además, en el radar Vesselfinder se puede ver como el buque mantiene su situación en under way, o lo que es lo mismo, navegando, por lo que no ha dado ningún aviso por ese medio de una avería.

El buque de carga 'Cape Texas' / Vesselfinder

A la espera de instrucciones o haciendo tiempo

Una de las fuentes consultadas apunta a que el barco podría estar únicamente perdiendo tiempo. Para un barco, es más caro pararse que dar vueltas sin sentido, por lo que en muchas ocasiones embarcaciones que se dirigen a un destino en el que tienen fecha marcada para llegar se recrean por el camino si van más rápido de lo esperado.

A pesar de que los movimientos suelen ser menos anárquicos que los que está haciendo el Cape Texas, podría haber aprovechado el cálido clima que existe en esta zona del mundo para hacer tiempo.

Otra opción es que el buque estadounidense esté a la espera de recibir algún tipo de instrucción y permanezca en esta zona de cercana a Canarias por el simple hecho de que puede estar relativamente cerca de su próximo destino.