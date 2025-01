Llegaron ya

Adriana de Lorenzo-Cáceres Rodríguez, natural de Santa Cruz de Tenerife, es la coordinadora de Gaveta de Astrofísica. Licenciada y Doctora en Física por la Universidad de La Laguna con un proyecto de investigación desarrollado en el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), ha sido investigadora postdoctoral en el IAC, la Universidad de St Andrews (Escocia), la Universidad de Granada, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente estudia la formación y evolución de galaxias como Investigadora Ramón y Cajal en la Universidad de La Laguna y es coInvestigadora Principal del proyecto CoBEARD.

Tras la noche de la ilusión y los nervios, llegó la mañana más maravillosa del año. Regalos bajo el árbol, roscón en la mesa, tres vasitos de leche (o copitas de vino, dependiendo de las costumbres familiares) a medio vaciar y unos cuantos polvorones menos de los que había ayer por la tarde en la bandeja. Habrá quien esté aún abriendo paquetes y habrá quien ya se encuentre disfrutando del chocolate mientras lee las noticias y se evade un poco del jaleo con el periódico del día. Ya llegaron los Reyes Magos. Estamos, oficialmente, viviendo el último día de este periodo navideño.

Para que cunda la nostalgia, y porque hasta mañana no hay que volver a la rutina, hoy les traemos a esta página las imágenes difundidas por la NASA con motivo de estas fiestas que ya terminan: la corona y el abeto de Navidad… cósmicos.

Acordes con el espíritu navideño, ambas fotos muestran pequeñas porciones del Universo que representan un nuevo comienzo. Las estrellas en el centro de la corona, así como las que adornan el árbol cual bolas de colores, nacieron hace poquito, hace menos de cinco millones de años. En escalas cósmicas, se trata de estrellas muy pipiolas; podríamos decir que son bebés en comparación con el cuarentañero de nuestro Sol. Algunas de estas estrellas, las más masivas, tendrán una vida corta acorde con el lema punk británico “vive rápido, muere deprisa y deja un bonito cadáver” en forma de espectacular supernova. Las menos masivas serán más longevas y convivirán con las nuevas generaciones de estrellas que continúan formándose en ambas regiones.

Si bien las estrellas son el corazón de NGC602 y NGC2264 (nombres técnicos de los cúmulos estelares abiertos de la corona y el árbol, respectivamente), el gas es el verdadero protagonista de las fotografías. NGC602 está embebido en una nebulosa con simetría de anillo donde el gas y, sobre todo, el polvo adoptan una forma similar a la de la corona navideña que ha adornado tantas puertas durante este último mes. El árbol de Navidad solo lo parece por el gas que se distribuye triangularmente alrededor del cúmulo. Sin embargo, tanta belleza es debida a las estrellas, cuya energía ioniza el gas para que este, a su vez, pueda emitir luz y dé lugar a estas imágenes tan impresionantes.

Pero hay otro aspecto clave en las fotografías navideñas difundidas por la NASA: el verde. Uno de los colores de la Navidad por excelencia, los tonos verdes invaden las imágenes para que asemejen aún más sendos conjuntos de hojas. Recordemos que los colores en Astrofísica no tienen por qué ser reproducciones fieles de la realidad. Las cámaras acopladas a los telescopios profesionales detectan, simplemente, luz. Luz en blanco y negro. Para obtener información física, anteponemos filtros a las cámaras: en lugar de captar toda la luz, se recoge una porción más o menos grande del espectro electromagnético que podemos vincular a la composición química del objeto observado. Las fotos bonitas son el resultado de la combinación de varias de estas imágenes tomadas con distintos filtros, donde a cada una de ellas se le asigna un color diferente. Si los filtros empleados corresponden a luz visible, es posible asignar los mismos colores a la hora de crear la fotografía final. Pero no hay ninguna limitación al respecto: nada nos impide combinar dos imágenes tomadas con un filtro rojo y un filtro azul, por ejemplo, y asignarles los colores verde y naranja, respectivamente.

La nueva fotografía de NGC602 combina una imagen tomada por el telescopio espacial Chandra en rayos-X, a la que se ha asignado el color rojo, con la foto en infrarrojo publicada por el telescopio espacial James Webb en otoño de 2024 y que, a su vez, contiene imágenes en verde, azul, amarillo y naranja. Ni el infrarrojo ni los rayos-X son colores visibles para el ojo de las personas. Lo que está claro es que el telescopio del año no podía faltar en estas fiestas: en 2024, el James Webb ha hecho descubrimientos que hacen tambalear varios de los paradigmas de la Astrofísica actual y nos ha dejado visiones impactantes y preciosas de nuestro Universo. En el caso de la nueva fotografía de NGC2264, se han combinado datos de Chandra en rojo, blanco, violeta y azul con imágenes en luz visible en verde y violeta.

Y así es cómo, de manera sublime y utilizando información que el ojo no puede ver, pero la tecnología sí, se han creado estas dos imágenes. La información astrofísica está en ellas, pero, por qué no, el árbol es verde y la corona es verdosa para que no solo la mente, sino también la vista, se deleiten con estas estampas navideñas cósmicas. Desde Gaveta de Astrofísica les deseamos un 2025 lleno de salud, ciencia y buenos momentos.

Sección coordinada por Adriana de Lorenzo-Cáceres Rodríguez