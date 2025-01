Tom Cruise y Jeff Goldblum disfrutan de la Navidad en Canarias

El actor norteamericano y ganador de tres Globo de Oro Tom Cruise ha estado unos días de vacaciones en Lanzarote, coincidiendo con la entrada en el año 2025. La estrella del cine estadounidense habría estado en la isla unos días en Puerto Calero donde ha disfrutado con un grupo de amigos en un yate, según pudieron ver varios testigos. Cruise abandonó la isla el 2 de enero en un avión privado. Precisamente, el operario Óscar Falero le llevó el catering para el viaje de vuelta en avión.

«El actor muy sonriente y cercano me dijo que le gustaban mis tatuajes y yo le pedí una foto y accedió amablemente. Ya después, su seguridad me dijo que no la publicara hasta unos días después», cuenta Falero a La Voz de Lanzarote.

El protagonista de Misión Imposible, partió en un Bombardier Global Express, su jet privado, rumbo al aeropuerto de Farnborough, en Reino Unido, pasadas las 11.30 horas del dos de enero. Cerca tiene Cruise una casa que adquirió hace dos años, con motivo de su 61 cumpleaños.

Tom Cruise, nació el 3 de julio de 1962 en Syracuse, Nueva York, es uno de los actores más icónicos de Hollywood. Su carrera despegó en los años 80 con éxitos como Top Gun y Rain Man, consolidándose como una estrella global. Reconocido por sus papeles en franquicias como Misión Imposible y su compromiso con realizar sus propias escenas de acción, ha sido nominado al Oscar en tres ocasiones y ganó en otras tantas un Globo de Oro.

En su palmarés cuenta también con un Premio Saturn y una Palma de Oro Honorífica. Además de su éxito cinematográfico, su vida personal, incluida su vinculación con la Cienciología, ha generado gran interés mediático.

Pero no solo Tom Cruise ha disfrutado de las islas en Navidad. La última semana de diciembre fue el actor Jeff Goldblum quien pasó los últimos días de 2024 en la capital grancanaria.

El intérprete se alojó junto a su familia en el Hotel Santa Catalina, y además se le ha visto en el Club Natación Metropole, donde, según señalan, fue a cenar en el club. Además, hizo gala de su carisma y no dudó en posar con algunos socios y usuarios que lo reconocieron mientras disfrutaba de un momento de relax entre las piscinas.

Jeff Goldblum es el actor que da vida al doctor Ian Malcolm en Jurassic Park (1993), Independance Day (1996), La Mosca (1986) o la reciente serie de Netflix Kaos o la superproducción que está ahora arrasando en la taquilla Wicked.

No es el único actor del celuloide estadounidense estuvo estos últimos meses en Las Palmas de Gran Canaria. Samuel L. Jacksonaprovechó su estancia en la isla a finales de noviembre y en su descanso tras las jornadas de rodaje de la película The Beast, se le vio visto disfrutando de la comida del Restaurante Fuji o la Trattoria Pizzeria Calabrè. Incluso también fue visto jugando al golf en Meloneras con el delantero de la UD Las Palmas, Oli McBurnie.