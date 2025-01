Estos son los números de teléfono a los que nunca debes contestar

Las estafas realizadas a través de WhatsApp están a la orden del día y generan una gran preocupación. Autoridades de distintos países, como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en México y la Guardia Civil en España, han emitido alertas sobre los riesgos asociados a números de teléfono internacionales que intentan engañar a las personas para obtener información personal o financiera. Este fenómeno afecta a usuarios de diferentes regiones y, en muchos casos, aprovecha el desconocimiento o la curiosidad de las víctimas.

Prefijos telefónicos identificados como riesgosos

Entre los números más mencionados en estas alertas destacan prefijos telefónicos internacionales que han sido vinculados a diversas modalidades de fraude. Por ejemplo, el prefijo +5281, correspondiente a Monterrey, México, ha sido usado en llamadas automatizadas con el objetivo de cometer fraudes financieros. También se han identificado los prefijos +251 de Etiopía, empleado en falsas ofertas laborales, y +27 de Sudáfrica, utilizado en anuncios de empleo que resultan ser estafas. Otros prefijos alertados incluyen +62 (Indonesia), +355 (Albania), +225 (Costa de Marfil), +233 (Ghana) y +234 (Nigeria), todos asociados con intentos de phishing y suplantación de identidad.

Estos números suelen generar confianza inicial o despertar la curiosidad de las personas, lo que facilita a los estafadores su objetivo de obtener información sensible. Por eso, es crucial estar informado sobre estos prefijos y evitar cualquier interacción con ellos.

Por qué son peligrosos estos números en WhatsApp

Los métodos utilizados por los ciberdelincuentes combinan estrategias psicológicas y herramientas tecnológicas avanzadas. Entre las tácticas más comunes están las llamadas automatizadas que solicitan información bancaria o personal, las ofertas laborales irreales que prometen grandes beneficios a cambio de seguir cuentas en redes sociales o realizar pagos iniciales, y los intentos de phishing, donde los delincuentes envían enlaces fraudulentos para robar contraseñas o datos financieros. Además, la suplantación de identidad es una técnica frecuente, en la que los estafadores se hacen pasar por instituciones confiables o familiares para solicitar dinero.

Cómo protegerse de estas estafas en WhatsApp

La prevención es la mejor herramienta contra estas amenazas. Algunos consejos clave para protegerte incluyen verificar siempre los números desconocidos antes de interactuar, no compartir información personal o financiera a través de WhatsApp y utilizar funciones como bloquear y reportar números sospechosos. También es fundamental activar la verificación en dos pasos en la aplicación, lo que añade una capa extra de seguridad a tu cuenta. Además, herramientas de identificación de llamadas pueden ser útiles para detectar números reportados como fraudulentos.

Qué hacer si ya has sido víctima de una estafa

Si has compartido información personal o realizado pagos a través de estos números fraudulentos, es importante actuar con rapidez. Lo primero es contactar con tu banco para bloquear cualquier transacción no autorizada y proteger tus cuentas financieras. También debes cambiar las contraseñas de todas las cuentas relacionadas y denunciar el fraude ante las autoridades competentes en tu país. Esta acción no solo ayuda a protegerte a ti, sino que también contribuye a evitar que otras personas caigan en la misma estafa.

La respuesta de las autoridades ante el aumento de estafas

Las autoridades de diferentes países han intensificado las campañas de concienciación para alertar a los ciudadanos sobre estos riesgos. Publican listas actualizadas de los prefijos asociados a actividades fraudulentas y explican los patrones comunes utilizados por los estafadores. Sin embargo, enfrentarse a este problema requiere colaboración internacional, ya que muchos de estos ciberdelincuentes operan desde el extranjero. Por ello, además de las acciones gubernamentales, es fundamental que los usuarios sean proactivos en su autoprotección.