El espejismo de 2024, el año en que el calor se sintió fresco en Canarias

2024 será recordado como un año fresco, aunque no lo haya sido. A falta de analizar lo ocurrido este mes de diciembre, el balance meteorológico provisional indica que acabará siendo un año más cálido de lo habitual, aunque no llegará a los récords del año anterior. 2024 ha sido un año atípico caracterizado por un invierno muy caluroso y un verano que, con su impertérrita panza de burro, acabó siendo lluvioso. Dos características que ejemplifican el continuo potaje meteorológico al que han estado expuestos los canarios en el transcurso de 2024 y evidencian las alteraciones que el cambio climático ya está ocasionando en la región.

Aún con el fenómeno de El Niño en El Pacífico en ciernes, el año 2024 dio comienzo manteniendo las singularidades térmicas de 2023. Aún con la resaca de la visita de los Reyes Magos, las temperaturas comenzaron a subir de manera exponencial en todas las Islas. Desde el 8 de enero y hasta finales de mes, los termómetros se mantuvieron todos los días marcando temperaturas cercanas a los 18 grados. Mucho más altas de lo habitual para la época (unos 15 grados). La barrera invisible que provocaba un anticiclón situado sobre el continente africano abrió un pasillo de entrada para la calima y el aire sahariano e impidió el paso de las borrascas al Archipiélago, convirtiendo al mes de enero en el más cálido desde que se tienen registros y uno de los más secos.

Una niña se refresca durante el episodio de altas temperaturas de abril de 2024 en Canarias. / Andrés Gutiérrez

Tan solo cuatro días de enero, entre los días 16 y el 20 de ese mes, notaron un ligero descenso de las temperaturas provocado por la llegada de la borrasca Irene, que finalmente tuvo poca relevancia en el Archipiélago y apenas dejó unos pocos chubascos. Insuficientes, a todas luces, para cambiar el balance hidrológico. Tal fue el calor y la sequía, que el Gobierno de Canarias se vio obligado a activar la prealerta por incendios forestales por primera vez en pleno invierno.

El calor tampoco dio tregua en febrero Aún con la dorsal africana muy fortalecida, Canarias no dejó de recibir ingentes cantidades de calor y calima desde el Sáhara durante todo el mes. Dos episodios de lluvias trataron de llegar hasta el Archipiélago, pero no tuvieron demasiada fortuna. Finalmente desembolsaron apenas 8,9 litros por metro cuadrado, lo que supone tan solo un 23% de lo que debía haber llovido.

La tregua de marzo

Y llegó marzo y los termómetros dieron una tregua inusual. El mes comenzó con valores más habituales de la época –y más bajos que los que se habían registrado en enero y febrero– y, a finales de mes, una inesperada borrasca dejó los primeros (y tardíos) copos de nieve en las faldas del Teide. Con un invierno que no había dado demasiado de sí en lo referente a las lluvias, aquella borrasca logró devolver la humedad a Canarias, al acumular 36,6 litros de agua por metro cuadrado. El doble de lo esperado para ese mes.

La sensación de vuelta a la normalidad no fue más que un espejismo. Un episodio inusual de muy altas temperaturas –que no llegó a ser considerado «ola de calor» por los pelos– se introdujo en Canarias en pleno abril provocando unas de las semanas más calurosas de este 2024. El verano engulló la primavera, y mientras los termómetros marcaban casi 40 grados, Canarias batió medio centenar de récords de temperaturas máximas y otros 41 de mínimas.

El mar muestra su fuerza

El calor no vino solo, también lo hizo con viento y un intenso oleaje que obligó a desalojar a cientos de vecinos y provocó intensos daños en las costas de varias islas. En la provincia oriental, La Graciosa quedó prácticamente sepultada bajo la marea y aislada del resto del Archipiélago. En la provincia occidental, 150 vecinos tinerfeños de Güímar, Arafo y Arico tuvieron que ser evacuados ante la bravura del mar. «Es un fiel reflejo de lo que ocurrirá en gran parte de nuestras costas», indica el geógrafo de la Universidad de La Laguna y experto en cambio climático, Abel López, que recuerda que este temporal marítimo «afectó a puntos muy sensibles al incremento del nivel del mar».

Una de las viviendas afectadas por el temporal marítimo en la costa sur de Tenerife. / Carsten W. Lauritsen

Tras aquel episodio y coincidiendo con el debilitamiento de El Niño, el alisio cogió fuerza por primera vez en casi dos años y, aunque Canarias no abandonó del todo el calor, sí que empezó a soplar aire fresco. De hecho, desde mayo y hasta final de verano, todos los meses fueron cálidos, pero con una anomalía térmica mucho más pequeña (de menos de un grado).

El periodo estival fue, además, lluvioso. Gracias a un potente anticiclón soplando desde las Azores, sobre el norte de las islas se posó una densa panza de burro que facilitó que se produjeran algunas precipitaciones debido a la acumulación de nubes en las vertientes norte de las islas más montañosas. Sin embargo, poco arreglaron estos periodos lluviosos veraniegos la larga sequía que está viviendo Canarias, ya que las precipitaciones acumuladas durante esos meses son ínfimas.

Canarias vive un temporal de viento en noviembre con vientos de más de 90 kilómetros por hora. / Arturo Jimenez

El inicio de curso de este 2024 fue el más frío en 1.000 días. Una temperatura media de 21,1 grados y una anomalía térmica de -0,7 grados, convirtieron a septiembre en el primer mes de los dos últimos años y medio que adquirió la categoría de «muy frío».

Un otoño cálido

En el cómputo final, no obstante, el otoño de 2024 ha sido «muy cálido» y «seco», y el culpable ha sido noviembre. Tras varios meses de normalidad o incluso algo de frío, las temperaturas de noviembre volvieron a repuntar y marcaron otro máximo histórico, convirtiéndose así en el penúltimo mes del año más cálido desde 1961. Los termómetros volvieron a marcar 40 grados a las puertas de la navidad y la calima tiñó de ocre todo el paisaje. Además, noviembre vivió uno de los temporales de viento más intensos de los últimos años, con vientos sostenidos que superaron los 90 kilómetros por hora.

Dos personas se lanzan por la nieve depositada en el Teide esta navidad. / Andrés Gutiérrez

A falta de los datos del cierre del año, las previsiones iniciales vaticinan que, incluso con el Teide vestido de blanco, diciembre acabará siendo «normal» o «cálido», según el delegado provincial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Santa Cruz de Tenerife, Víctor Quintero. «Si es así, este año acabará teniendo en su conjunto un carácter cálido, aunque no tanto como 2023, ya que, por aquel entonces, fueron todos los meses cálidos», insiste Quintero.

Pero que siga la estela del año pasado, no quiere decir que el cambio climático no siga su curso. De hecho, «la temperatura sigue una tendencia clara al ascenso, aunque no sea lineal», tal y como remarca Quintero, que añade: «esto significa que un año no tiene por qué ser más cálido que el anterior». Esta «clara» tendencia, a ojos de Abel López, «debería alertarnos de cara a desarrollar políticas para asegurar el confort térmico de la población».

A nivel global, 2024 ha vuelto a batir récords de temperatura mientras los acuerdos para frenar el avance del cambio climático no acaban de cuajar. «La COP29 no destacó por sus resultados ambiciosos, han sido avances conservadores que no reflejan la urgencia derivada de la situación climática global», sentencia López. 2024 será recordado como el año del espejismo climático en Canarias. Aquel que, al suceder al año más caluroso de la historia, consiguió hacer creer que el calor era fresco.