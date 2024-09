Zonas verdes y renovables para adaptar los centros educativos al calor

Los centros educativos públicos de Canarias de ámbito no universitario contarán con más de 30 millones del Gobierno de Canarias para mitigar las altas temperaturas. El consejero de Educación, Poli Suárez, y el responsable del área de Transición Ecológica, Mariano Zapata, han presentado el Plan de adaptación de las infraestructuras al calor, que contempla 8 ejes de actuación que abarcan desde la creación de espacios de sombra y de zonas verdes a la instalación de sistemas de refrigeración y de placas fotovoltaicas, tanto para las edificaciones de nueva creación como para las ya existentes que lo necesiten. Y serán los propios centros educativos los encargados de licitar las obras en base a la financiación gubernamental.

El documento, elaborado por tras una proposición no de ley aprobada por el Parlamento de Canarias el 8 de mayo de 2024, trata de dar respuesta a los episodios de altas temperaturas en los centros educativos, sobre todo después de que en octubre del año pasado la Consejería de Educación decidiera suspender las clases por una ola de calor intensa.

"A partir de ahí decidimos trabajar para que cada vez que se produjera una ola de calor no tuviéramos que cerrar. Era necesario poner en marcha un plan para la progresiva adaptación de nuestros centros educativos a las altas temperaturas, una tarea que no ha sido fácil", ha explicado Suárez.

El documento elaborado por la Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos justifica las actuaciones porque "la obsolescencia de los centros hace que en su mayoría no estén adaptados y carezcan del aislamiento térmico necesario para afrontar temperaturas extremas". Como ejemplo para ilustrarlo, Suárez añadió que durante sus visitas a más de 200 centros pudo comprobar que hay algunos en los que "ni siquiera existe un solo árbol".

La Consejería aclara en una nota que el Plan será de aplicación en todos los centros de Canarias, pero las primeras medidas de mejora y adaptación se ejecutarán sólo allí donde sea más necesario, en función del análisis de las condiciones ambientales de las distintas instalaciones y siguiendo criterios objetivos, con un procedimiento totalmente transparente.

Monitorizar las temperaturas

La primera medida que tomó el área que dirige Suárez fue implantar, en el mes de abril, fue un protocolo inédito para los centros educativos, con distintas actuaciones a aplicar en función de cuatro niveles de riesgo que posibilitan, en el más alto, el desarrollo de clases no presenciales. Precisamente, es el primero de los ocho ejes que configuran el Plan.

El segundo eje se denomina Análisis de las condiciones ambientales de los centros educativos, donde se pretende contar con una radiografía de las condiciones de en las infraestructuras. Para ello, en colaboración con Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (Gesplan), se implantarán sensores de monitorización de temperatura, humedad y dióxido de carbono, tanto en las aulas como en las zonas de recreo de unos 120 centros elegidos específicamente porque representan la situación climática de su entorno.

Para ello, se invertirá inicalmente unos 255.000 euros y se desarrollará una plataforma web donde consultar los parámetros térmicos y técnicos de los centros diariamente, con el objetivo de poder hacer un seguimiento constante y directo de las condiciones climáticas en tiempo real. Con estos datos, la Consejería pretende acometer actuaciones y tomar decisiones de forma individual, tanto de emergencia como más a largo plazo.

Nuevos centros

El Plan establece directrices para tener un enfoque climático en la construcción de nuevas infraestructuras. En este sentido, establece numerosos criterios con el objetivo de lograr espacios amables y naturalizados, divididos en cuatros fases y objetivos. Así, a la hora de planificar un centro educativo se deberá tener en cuenta la climatización de la zona, la orientación del edificio o el estado de las áreas colindantes, entre otras cuestiones.

También se contemplarán los tipos de suelos a utilizar, como pavimentos más flexibles y con menor inercia térmica para mejorar la permeabilidad, así como la vegetación. La fachada tendrá que ser pintada en tonos claros y habrá una zona de arbolado, áreas de sombra, fuentes de agua y, al menos, un huerto ecológico.

Por otro lado, el documento otorga a los espacios exteriores la misma importancia que la propia edificación y establece el patio como el lugar común de referencia de los centros educativos. Así, divide estas áreas en tres zonas: una tranquila para el descanso; otra semiactiva para el juego o el aprendizaje y una activa, donde practicar deporte. Todas estas zonas deberán contar con especies vegetales que proyecten sombras y, además, estarán separadas del exterior por "colchones verdes". Con ello, se persigue la naturalización de los recintos para paliar los efectos del cambios climático.

Actuaciones en centros existentes

Para adaptar los centros ya existentes al cambio climático, la Consejería plantea una intervención en las fachadas con mejora de las carpinterías, la instalación de viseras o la elección de tonos claros, principalmente en aquellas infraestructuras con mayor radiación solar o más antiguas.

El documento también contempla la instalación de zonas de sombra con estructuras métalicas o pérgolas en 279 centros con una inversión de 11,1 millones de euros. La mayor partida se destina al techado de áreas deportivas, con 12,2 millones que se repartirán entre 18 inmuebles. Y para la renaturalización, es decir, la incorporación de áreas verdes, como espécies arbóreas de la flora canaria, destina 3,1 millones a un total de 310 infraestructuras.

Con el objetivo de merorar las condiciones habitables, el Plan incluye la implantación de sistemas de bioclimatización mediante un proyecto piloto en dos centros de referencia con una inversión de 700.000 euros. La idea es emplear el método adiabático, que consiste en hacer pasar el aire por unas membranas impregnadas de agua que reducen su temperatura unos grados, similar a la brisa del mar. Suárez reveló que han mantenido contactor con la Junta de Andalucía, donde ya se ha implantado ese modelo, para copiarlo en las Islas. Aunque es la prioridad en este sentido, también se contempla la instalación de aire acondicionado si fuese necesario.

Esta iniciativa irá acompañada de la instalación de renovables, especialmente de energía solar. Transición Ecológica invierte 3,5 millones para poner en funcionamiento placas solares en las cubiertas de 55 centros educativos. "Algunas infraestructuras ya están iniciadas, otras se están ejecutando o en fase de licitación", anunció Zapata.

En este sentido, Suárez recordó un acuerdo reciente con la entidad Energía Bonita Sociedad Cooperativa que ya permite en La Palma el uso privativo de las cubiertas de siete centros educativos para la instalación de plantas solares destinadas al autoconsumo, cediendo la citada entidad un canon de la potencia instalada. Además, con esta iniciativa también se abastece a las viviendas ubicadas en un radio de dos kilométros cuadrados.

Medidas inmediatas

Además, el plan incluye otras acciones más sencillas y de ejecución inmediata, como la instalación de fuentes de agua potable, la implantación de ventiladores o la generación de sombras mediante toldos, pérgolas y marquesinas. Estas medidas se acometerán en función de "criterios de priorización", tal y como expuso Suárez, quien destacó que son "los sures de las islas" y "Lanzarote o Fuerteventura" las áreas que más sufren las altas temperaturas.

A todo ello se suma más formación en materia de cambio climático, al objeto de "convertir esta cuestión en un verdadero reto educativo para las islas", según Suárez. Para ello, Transición Ecológica aporta unos 400.000 en el marco del, con el que pretente sensibilizar sobre el calentamiento global en las aulas.

La financiación para hacer posible el plan procederá de la Unión Europea -Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)-; de la propia Comunidad Autónoma; de otras administraciones, con las que se firmarán convenios, y del Plan Especial de Empleo de Canarias.

En total, son 30.817.570,86 euros, de los que 3,9 millones son aportados por Transición Ecológica para la instalación de placas fotovoltaicas. Zapata agregó que su área podrá aumentar la financiación en 2,8 millones más para un plan de sombras que aún está en fase de estudio.

Fondos insuficientes

Aunque el propio director general de Infraestructuras y Equipamientos, Iván González, reconoció que los 30,8 millones de euros son insuficientes para acometer actuaciones en todos los centros, el consejero destacó que se trata de un primer paso inédito para comenzar a mitigar el cambio climático en las infraestructuras educativas de las Islas.

Además, los fondos podrán incrementarse en función de lo que aporten los cabildos con distintos convenios o a través del Plan de Infraestructuras del Estado, dotado con 42 millones de euros anuales. "Hago un llamamiento para reivindicar esos 42 millones que Canarias necesita para, entre cosas, poner en marcha este trabajo", declaró Suárez.

"Es un problema al que no se le va a dar solución de la noche a la mañana. En un año es imposible. El personal de los centros educativos estaba desamparado y hoy estamos poniendo en marcha un Plan de Actuación. A mí me gustaría ejecutar estos 30 millones en esta legislatura, pero esto no acaba ahí. Digamos que esta es una primera fase. Hay que continuar. Los centros necesitan mucha inversión", agregó Suárez.