Salud mental en la escuela: escuchemos para responder, no para comprender

Desde hace un tiempo se empieza a romper con la idea de que la salud mental es responsabilidad exclusiva de los profesionales de la salud mental o que únicamente tiene cabida en la consulta de uno o una profesional de la psicología. La salud mental cada vez más se reconoce como una parte esencial de las personas y que debe tenerse presente en diferentes ámbitos, entre otros los centros educativos. La salud emocional ha irrumpido con fuerza en el entorno educativo, y en muchos casos ha angustiado a la comunidad educativa porque se ha sentido sobrepasada y con la sensación de no tener herramientas ni formación específica en trastornos mentales para poder hacerles frente.

Acompañar en los centros educativos

Ante esta sensación de indefensión por parte del cuerpo docente, desde el proyecto educativo de Obertament en este último año hemos desarrollado recursos donde hacemos una recopilación de buenas praxis en cuanto al estigma y la discriminación en salud mental en el ámbito educativo. En ellos contamos con la voz de activistas en primera persona de nuestra entidad y profesionales del ámbito de la educación. Éstos ponen el foco en el acompañamiento y la escucha sin juicios del alumnado, que es lo que reivindicamos siempre desde nuestra entidad; hablar y escuchar.

Por poneros algunos ejemplos que ilustran la importancia del acompañamiento; Laia dice: "una de las cosas que me ayudaron fue que mi tutor me escuchara y no me juzgara y añade yo me sentí tranquila, cuidada y con la sensación de que tenía un espacio seguro para hablar". Maria remarca: "la mejor manera en la que han tratado mi trastorno mental, ha sido de manera más sencilla y es que cuando le expliqué a mi tutora mi problema". Sólo dijo: “esta tutoría sólo se hace a principio de curso, pero tienes mi e-mail y siempre que lo necesites podemos buscar media hora para vernos. Estamos aquí y te ayudaremos con todo lo posible".

Siguiendo en la misma línea, Lauriane comenta sobre una docente que lo diferente era que escuchaba al alumnado, "ya sabías que no era psicóloga, pero que intentaba hacer lo posible para que estuvieras a gusto". Y por último, Sandy: "Para mí un profesor te está escuchando activamente y no te está juzgando cuando simplemente te escucha, no te ofrece consejo, no te ofrece soluciones rápidas, no te ofrece opinión. Si no que sencillamente te escucha, pero no desde debes hacer esto, esto es una tontería, si no desde esto es un espacio seguro.

Escuchemos para responder, no para comprender

Y es que este último testimonio de Sandy me sirve perfectamente para enlazar con una práctica que hacemos como sociedad en general, y que no es exclusiva únicamente, ni mucho menos, del ámbito educativo. Y es que muchas veces escuchamos para responder, no para comprender.

Esto puede deberse a que las personas normalmente nos sentimos incómodas con el malestar de los demás porque creemos que debemos ofrecer una solución o saber manejar la situación totalmente. Muchas veces creemos que debemos dar una respuesta inmediata a los problemas o malestares de las demás personas, nos ponemos esta presión, cuando muchas veces "únicamente" lo que podemos hacer es escuchar y acompañar a la persona, y eso es lo que realmente marcará la diferencia , como nos muestran estos testigos.

De hecho, el vídeo "El poder de la empatía" de Brené Brown que utilizamos en las formaciones con docentes explica que la empatía es una elección vulnerable porque implica conectar con una misma para establecer conexión con la otra persona.

También en este recurso se explica que una respuesta empática nunca empezará con “al menos no te ha pasado x”, un tipo de comentarios que tienen una buena intención y tienen lugar desde el deseo de que la persona se sienta mejor, pero paradójicamente acaban invalidando la persona y su malestar a través de la minimización.

Y es que, como se ve en el vídeo, esta respuesta suele aparecer cuando alguien nos ha contado algo doloroso por ella e intentamos ver o sacar el punto positivo de la situación, porque normalmente en situaciones complicadas intentamos mejorarlas. Sin embargo, la verdad es que casi nunca una respuesta por sí misma puede mejorar la situación, y lo que sí puede hacerlo, y mucho, es la conexión y el acompañamiento. Y es aquí donde debemos poner el foco.

Irene Alabau, responsable de Salud Mental y Estigma en el ámbito educativo, de Obertament