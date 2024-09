Sandy Faber, Obama y los guanches

Las tardes de verano son raras. Hace calor y el tiempo parece hecho de chicle. Es en una de esas tardes que me siento a escribir esto, navegando la frontera difusa que separa una siesta innecesariamente larga de la hora de cenar. Estoy sentado delante del ordenador sin tener muy claro si el sonido del WhatsApp me despertó o si realmente sigo soñando. Extraña sensación cuando se mezcla lo real con lo imaginario. Sirva esto de antesala y advertencia para lo que van a leer a continuación sobre Barack H. Obama y su particular afición por el mundo de los guanches.

La Universidad de California, Santa Cruz (UCSC), es un centro de referencia para la astrofísica a nivel mundial. Está en lo alto de una montaña, rodeada de bosques de secuoyas y a menos de una hora de San Francisco. Allí, en el Center for Adaptive Optics, trabaja una de las personas más influyentes de las últimas décadas: Sandra (Sandy) Faber.

Sandy es un talento de la naturaleza y ha sido responsable directa e indirectamente de la reciente explosión en nuestra manera de ver y entender el Universo. La relación Faber-Jackson entre el brillo y la cinemática interna de las galaxias nos ha permitido mapear la vecindad de nuestra galaxia. Y es que pocas cosas hay que nos gusten más a los que nos dedicamos a esto que una distancia. “Mi vida por una regla”, se puede leer en la lápida del famoso astrónomo holandés Tegg Ocalde a las afueras de Leiden.

Mucha gente lo desconoce, pero el telescopio espacial Hubble lleva gafas. La idea de un telescopio que no puede ver de lejos no resultó particularmente graciosa para la NASA y fue precisamente Sandy una de las responsables de identificar y corregir la miopía del Hubble. Una vez solucionado el problema, la propia Sandy lideró CANDELS, el proyecto más grande y ambicioso que se llevó a cabo con el telescopio espacial. Todo esto sirvió para que en 2012 le fuera concedida la Medalla Nacional de Ciencia por parte del entonces presidente de Estados Unidos y protagonista de nuestra historia, Barack H. Obama.

Con Sandy tuve la suerte de coincidir mientras trabajaba en UCSC. Le gustaba tomar café con la pequeña comunidad internacional que había por entonces en el departamento y que se reunía en torno a una avejentada Bialetti después de comer. No soy muy dado a tener referentes pero con ella hago una excepción. Fue una de las pioneras del análisis de poblaciones estelares y de su trabajo nace directamente mucha de la astrofísica que hacemos hoy en día en el Instituto de Astrofísica de Canarias, incluída la mía.

Una tarde de mayo, después de nuestro habitual burrito en Cruz N Gourmet, me tocó a mí hacer el café. Cuál fue mi sorpresa cuando llegué a la cocina y vi a Sandy y Barack esperando por nosotros. Fue raro, la verdad, pero la urgencia de preparar el café no dejaba mucho tiempo a la duda. Preparé la cafetera y esperé a que estuviera listo. No les llegué a preguntar pero di por hecho que se hicieron buenos amigos después de que ella visitara la Casa Blanca para recibir la Medalla.

Saqué las tazas de siempre y me senté con ellos. Hablamos de Tenerife, de las bondades de los cielos en Canarias y del trabajo que se hacía en el IAC. “¿Sigue en el mismo sitio, donde la Batalla de Aguere?” - me preguntó Barack. “Eh… sí (yes)”. Al parecer, Ann, su madre, era antropóloga y estuvo de visita por Tenerife haciendo una breve investigación sobre los guanches. El joven Barack, maravillado supongo por las similitudes entre su Hawai’i natal y las islas, lleva desde entonces fascinado por la cultura indígena en Canarias. Alargamos aquel café lo que permitió la decencia y nos volvimos cada uno a nuestras oficinas. Sandy y Barack sí se quedaron hablando un rato más, pero quiénes éramos nosotros para decir nada.

Si les soy sincero, todo lo de aquella tarde es un recuerdo borroso y más hoy, en mitad de una tarde de agosto que parece que empezó ayer. A Barack creo que no le he vuelto a ver. Con Sandy, sin embargo, sí continué hablando y la verdad es que le tengo especial cariño a aquellos días. Es una suerte tomar café con alguien que es ya historia de la astronomía. Gracias por todo, Sandy.

BIOGRAFÍA Ignacio Martín Navarro nació en Santa Cruz de Tenerife. Tras licenciarse en Física y doctorarse en Astrofísica por la Universidad de La Laguna con un proyecto llevado a cabo en el Instituto de Astrofísica de Canarias, pasó cuatro años investigando a caballo entre la Universidad de California, Santa Cruz, y el Max-Planck-Institut für Astronomie, Alemania, estudiando la formación y evolución de las galaxias más masivas del Universo. En la actualidad es investigador Ramón y Cajal del IAC.