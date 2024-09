Poli Suárez: «No creo que podamos llegar al 5% en Educación en el próximo presupuesto»

Usted ha reiterado que mantiene un proceso de escucha con la comunidad educativa, ¿qué conclusiones ha extraído tras más de un año en el cargo?

Ese fue el principal compromiso que adquirí al llegar a la Consejería. Hemos mantenido reuniones con sindicatos, con directores de todos los centros de Canarias, también con las familias y el objetivo es seguir manteniendo esos encuentros. De hecho, la semana pasada, cuando volví a reunirme con FAPA (Federación de Padres y Madres), adquirimos un nuevo compromiso que es mantener reuniones periódicas cada dos meses para ir analizando cómo va avanzando la programación y los objetivos que nos marcamos desde la Consejería. Ese compromiso sigue en pie y se va a llevar a cabo hasta el final de la legislatura.

El presupuesto destinado a Educación ascendió a 2.092.788.541 euros, el 4,82% del total según el Gobierno regional. ¿Alcanzará el ansiado 5% de inversión el próximo ejercicio?

Lo he dicho a la Plataforma por el 5% en Educación, a los sindicatos, a la federación de AMPAS (Asociaciones de Padres y Madres), así como al propio Consejo Escolar de Canarias. La intención no es solo llegar al 5%, sino superarlo. Ahora bien, vienen unas normas marcadas por Madrid, que es la regla del gasto, y vamos a ver como queda el presupuesto de 2025. Pero aquí lo importante también es saber gestionar los recursos que tenemos y hasta ahora no se han sabido gestionar. Lo importante es llegar al 5%, incrementarlo si fuese posible, pero también gestionar los recursos que tenemos. ¿Vamos a poder llegar en 2025? Bueno, ahora estamos en esa fase 1 de la elaboración de los presupuestos y mi compromiso es pelear para que así sea. Pero, honestamente lo digo, no creo que podamos llegar en el próximo curso. Pero vuelvo y digo que lo voy a pelear para que así sea.

¿Agilizará el aumento de las plantillas docentes?

Se ha incrementado en este curso y también aumentará en el próximo. En el curso 2023/24 hemos tenido cerca de 2.000 sustituciones, que se han cubierto sin ningún problema. Las mejoras de las condiciones del profesorado no pasan solo por contratar más docentes, sino también en otras acciones que hemos llevado a cabo, como por ejemplo, el aumento de horas para la dedicación a las tareas específicas de coordinador para el bienestar y protección del alumnado; la creación de una nueva estructura de transición del programa educativo; los nuevos ejes de la red Innova; la incorporación de la persona coordinadora para la igualdad en todos los centros educativos, así como también la persona coordinadora de patrimonio, también en todos los centros educativos; la posibilidad de realizar las sesiones de evaluación de los equipos educativos a distancia; la reducción de la jornada lectiva a los integrantes de los equipos directivos. Hemos puesto una serie de medidas que han sido resultados de las reuniones con todos los directores de los centros educativos de Canarias. Esas demandas las estamos poniendo en marcha, también con el personal socioeducativo no docente. Por ejemplo, hemos puesto en marcha el procedimiento de listas de empleo abiertas permanentemente para garantizar o agilizar la contratación del personal docente interino. También hemos ampliado las listas del personal laboral no docente en 14 categorías esenciales para el funcionamiento de los centros de educación. Además, hemos contratado 100 nuevos educadores para facilitar la cobertura de bajas y otras situaciones en los comedores escolares de Canarias. En cuanto a política de personal, la Consejería está dando respuesta a las demandas que nos han trasladado.

Los sindicatos también demandan una mayor bajada de ratios, sobre todo en Secundaria.

El compromiso que adquirimos con los sindicatos es que la bajada de ratios tiene que ser progresiva durante toda la legislatura. Y ese compromiso lo vamos a cumplir.

Las infraestructuras educativas de 0 a 3 años fueron una de las primeras polémicas en su Consejería que generó un cruce de declaraciones con la oposición. ¿Cuántas plazas totales prevé abrir el próximo curso?

Esa polémica, al final… los que criticaban lo que nosotros dijimos en aquel momento, que fue a raíz de la información que nos trasladaron los técnicos, nos han ido dando la razón. Porque a día de hoy, esas 1.196 plazas que prometieron y, además, donde se matricularon a niños y niñas de distintos centros en distintos municipios de Canarias, no se han podido poner en marcha. Nosotros ahora lo que estamos haciendo es arreglar ese desaguisado que nos encontramos y poniendo en marcha nuevas aulas y, por ende, nuevas plazas de 2 y 3 años. La previsión para este curso 2024/25 es de aproximadamente 1.400 nuevas plazas. Por lo tanto, el objetivo que Madrid en su momento marcó a la comunidad autónoma se va a cumplir y estamos trabajando para poder incrementarlo. De hecho, ya estamos en conversaciones con el Ministerio de Educación, buscando más financiación para poder crear nuevas plazas, más de las previstas en aquel acuerdo que se alcanzó con el Ministerio. Ahora mismo serían 684 más, pero estamos mirando llegar a las 800 más.

¿Cuántas plazas aspira a alcanzar?

En total, estamos hablando de unas 3.879 plazas y, nosotros, lógicamente, queremos incrementar ese número de plazas. Estamos hablando del final de 2025. Y nosotros estamos trabajando para poder incrementar esa cifra en 800 plazas más.

¿Y en cuanto al personal para esas aulas?

Bueno, eso lo contrata directamente la Consejería teniendo en cuenta lo siguiente. Una vez estén finalizadas las obras de esas nuevas aulas, se sacarán órdenes extraordinarias para que las familias puedan matricular a sus hijos. Yo lo que no voy a hacer es anunciar plazas para que las familias matriculen a sus hijos y que después llegue el momento del inicio del curso y no tengan las aulas ni terminadas. Eso con respecto a las obras. Pero después, con respecto al personal, una vez estén ya confirmadas que esas aulas se ponen en marcha, directamente la Dirección General de Personal y también la Secretaría General Técnica, pues hacen las contrataciones necesarias para que los niños puedan ser atendidos. En eso no existe ningún problema.

Después del protocolo frente al calor en las aulas, ¿qué actuaciones se han llevado a cabo para adaptar las infraestructuras?

Durante este verano ya hemos ido llevando a cabo actuaciones en distintos centros. Hablamos de techados en canchas deportivas, de la naturalización de espacios, de la creación de espacios de sombra, de usos polivalentes del espacio exterior. Pero también hemos llevado a cabo intervenciones en fachadas, por ejemplo, en el CEO de Vallehermoso, en La Gomera, o también zonas de sombra en el CEIP Buzanada, en Tenerife, en Las Maretas, en Lanzarote, en el centro de educación especial de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, o en el propio IES de Puerto del Rosario; también hemos acometido el techado de canchas deportivas en el IES Tacoronte Óscar Domínguez, en Tenerife; la renaturalización de espacios en el Fernando Guanarteme de Gran Canaria. Hemos hecho muchas obras durante este verano, pero lógicamente hay que seguir haciéndolas. Lo que está claro es que tenemos que tener una estrategia y un plan de trabajo para ir acometiendo obras en distintas infraestructuras educativas para mitigar todas las necesidades que tienen los centros frente a los episodios de altas temperaturas. Y en eso estamos. Además, hemos puesto en marcha distintas obras para la instalación de placas fotovoltaicas. Hemos conseguido algo en La Palma que consideramos muy importante, incluso un modelo a copiar: firmamos con la comunidad energética de la isla para abastecer a siete centros con placas fotovoltaicas; no solo se benefician los centros, sino también las viviendas que estén cerca de esos centros. Creo que estamos yendo por el camino adecuado o correcto para solucionar un problema que hemos puesto sobre la mesa y es dar a conocer la realidad de los centros educativos de Canarias. A lo largo de este año que llevo al frente de la Consejería he visitado cerca de 200 centros educativos y ahí he podido comprobar cuáles son sus necesidades en materia de infraestructuras.

También dijo que el estado de muchas infraestructuras es lamentable y que el Plan Canario de Infraestructuras Educativas ha sido un fracaso. ¿Por qué?

El Plan Canario de Infraestructuras Educativas 2017-2025 ha sido un fracaso por una sencilla razón: porque no se ha ejecutado. Lo que no es normal es que de ese plan solo se haya ejecutado un 12,5%. De hecho, en lo que va de ejercicio presupuestario ya se ha ejecutado o comprometido el 100% de las partidas destinadas a infraestructuras educativas. Eso es algo que no se había conseguido. Pero es más, hemos hecho modificaciones presupuestarias para ampliar esas partidas que también están ejecutadas. Porque el equipamiento de los nuevos centros educativos que vamos a poner en marcha ni siquiera estaba presupuestado. Y hemos tenido que hacer modificaciones presupuestarias para que en el próximo curso escolar, que empieza en breve, los centros estén en las condiciones mínimas y puedan entrar en funcionamiento. Creo, honestamente, que hay un antes y un después en la gestión del área de infraestructuras educativas.

¿Cuál es la hoja de ruta?

Ya tenemos el Plan de Choque de Infraestructuras Educativas en el Sur de Tenerife, porque es la zona caliente, la zona roja de la educación en Canarias, para llevarlo a cabo durante los próximos siete años. Estamos hablando de las necesidades de las mejoras de las infraestructuras educativas en Fuerteventura o, incluso, en Gran Canaria, donde la comarca sur de la isla también tiene necesidades por el incremento de la población. Los planes que estamos presentando tienen una ficha financiera que se va a respetar y se tiene que cumplir. Desde nuestro punto de vista, nosotros hemos revolucionado la gestión de las infraestructuras educativas en tan solo un año. Y vamos actuando en función de las necesidades que vamos comprobando de primera mano, con las visitas a los centros educativos. Por ejemplo, el Plan de Choque de Infraestructuras Educativas del Sur de Tenerife, que ha sido trabajado con los ayuntamientos y los centros, hay que seguir haciéndolo a lo largo y ancho de Canarias.

En el Informe PISA estamos a la cola en comprensión lectora y matemática, ¿cómo pretende revertir esta situación?

Antes de conocer los datos del informe PISA, nosotros ya trabajamos con los inspectores educativos en Canarias la implantación de un protocolo de asesoramiento y supervisión al profesorado con objeto de mejorar la comprensión lectora y las competencias matemáticas. Creo que estamos en el camino correcto. Incluso con la bajada de ratios, que hemos llevado a cabo el primer año. Y también estamos hablando de la docencia compartida, que va a contribuir a mejorar los datos del informe PISA. Es un trabajo que tenemos que seguir potenciando y esperar que los próximos resultados del informe PISA le den mejores resultados a Canarias.

También, en las encuestas del informe PISA se muestra un nivel alto de acoso escolar, ¿cree que los protocolos actuales funcionan?

Sí, creo que sí funcionan. Tampoco puedo decir que todo lo que se ha hecho ha sido negativo. Aquí se ha venido haciendo un trabajo exquisito respecto al acoso escolar. Desde luego, vamos a darle una continuidad y existe un protocolo que se cumple a rajatabla. Hay unos magníficos profesionales en la Consejería que están volcados en conseguir atajar ese mal desde el minuto 1. De hecho, de cara al próximo curso escolar, estamos organizando charlas, conferencias, talleres, sobre todo, para estar cerca de los chicos que sufren el acoso. Y, además, estamos trabajando también en un acuerdo o convenio con los colegios profesionales de psicología para ir de la mano. Esto no es un juego, es algo muy serio y hay que tomárselo como un problema que tenemos y debemos poner todas las herramientas a nuestro alcance para evitar que se sigan produciendo esos casos de acoso escolar.

Las oposiciones para reducir la interinidad ha sido otro de los puntos candentes. ¿Cuándo se resolverá el concurso de méritos?

Nosotros nos trasladamos a Madrid para hablar con el Ministerio de Educación del proceso de estabilización, que acaba el 31 de diciembre en España. Estamos resolviendo todas las reclamaciones que presentaron los afectados y esperamos poder cumplir con la fecha marcada por el Estado para resolverlo. Ahora bien, también hemos pedido al Ministerio un segundo proceso de estabilización. Ahí dependemos de cuál sea el resultado del primer proceso de estabilización para ver si podemos recibir la autorización para un segundo proceso de estabilización y alcanzar los objetivos que la Unión Europea nos marcó a todas las comunidades autónomas. Voy a pelear para conseguir ese segundo proceso. Pero no depende solo de nosotros porque la última palabra la tiene el Ministerio de Función Pública. Ahí queremos ir de la mano con el Ministerio de Educación.

¿Y qué le han dicho?

La percepción que saqué de aquella reunión fue muy positiva, pero es verdad que tenemos que esperar al final del proceso de estabilización, que finaliza el 31 de diciembre de este año.

¿Y cómo sería ese segundo proceso de estabilización?

Que dentro de los tres apartados de valoración, todas las comunidades autónomas podamos incluir nuestros propios contenidos. Eso ayudaría mucho a los canarios y canarias que participan en el proceso de estabilización.

Ese proceso, de celebrarse el año que viene, ¿iría acompañado de un procedimiento ordinario?

En principio, el año que viene hay previsión de nuevas oposiciones. Considero que sí. Pero mi empeño va a estar en poder conseguir ese segundo proceso de estabilización, esa autorización para poder ponerlo en marcha.

El concurso-oposición también ha generado polémica por la reordenación de las listas. ¿Qué le diría a los aprobados sin plaza que consideran que se han esforzado y han sido penalizados por no contar con experiencia?

Como en todo, hay quien está a favor y hay quien está en contra. Nosotros hemos llevado a cabo de oficio, con la Dirección General de Personal y la Formación del Profesorado, antes del 30 de junio de cada año, la actualización de las listas. Y lo que hemos hecho es llevar a cabo ese acuerdo con los sindicatos. Aquí existen, al menos, dos razones fundamentales para justificar un tratamiento diferenciado en el acceso y reordenación de estas listas como resultado de la realización de procedimientos selectivos extraordinarios. La primera, la ausencia de una regulación expresa que era preciso acometer y, la segunda, una cuestión de justicia material que busca evitar el tratamiento igualitario en situaciones distintas por los criterios establecidos para los procedimientos selectivos ordinarios, que poseen un nivel técnico más complejo y elevado que el previsto en los procedimientos selectivos extraordinarios, como la eliminación de pruebas y el carácter no eliminatorio de las mismas. Por estas razones se acuerda regular de forma específica esta ordenación para quien accede por procesos extraordinarios, al igual que quienes se incorporan a las listas por procesos de ampliación, cuya posición está prevista al final del último bloque a continuación del último integrante.

En la comunidad de la Formación Profesional Dual ha habido cierta preocupación por la supuesta eliminación de ciclos o el posible recorte de personal.

Recorte de personal no ha habido ni lo va a haber. Lo que hemos hecho es una reorganización de la Formación Profesional (FP) en Canarias. En menos de un año, presentamos el mapa insularizado de la FP, atendiendo las distintas realidades que tiene cada isla. Pero es que además, cada isla tiene diferentes realidades. Cuando lanzamos la oferta educativa en materia de FP se abre un listado provisional y ahí nos damos cuenta de que en algunos ciclos había una baja o una inexistente demanda. Entonces alertamos que hay ciclos que por falta de alumnado no se van a poder mantener. Pero era un listado provisional, con la opción 1. Porque cuando te vas a matricular en la FP hay cinco opciones. Con la opción 1 había ciclos que tenían cero alumnos. Es verdad que después se hizo un trabajo de actualización centro a centro y zona por zona, mirando el resto de opciones. Y ahí lo que hemos conseguido es ganar en número de grupos, con 64 nuevos, y hemos salvado muchos ciclos. Pero en aquel momento estábamos hablando de un listado provisional. Hay quien obvió la palabra provisional y lo utilizó para su proyecto político, pero nosotros estamos haciendo un trabajo serio y riguroso para darle la calidad que necesita la FP en nuestra tierra.

¿Se podrá implantar con garantías la FP Dual en la totalidad de los centros el próximo curso?

En eso trabajamos. Lo nuevo siempre crea dudas, genera inquietud. Desde la Consejería estamos trabajando a destajo para que la FP Dual en Canarias sea un referente y un éxito. Y el Área de Formación Profesional está muy involucrada en ello. Hemos mejorado y ampliado la oferta de la FP Adaptada. Y hemos incrementado el número de ciclos y de centros en el que se pueda impartir. En todos los institutos de Lanzarote y Fuerteventura hay una oferta de FP Básica. Hay una apuesta seria por la FP y el objetivo es conseguir calidad.

Uno de los objetivos que se marcó al inicio de la legislatura fue lograr un pacto canario por la Educación. ¿En qué punto está?

Eso también lo hemos tratado con los sindicatos, el Consejo Escolar de Canarias o las propias federaciones de Ampas. Necesitamos actualizar el pacto existente, que es un buen pacto, fruto de muchas horas de trabajo para poder alcanzarlo. Y en ese camino estamos, de la mano del Consejo Escolar de Canarias como órgano asesor y de los sindicatos; en definitiva, con toda la comunidad educativa.

¿Qué objetivo se marca para el año que viene?

Para mí hay un objetivo que es de los más importantes, que es la actualización de la normativa NEAE (Necesidades Específicas de Apoyo Educativo). Ese va a ser uno de los objetivos de este curso escolar 2024/25. Me preocupa mucho que la orden que regula la atención a la diversidad es de 2010. Y creo que hay que poner esta orden al día. Entre otras cosas, para simplificar y reducir los plazos en las valoraciones y la elaboración de informes psicopedagógicos para que el alumnado reciba la atención que necesita de la manera más inmediata posible. Ahora tardamos un año o más en hacer estos informes. Y para ello contaré con todos los grupos parlamentarios y toda la comunidad educativa. Es un tema muy serio por el que tenemos que apostar y también es una demanda de las familias.

