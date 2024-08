Trabajadores del Hospital de La Candelaria denuncian el deterioro de la asistencia por la falta de medios

Trabajadores del Hospital de La Candelaria han denunciado el deterioro de la asistencia sanitaria debido a la falta de personal y la obsolescencia de las infraestructuras. Y aunque cada servicio cuenta con su propia idiosincrasia, el fondo de sus denuncias coinciden en lo mismo: estas deficiencias pueden comprometer la asistencia y la salud de la población atendida. La Gerencia, aunque admite que hay cosas que mejorar, insiste en que la calidad del centro se mantiene intacta.

En servicios como el de cocina, los trabajadores denuncian que tienen unas instalaciones muy envejecidas. «Se han hecho actualizaciones y se ha comprado material, pero seguimos teniendo la misma capacidad para cocinar», indican trabajadores del servicio. Como argumentan, la demanda se ha duplicado, ya que hace tres décadas se tenían que preparar comidas para 500 personas y ahora llegan a más de 1.100.

Sin embargo, el problema no solo tiene relación con el espacio con el que cuentan para trabajar, sino también con el estado de algunas infraestructuras. Los empleados hablan de una situación de «colapso», que insisten, puede tener repercusiones para la salud de los usuarios, ya que consideran que muchas veces se cocina «al límite del riesgo». «Un día nos vamos a encontrar en un problema», lamentan.

La Gerencia del Hospital admite la necesidad de una renovación de las instalaciones. De hecho, lleva lleva tres meses trabajando en ella. Los responsables del centro hospitalario garantizan que el servicio de Alimentación ha superado siempre los controles sanitarios preceptivos. Hace apenas un mes, de hecho, pasó por una inspección de Salud Pública que culminó sin que se notificase ninguna falta que supusiese el cierre del servicio.

El nuevo edificio de Urgencias, en enero

La falta de renovación de las infraestructuras también se empieza a notar en el área de Urgencias. Así lo argumenta uno de los enfermeros del área –cuyo nombre prefiere que no sea revelado–, que advierte que «a veces estamos tan saturados que no podemos atender bien a los pacientes». A la carga de trabajo, se suma el agravante de que las instalaciones entorpecen la propia asistencia.

«La arquitectura es alargada y muchas veces no puedes ver a simple vista a otro paciente para comprobar si está empeorando», indica el enfermero. El Hospital de La Candelaria lleva cinco años esperando por un nuevo edificio de Urgencias. El nuevo edificio, que ya está construido, es una infraestructura de 3.100 metros cuadrados cuya obra de construcción dio comienzo el 10 de diciembre de 2019. El centro hospitalario espera la entrega del edificio a principios del año que viene, tal y como ha adelantado la Gerencia.

Este trabajador argumenta que no se les ha tenido en cuenta en ningún momento para saber cuáles son sus necesidades con respecto a esta nueva instalación. Sin embargo, la Gerencia calma los ánimos, ya que asegura haber «informado a los portavoces de todos los equipos para crear grupos de trabajo para establecer los circuitos del mismo».

12 pacientes por turno

El «colapso» también ha llegado a algunas plantas de hospitalización. Un enfermero de la Unidad de Hospitalización de Cirugía Digestiva, denuncia las ingentes cargas de trabajo para pacientes que, tras «haber sido abiertos en canal», ingresan «con muchos requerimientos de atención». Como explica este sanitario de La Candelaria, el personal que atiende esta planta no es suficiente para atender adecuadamente a los pacientes. En concreto, afirman que de media, cada enfermero tiene que atender a 12 pacientes de día y hasta 18 de noche. «Lo ideal sería tener 8 pacientes al día y la noche», indica.

El trabajador asegura que durante la pandemia contrataron personal pero cuando la emergencia se fue diluyendo, también lo hizo el refuerzo. «Ahora estamos incluso peor que antes», indica. Los trabajadores han presentado un escrito a Gerencia donde solicitan más recursos humanos tanto por la mañana como por la noche.

La Gerencia, por su parte, insiste en que la «plantilla es adecuada a los ratios del hospital» y añade que «se lleva reforzando en todos los turnos de trabajo para garantizar la calidad asistencial». En este sentido, recuerda que en el complejo hospitalario se da cobertura al 100% de las eventualidades que surgen en las unidades de hospitalización, bien sean bajas previstas o ausencias del mismo día que hay que sustituir. «Prueba de ello es el número de contratos asociados a esta gerencia que dan cobertura a dichos eventos», destacan.

En el área de Mantenimiento el problema viene motivado por la falta de materiales para llevar a cabo la labor. Como insisten los afectados, la Gerencia «racanea» a la hora de dotar al servicio. «Llevamos un año pidiendo uniformes y aún no nos los han proporcionado; los pantalones que tenemos están tan rígidos que no podemos agacharnos», lamentan los empleados. La Gerencia explica que la renovación de la uniformidad se realiza anualmente conforme a las necesidades de los trabajadores y asegura no haber recibido queja alguna. Asimismo asegura que esta uniformidad responde a los requisitos de Prevención de Riesgos Laborales.

El sindicato Asaca denuncia que esta situación se ha agravado con el paso del tiempo. «Hay muchos servicios que llevan años sufriendo una sobrecarga de trabajo por falta de medios, especialmente los humanos», resume el sindicato. La Gerencia, por su parte, asegura que tanto ellos como los jefes y jefas de servicio tienen «siempre todos los canales de comunicación internos abiertos» y anima a los trabajadores a enviar sugerencias de mejora y optimización del complejo sanitario.