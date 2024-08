El susto de la niña que encontró a la bebé "desnuda" en una bolsa de la compra en Lanzarote: "Algo se movía junto a la pared"

La historia de la bebé abandonada en una bolsa de plástico de la compra a las pocas horas de nacer junto a la puerta de un bungalow en Famara (municipio de Teguise) sigue sacando a la luz nuevos datos de aquel “abominable caso”. Los hechos ocurrieron el 24 de julio de 1982 y causó un impacto en la sociedad lanzaroteña. “El mismo hecho de ser depositada en una bolsa de plástico como si de basura se tratara califica al autor o autora del abominable caso”, escribió el entonces corresponsal de LA PROVINCIA en Lanzarote Guillermo Thophan.

El abandono de Pilar Díaz Martínez, quien ha regresado a Lanzarote este verano para tratar de encontrar a su familia biológica, sigue causando sorpresa 42 años después de los hechos. Por ahora, Pilar no ha logrado hacer realidad su deseo de conocer a sus familiares tras viajar dos veces a la Isla (la primera cuando tenía 27 años y la segunda en fechas recientes), pero no cesa en su lucha.

Aunque en su momento, tras saltar la noticia de la bebé recién nacida abandonada en Famara se publicó que había sido dejada en un cesta, lo cierto es que fue en el interior de una bolsa de la compra. Apareció junto al jardín de un bungalow en el que una familia de turistas de nacionalidad extranjera pasaba sus vacaciones. Según la crónica de la época, una niña alemana de seis años encontró a la bebé.

“Me dijeron que tenía las manos un pelín frías, pero estaba bien”, recuerda Pilar desde la Península, donde vive desde que tenía cuatro años. Quien la abandonó la dejó desnuda en el interior de la bolsa de la compra entre los bungalow 127 y 128 de la urbanización conocida popularmente como Los Noruegos, construida entre los años 1969 y 1973 por el arquitecto Miguel Martin-Fernandez de la Torre con la colaboración del arquitecto noruego Per Ornulf Oien.

“Una recién nacida, completamente desnuda, fue encontrada pasadas las nueve y media de la mañana de ayer en unos apartamentos de la zona de Famara (Lanzarote) por unos turistas que se alojaban en los mismos”, publicó LA PROVINCIA el 24 de julio de 1982. “Una niña de seis años observó que algó se movía junto a la pared de un bungalow, comprobando posteriormente que se trataba de una recién nacida, que incluso estaba sin abrigar. Rápidamente pasó aviso a sus padres, que se encargaron inicialmente de la niña, dándose cuenta del hallazgo a la Guardia Civil que se encargó de su traslado a la Residencia Sanitaria «Nuestra Señora de los Volcanes» de Arrecife, donde es atendida en la actualidad”, relata el periódico. Aañde que “miembros de la Benemérita realizan las oportunas gestiones encaminadas a la localización e identificación de los autores de los hechos, no descartándose que la criatura hubiese nacido algunas horas antes y que, por cualquier razón, su verdadera madre decidiera deshacerse de ella poniéndola junto al bungalow, aunque con las intenciones de que fuera rápidamente descubierta por sus ocupantes”.

Variedad de versiones de la historia

“Unos dan una versión y otros dan otra”, asegura Pilar tras hablar con varias personas en sus visitas a Lanzarote. “No me hablaron de la niña alemana y la hora que me daban de referencia de cuando me encontraron fue las 7.00 o 7.30 de la mañana”, precisa Pilar. Una limpiadora de los bungalow le comentó que fue una familia alemana la que encontró la bolsa de la compra con Pilar dentro. Fue tan grande el susto, que comunicó el hallazgo a la recepción del complejo, desde donde avisaron a la Guardia Civil. “A las nueve y media era cuando empezaban a limpiar desde las zonas comunes de la recepción hacia los bungalows, según me dijeron esta última vez que he estado en Lanzarote”, señala Pilar.

Según la información que ha ido recopilando en sus diferentes investigaciones, Pilar cree que “a lo mejor desde recepción llamaron a Kiko (Francisco Armas Curbelo), que trabajaba entonces en los bungalows, para que acudiera a ver lo que ocurrió. Iba prácticamente a diario allí y cuando le tocaba descansar lo llamaban también para que hiciera cualquier cosa”.

En la información relacionada con este suceso que publicó entonces LA PROVINCIA se asegura que “al ser recogida por la Guardia Civil de Arrecife y entregada en la residencia sanitaria de la Seguridad Social pesó 3,8 kilos”. Se trata de la Residencia Sanitaria Virgen de los Volcanes (antigua Casa del Mar), situada en el barrio de Valterra, en la actualidad, centro de salud de Valterra (Arrecife).

"Una fiestecita familiar para celebrar el acontecimiento"

Más de 15 matrimonios de Lanzarote mostraron su deseo de adoptar a Pilar y así lo comunicaron al cuartel de la Guardia Civil en Arrecife. Desde la Benemérita, recogió LA PROVINCIA en su edición del 30 de julio de 1982, los agentes trasladaron que los interesados comuniquen su petición al juez, “que es la persona a la que corresponde la cuestión. Ni que decir tiene que los autores del hecho no han podido ser localizados, pese a las activas averiguaciones realizadas por la Guardia Civil”.

Juan Díaz García, cabo de la Guardia Civil, se convirtió en el padre adoptivo de Pilar, tras realizar la petición de hacerse cargo de la niña. "En estos casos, los niños abandonados son enviados a centros benéfico infantiles, pero como en Lanzarote no los hay, se autoriza la custodia del recién nacido a algún matrimonio serio y solvente que esté dispuesto a hacerse cargo de la criatura hasta que se resuelva el expediente de adopción si alguien lo presenta", publicó LA PROVINCIA en su edición del 31 de julio de 1982.

"Según nuestras noticias", continúa el texto, "uno de los guardias civiles que recogieron de Famara a la desdichada niña, Juan Díaz García, cabo primero, ha tenido el noble y generoso rasgo de solicitar su custodia, que le ha sido concedida, repetimos que provisionalmente, por la autoridad judicial".

La adoptación llenó de "alegría" al matrimonio, que "hasta organizó una fiestecita familiar para celebrar el acontecimiento", concluye el relato.

Cualquier persona que tenga algún dato relacionado con el caso, lo puede comunicar a través de la cuenta de Instagram de Pilar.